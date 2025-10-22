Ovo je 10 najgledanijih filmova na SkyShowtimeu prošloga tjedna: Evo što se pratilo...

SkyShowtime je i ovog tjedna donio bogatu ponudu filmova, a mi vam predstavljamo najgledanije naslove u Hrvatskoj za tjedan koji počinje u ponedjeljak, 20. listopada 2025. godine. Provjerite koje su priče osvojile publiku i koje ne smijete propustiti!

Top 10 filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj:

1. Novocaine

IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 80%

Ova crnohumorna buddy komedija prati Natea koji ne osjeća bol – što se pretvara u neočekivanu prednost kada mora spasiti djevojku svojih snova od otmičara. U glavnim ulogama briljiraju Jack Quaid i Amber Midthunder, a film donosi spoj akcije, smijeha i napetosti. (SAD, 2025., Komedija)

2. Vicious

IMDB: 4.9

Mladu ženu očekuje noć užasa kad primi misteriozni poklon od kasnonoćnog posjetitelja. Dok se bori za opstanak, upada u zlokobni svijet iz kojeg nema izlaza. U glavnoj ulozi Dakota Fanning. (SAD, 2025., Horor)

3. The Brutalist

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 95%

Nakon bijega iz ratom razrušene Europe, vizionarski arhitekt László Toth pokušava izgraditi novi život u Americi. Film istražuje cijenu moći i naslijeđa kroz emotivnu dramu s Adrienom Brodyjem i Felicity Jones. (SAD, 2024., Drama)

4. Heart Eyes

IMDB: 6.0, Rotten Tomatoes: 77%

Na Valentinovo, dvoje kolega postaju mete serijskog ubojice poznatog kao Heart Eyes Killer. Ova napeta horor-slasher priča dolazi iz Novog Zelanda, a glume Olivia Holt i Mason Gooding. (Novi Zeland, 2025., Horor)

5. French Girl

Rotten Tomatoes: 31%

Gordon, simpatični učitelj iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju. Njihovu vezu ugrožava njezin bivši, poznati chef. Romantična komedija s Zachom Braffom i Vanessom Hudgens nudi puno smijeha i ljubavnih zavrzlama. (Kanada, 2024., Komedija)

6. Humane

IMDB: 5.3

Nakon ekološke katastrofe, obiteljska večera prerasta u kaos kada otac odluči sudjelovati u vladinom programu eutanazije. Triler koji istražuje moralne dileme i obiteljske odnose. (Kanada, 2024., Triler)

7. Dog Man

IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 81%

Nakon nesreće, policajac i njegov vjerni pas postaju jedno – Dog Man. Animirani film prepun akcije i humora o borbi protiv zlog mačka Peteyja. Glasove posuđuju Pete Davidson i Ricky Gervais. (SAD, 2025., Animacija)

8. Love Hurts

IMDB: 5.3

Nekadašnji kriminalac mora se suočiti s prošlošću kad ga bivši partner ponovno uvuče u svijet kriminala, dok mu opasni brat prijeti. Akcijski film s Ke Huy Quanom i Arianom DeBose. (SAD, 2025., Akcija)

9. Wolf Man

IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 48%

Bračni par odlazi na osamljenu farmu gdje ih napada nepoznata zvijer. Noć se pretvara u borbu za život, a muž počinje pokazivati čudno ponašanje. Horor s Christopherom Abbottom i Juliom Garner. (SAD, 2025., Horor)

10. Nosferatu

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 89%

Gotička priča o opsesiji između mlade žene i zastrašujućeg vampira. U glavnim ulogama Lily-Rose Depp i Bill Skarsgård, a režiju potpisuje Robert Eggers. (SAD, 2024., Horor)