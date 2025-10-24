Donosimo vam najnoviju listu top 10 najgledanijih serija na Apple TV+ diljem svijeta za tjedan koji počinje 20. listopada 2025. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton!
Ovo je 10 najgledanijih serija na Apple TV+ širom svijeta ovoga tjedna: Jeste li već gledali koju?
Apple TV+ i ovog tjedna nudi bogatu selekciju serija koji osvajaju gledatelje diljem svijeta. Ako ste u potrazi za novim hitovima ili želite provjeriti što je trenutno najpopularnije, donosimo vam detaljnu listu najgledanijih naslova.
Top 10 serija na Apple TV+ širom svijeta:
1. The Last Frontier
IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 47%
Nakon pada zatvorskog transportnog aviona u divljini Aljaske, lokalni šerif mora zaštititi grad od opasnih bjegunaca. Jason Clarke u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Krimi drama)
2. Slow Horses
IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 97%
Neskladni tim MI5 agenata i njihov osebujni šef Jackson Lamb bore se protiv prijetnji Engleskoj. Gary Oldman predvodi glumačku postavu. (UK, 2022., Drama, Špijunski)
3. Invasion
IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 41%
Zemlju posjećuje vanzemaljska vrsta, a priča se prati kroz oči pet običnih ljudi diljem svijeta. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika)
4. The Morning Show
IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 64%
Zavirite iza kulisa popularnog jutarnjeg programa i otkrijte izazove s kojima se suočavaju novinari i producenti. Jennifer Aniston i Reese Witherspoon u glavnim ulogama. (SAD, 2019., Drama)
5. Loot
IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 81%
Nakon razvoda, milijarderka Molly Novak pokušava pronaći novi smisao života kroz humanitarni rad. Maya Rudolph u glavnoj ulozi. (SAD, 2022., Komedija)
6. Chief of War
IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 93%
Priča o ujedinjenju Havajskih otoka kroz krvave borbe i prijetnju kolonizacije. Jason Momoa vodi epsku povijesnu priču. (SAD, 2025., Povijesna)
7. Ted Lasso
IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 72%
Američki trener američkog nogometa preuzima engleski nogometni klub bez iskustva, ali s puno optimizma. Jason Sudeikis briljira u naslovnoj ulozi. (SAD, 2020., Komedija, Sport)
8. Foundation
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 71%
Skupina izgnanika pokušava spasiti čovječanstvo i obnoviti civilizaciju usred pada Galaktičkog Carstva. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika)
9. Severance
IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 95%
Radnici s podijeljenim sjećanjima između posla i privatnog života otkrivaju mračne tajne svoje korporacije. Adam Scott u glavnoj ulozi. (SAD, 2022., Drama, Psihološki)
10. Silo
IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 100%
U postapokaliptičnoj budućnosti, inženjerka Juliette otkriva šokantne tajne života u podzemnom silosu. Rebecca Ferguson predvodi glumačku ekipu. (SAD, 2023., Znanstvena fantastika)
Ako tražite inspiraciju za bingeanje, ova lista je pravi izbor! Koji je vaš favorit s popisa?
