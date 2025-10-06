Ovo je 10 najgledanijih filmova na HBO-u prošlog tjedna: Listu predvode Superman i niz horora

HBO je i prošlog tjedna donio pregršt uzbuđenja za gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih filmova na HBO-u s detaljnim opisima. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, na pravom ste mjestu.

1. Superman

Ovaj superherojski film prati Clarka Kenta, novinara iz Metropolisa, koji pokušava pomiriti svoje kriptonsko nasljeđe s ljudskim odgojem. U glavnim ulogama briljiraju David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult, dok režiju potpisuje James Gunn. Film donosi novu viziju legendarnog DC junaka i obiluje akcijom, dramom i emotivnim dilemama.

SAD, 2025., Superhero, DC

2. Conan the Barbarian

Kultni fantasy film prati Conana, čiji su roditelji ubijeni, a on sam odrastao kao rob. Nakon oslobađanja, uči borilačke vještine i kreće u potragu za osvetom protiv Thulsa Dooma. Arnold Schwarzenegger u svojoj legendarnoj ulozi donosi nezaboravnu akciju i epske avanture.

SAD, 1982., Fantasy

3. The End

Postapokaliptična drama o bogatoj obitelji koja živi u luksuznom skloništu u bivšem rudniku soli, dok je vanjski svijet uništen. Dolazak mlade djevojke narušava krhku ravnotežu obitelji i otkriva skrivene tajne. Glavne uloge: Tilda Swinton, George MacKay i Michael Shannon.

Danska, 2024., Drama

4. Road House

Bivši UFC borac Dalton postaje izbacivač u baru na Florida Keysu. Ubrzo otkriva da ovo rajsko mjesto skriva mračne tajne i opasnosti. U filmu glume Jake Gyllenhaal, Ronda Rousey i Conor McGregor.

SAD, 2024., Akcija

5. Miami Vice

Detektivi Sonny Crockett i Ricardo Tubbs upuštaju se u opasnu istragu o narko kartelima u Južnoj Floridi. Osim kriminala, film donosi i osobne drame i romanse. Glavne uloge: Colin Farrell i Jamie Foxx.

SAD, 2006., Akcija

6. Scared Shrekless

Shrek izaziva svoje prijatelje iz bajki da provedu noć u ukletoj Farquaadovoj tvrđavi i ispričaju najstrašnije priče. Tko će ostati najhrabriji? Animirani hit za cijelu obitelj!

SAD, 2010., Animacija

7. The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Paranormalni istražitelji Ed i Lorraine Warren suočavaju se s jednim od najšokantnijih slučajeva: borba za dušu dječaka i prva obrana ubojstva demonskom opsjednutošću u povijesti SAD-a.

SAD, 2021., Horor

8. The Conjuring

Prvi film iz poznate horor franšize prati Warrene dok pomažu obitelji teroriziranoj zlom silom u njihovoj kući. Napeta i jeziva priča koja je osvojila publiku diljem svijeta.

SAD, 2013., Horor

9. Your Monster

Nakon što joj se život raspadne, glumica Laura Franco otkriva čudovište u svom ormaru koje joj pomaže pronaći vlastiti glas. Spoj horora i humora s Melissom Barrerom u glavnoj ulozi.

SAD, 2024., Horor

10. The Conjuring 2

Warreni putuju u sjeverni London kako bi pomogli samohranoj majci i njezinoj djeci koja su žrtve zlonamjernih duhova. Još jedan napeti nastavak popularne horor sage.

SAD, 2016., Horor