Ovih 7 činjenica o kultnoj seriji 'Seinfeld' ne znaju baš svi...

Prije 35 godina izašla je prva epizoda serije 'Seinfeld' koja je i danas mnogima jedna od omiljenih. 'Serija ni o čemu', kako ju je komičar Jerry Seinfeld opisao, trajala je devet sezona, a zadnja epizoda emitirana je 1998. godine. Iako je kroz godine skupila puno simpatija, a gledatelji su jedva čekali da vide omiljene likove, Seinfelda, Elaine, Kramera i Georgea, mnogima su neke zakulisne stvari ipak nepoznate...

1. Epizoda 'The Rye' je inspirirana istinitim događajem

Kada roditelji Georgea Constanze dođu na večeru na kojoj upoznaju roditelje njegove zaručnice Susan, sa sobom donesu kruh. No, Georgeov otac Frank na kraju večere uzme kruh natrag, a George i Jerry odluče ga zamijeniti. Jedna od scenaristica serije Carol Leifer je taj dio napisala prema istinitom događaju - kada su njezini roditelji upoznali roditelje njenog tadašnjeg supruga. Kako navodi portal Screen Rant, u seriji je i točan dijalog koji se odvio na toj večeri. No, u pravom životu nije problem bio kruh, već torta.

2. Jerry Seinfeld je svima poklonio poseban dar

Glumac Patrick Warburton, koji je u seriji glumio Davida Puddyja, Elaininog dečka, rekao je prije nekoliko godina da su nakon snimanja finala serije svi dobili poseban poklon od Jerryja Seinfelda.

- Bio je to divan Cartier sat koji je ispod imao ugravirano 'Seinfeld' - rekao je za News.com.

3. Uvodna pjesma je na svakoj epizodi drugačija

Jonathan Wolf, koji je skladao poznatu uvodnu pjesmu, otkrio je 2017. godine kako ni sam ne zna koliko su zapravo verzija napravili za seriju.

- Svaki monolog je bio drugačiji jer Jerry uvijek ispriča drugačiju šalu. Morali smo se prilagoditi tome - rekao je te dodao kako je svaki monolog imao svoju snimku uvodne teme.

4. Bijela košulja na volane je danas dio povijesti

U drugoj epizodi pete sezone, Kramerova djevojka nagovori Jerryja da na gostovanje u 'Today Showu' nosi košulju koju je ona dizajnirala. Bijela košulja na volane nije se proslavila u seriji, ali postala je dio povijesti te se nalazi u Smithsonianu u Nacionalnom muzeju američke povijesti.

5. Frank Sinatra će uvijek biti povezan sa serijom

Iste večeri kada je emitirano finale serije, 14. svibnja 1998. godine, legendarni glazbenik Frank Sinatra završio je u bolnici zbog srčanog udara, gdje je i preminuo.

6. Lik 'Soup Nazi' se temelji na pravom čovjeku!

Kuhar koji terorizira svoje mušterije strogim setom pravila pri naručivanju juha bazira se na pravom čovjeku, Aliju Yeganehu, vlasniku Soup Kitchen International. I taj je restoran, kao i onaj u seriji, bio poznat po svojim juhama, ali i pravilima koja su mušterije trebale poštovati. Nakon što je epizoda izašla, Yeganeh nije bio previše zadovoljan time...

7. Lik Elaine nije bio u pilot epizodi, a skoro nije ni postojala!

Koliko god to čudno zvučalo, posebice kada se radi o jednom od omiljenih likova, Julia Louis-Dreyfus skoro nije imala glavnu žensku ulogu u seriji. Kako navodi HuffPost, konobarica Claire trebala je biti glavni ženski lik u seriji, no to je ipak pripalo Elaine na kraju...

