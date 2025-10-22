Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA FILMSKU VEČER

Ovo je 10 najgledanijih filmova na SkyShowtimeu prošloga tjedna: Evo što se pratilo...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je 10 najgledanijih filmova na SkyShowtimeu prošloga tjedna: Evo što se pratilo...
Foto: promo / YouTube/ YouTube

Otkrijte koji su filmovi najgledaniji na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo pregled top 10 hit naslova - saznajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.

SkyShowtime je i ovog tjedna donio bogatu ponudu filmova, a mi vam predstavljamo najgledanije naslove u Hrvatskoj za tjedan koji počinje u ponedjeljak, 20. listopada 2025. godine. Provjerite koje su priče osvojile publiku i koje ne smijete propustiti!

Top 10 filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj:

1. Novocaine

IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 80%

Ova crnohumorna buddy komedija prati Natea koji ne osjeća bol – što se pretvara u neočekivanu prednost kada mora spasiti djevojku svojih snova od otmičara. U glavnim ulogama briljiraju Jack Quaid i Amber Midthunder, a film donosi spoj akcije, smijeha i napetosti. (SAD, 2025., Komedija)

2. Vicious

 IMDB: 4.9

Mladu ženu očekuje noć užasa kad primi misteriozni poklon od kasnonoćnog posjetitelja. Dok se bori za opstanak, upada u zlokobni svijet iz kojeg nema izlaza. U glavnoj ulozi Dakota Fanning. (SAD, 2025., Horor)

3. The Brutalist

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 95%

Nakon bijega iz ratom razrušene Europe, vizionarski arhitekt László Toth pokušava izgraditi novi život u Americi. Film istražuje cijenu moći i naslijeđa kroz emotivnu dramu s Adrienom Brodyjem i Felicity Jones. (SAD, 2024., Drama)

4. Heart Eyes

 IMDB: 6.0, Rotten Tomatoes: 77%

Na Valentinovo, dvoje kolega postaju mete serijskog ubojice poznatog kao Heart Eyes Killer. Ova napeta horor-slasher priča dolazi iz Novog Zelanda, a glume Olivia Holt i Mason Gooding. (Novi Zeland, 2025., Horor)

5. French Girl

Rotten Tomatoes: 31%

Gordon, simpatični učitelj iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju. Njihovu vezu ugrožava njezin bivši, poznati chef. Romantična komedija s Zachom Braffom i Vanessom Hudgens nudi puno smijeha i ljubavnih zavrzlama. (Kanada, 2024., Komedija)

6. Humane

IMDB: 5.3

Nakon ekološke katastrofe, obiteljska večera prerasta u kaos kada otac odluči sudjelovati u vladinom programu eutanazije. Triler koji istražuje moralne dileme i obiteljske odnose. (Kanada, 2024., Triler)

7. Dog Man

IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 81%

Nakon nesreće, policajac i njegov vjerni pas postaju jedno – Dog Man. Animirani film prepun akcije i humora o borbi protiv zlog mačka Peteyja. Glasove posuđuju Pete Davidson i Ricky Gervais. (SAD, 2025., Animacija)

8. Love Hurts

 IMDB: 5.3

Nekadašnji kriminalac mora se suočiti s prošlošću kad ga bivši partner ponovno uvuče u svijet kriminala, dok mu opasni brat prijeti. Akcijski film s Ke Huy Quanom i Arianom DeBose. (SAD, 2025., Akcija)

9. Wolf Man

IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 48%

Bračni par odlazi na osamljenu farmu gdje ih napada nepoznata zvijer. Noć se pretvara u borbu za život, a muž počinje pokazivati čudno ponašanje. Horor s Christopherom Abbottom i Juliom Garner. (SAD, 2025., Horor)

10. Nosferatu

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 89%

Gotička priča o opsesiji između mlade žene i zastrašujućeg vampira. U glavnim ulogama Lily-Rose Depp i Bill Skarsgård, a režiju potpisuje Robert Eggers. (SAD, 2024., Horor)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom
NEPREPOZNATLJIV

Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao
Preminuo je pjevač Željko Golik
U 64. GODINI

Preminuo je pjevač Željko Golik

S teškim životnim trenucima znalo se poistovjetiti uz stihove 'Mnogo je bola', prisjećali se nikad prežaljene ljubavi uz 'Ne dam ruži da procvjeta', a mnogi su 'Starom cestom' otišli po voljenu osobu i odveli ju pred oltar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025