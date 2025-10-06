Donosimo listu top 10 filmova koji su se prošli tjedan najviše gledali u Hrvatskoj na HBO-u. Iako listu predvode superheroji, fantasy i akcijski filmovi, horori su najzastupljeniji žanr.
Ovo je 10 najgledanijih filmova na HBO-u prošlog tjedna: Listu predvode Superman i niz horora
HBO je i prošlog tjedna donio pregršt uzbuđenja za gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih filmova na HBO-u s detaljnim opisima. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, na pravom ste mjestu.
1. Superman
Ovaj superherojski film prati Clarka Kenta, novinara iz Metropolisa, koji pokušava pomiriti svoje kriptonsko nasljeđe s ljudskim odgojem. U glavnim ulogama briljiraju David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult, dok režiju potpisuje James Gunn. Film donosi novu viziju legendarnog DC junaka i obiluje akcijom, dramom i emotivnim dilemama.
SAD, 2025., Superhero, DC
2. Conan the Barbarian
Kultni fantasy film prati Conana, čiji su roditelji ubijeni, a on sam odrastao kao rob. Nakon oslobađanja, uči borilačke vještine i kreće u potragu za osvetom protiv Thulsa Dooma. Arnold Schwarzenegger u svojoj legendarnoj ulozi donosi nezaboravnu akciju i epske avanture.
SAD, 1982., Fantasy
3. The End
Postapokaliptična drama o bogatoj obitelji koja živi u luksuznom skloništu u bivšem rudniku soli, dok je vanjski svijet uništen. Dolazak mlade djevojke narušava krhku ravnotežu obitelji i otkriva skrivene tajne. Glavne uloge: Tilda Swinton, George MacKay i Michael Shannon.
Danska, 2024., Drama
4. Road House
Bivši UFC borac Dalton postaje izbacivač u baru na Florida Keysu. Ubrzo otkriva da ovo rajsko mjesto skriva mračne tajne i opasnosti. U filmu glume Jake Gyllenhaal, Ronda Rousey i Conor McGregor.
SAD, 2024., Akcija
5. Miami Vice
Detektivi Sonny Crockett i Ricardo Tubbs upuštaju se u opasnu istragu o narko kartelima u Južnoj Floridi. Osim kriminala, film donosi i osobne drame i romanse. Glavne uloge: Colin Farrell i Jamie Foxx.
SAD, 2006., Akcija
6. Scared Shrekless
Shrek izaziva svoje prijatelje iz bajki da provedu noć u ukletoj Farquaadovoj tvrđavi i ispričaju najstrašnije priče. Tko će ostati najhrabriji? Animirani hit za cijelu obitelj!
SAD, 2010., Animacija
7. The Conjuring: The Devil Made Me Do It
Paranormalni istražitelji Ed i Lorraine Warren suočavaju se s jednim od najšokantnijih slučajeva: borba za dušu dječaka i prva obrana ubojstva demonskom opsjednutošću u povijesti SAD-a.
SAD, 2021., Horor
8. The Conjuring
Prvi film iz poznate horor franšize prati Warrene dok pomažu obitelji teroriziranoj zlom silom u njihovoj kući. Napeta i jeziva priča koja je osvojila publiku diljem svijeta.
SAD, 2013., Horor
9. Your Monster
Nakon što joj se život raspadne, glumica Laura Franco otkriva čudovište u svom ormaru koje joj pomaže pronaći vlastiti glas. Spoj horora i humora s Melissom Barrerom u glavnoj ulozi.
SAD, 2024., Horor
10. The Conjuring 2
Warreni putuju u sjeverni London kako bi pomogli samohranoj majci i njezinoj djeci koja su žrtve zlonamjernih duhova. Još jedan napeti nastavak popularne horor sage.
SAD, 2016., Horor
