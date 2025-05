Ovo je 10 najbogatijih komičara na svijetu: Na vrhu je milijarder

Nedavno je Jerry Seinfeld postao milijarder! Prema Forbesu, ovaj poznati komičar je 'težak' 1,1 milijardu dolara, a za većinu toga zaslužna je njegova popularna serija Seinfeld. Kultni sitcom donio mu je ne samo slavu, već i ozbiljno bogatstvo, a emitirao se od 1989. do 1998. i imao je ukupno 180 epizoda. Od tada, Seinfeld je glumio u drugim projektima poput 'The Bee Movie' i nastavio s turnejama sa stand-up nastupima.

Foto: Dave Starbuck/DPA

Kako navodi portal 9News, na drugom mjestu je Ellen DeGeneres, no njezino bogatstvo je puno manje od Seinfeldovog. Voditeljica talk-showa vrijedi 'samo' pola milijarde dolara. Prije uspjeha njene emisije, ova komičarka je glumila u vlastitoj humorističnoj seriji 'Ellen'. Osim toga, pisala je knjige, imala stand-up nastupe i glumila...

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Jay Leno nalazi se na 3. mjestu, a njegovo bogatstvo procjenjuje se na 450 milijuna dolara. Vodio je NBC-evu emisiju 'Tonight Show' od 1992. do 2009. godine, a zatim vodio i vlastiti talk-show pod nazivom 'The Jay Leno Show'.

Foto: Jim LoScalzo - Pool via CNP

Na 4. mjestu je Kevin Hart, stand-up komičar koji je postao glumac, a proslavio se u nekoliko filmova i uspješnih serijala. Njegovo bogatstvo također se procjenjuje na 450 milijuna dolara.

Foto: Instagram / PROMO

Iza njega, na 5. mjestu, je Adam Sandler, holivudska zvijezda koja je svoju karijeru započela u Saturday Night Liveu (SNL). Jedan je od mnogima omiljenih glumaca u komedijama, a procjenjuje se da vrijedi 440 milijuna dolara.

REUTERS/PIXSELL | Foto: REUTERS/PIXSELL

Na šestom mjestu, s 400 milijuna dolara 'u džepu' je Larry David, komičar koji stoji iza kultnih sitcoma kao što su 'Seinfeld' i 'Curb Your Enthusiasm'.

Curb Your Enthusiasum Premiere - New York | Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Još jedan voditelj kasnonoćnih emisija, David Letterman, također je na ljestvici top 10 najbogatijih komičara. Bivši voditelj emisija 'Late Night' i 'The Late Show' vrijedi 400 milijuna dolara, međutim, trenutno je voditelj Netflixove emsiije 'My Next Guest Needs No Introduction' pa je za očekivati da će to bogatstvo još rasti.

Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION

Na osmom mjestu je kreator hit serija 'Family Guy' i 'American Dad', Seth MacFarlane, koji prema procjenama vrijedi 300 milijuna dolara.

Foto: Janet Gough / AFF-USA.com

Dan Aykroyd je na devetom mjestu. Komičar je također svoju karijeru započeo u 'SNL-u', a kasnije se kao holivudska zvijezda pojavljivao u blockbusterima kao što su 'Istjerivači duhova', 'The Blues Brothers' i 'Trading Places'. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 250 milijuna dolara.

Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION

I na zadnjem, desetom mjestu je Conan O'Brien, voditelj kasnonoćnih emisija, a koji je 'težak' 200 milijuna dolara.

Foto: Stefano Spaziani