Ovo je 10 najgledanijih serija na Apple TV+ širom svijeta ovoga tjedna: Jeste li već gledali koju?

Apple TV+ i ovog tjedna nudi bogatu selekciju serija koji osvajaju gledatelje diljem svijeta. Ako ste u potrazi za novim hitovima ili želite provjeriti što je trenutno najpopularnije, donosimo vam detaljnu listu najgledanijih naslova.

Top 10 serija na Apple TV+ širom svijeta:



1. The Last Frontier

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 47%

Nakon pada zatvorskog transportnog aviona u divljini Aljaske, lokalni šerif mora zaštititi grad od opasnih bjegunaca. Jason Clarke u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Krimi drama)





2. Slow Horses

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 97%

Neskladni tim MI5 agenata i njihov osebujni šef Jackson Lamb bore se protiv prijetnji Engleskoj. Gary Oldman predvodi glumačku postavu. (UK, 2022., Drama, Špijunski)





3. Invasion

IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 41%

Zemlju posjećuje vanzemaljska vrsta, a priča se prati kroz oči pet običnih ljudi diljem svijeta. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika)





4. The Morning Show

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 64%

Zavirite iza kulisa popularnog jutarnjeg programa i otkrijte izazove s kojima se suočavaju novinari i producenti. Jennifer Aniston i Reese Witherspoon u glavnim ulogama. (SAD, 2019., Drama)





5. Loot

IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 81%

Nakon razvoda, milijarderka Molly Novak pokušava pronaći novi smisao života kroz humanitarni rad. Maya Rudolph u glavnoj ulozi. (SAD, 2022., Komedija)





6. Chief of War

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 93%

Priča o ujedinjenju Havajskih otoka kroz krvave borbe i prijetnju kolonizacije. Jason Momoa vodi epsku povijesnu priču. (SAD, 2025., Povijesna)





7. Ted Lasso

IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 72%

Američki trener američkog nogometa preuzima engleski nogometni klub bez iskustva, ali s puno optimizma. Jason Sudeikis briljira u naslovnoj ulozi. (SAD, 2020., Komedija, Sport)





8. Foundation

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 71%

Skupina izgnanika pokušava spasiti čovječanstvo i obnoviti civilizaciju usred pada Galaktičkog Carstva. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika)





9. Severance

IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 95%

Radnici s podijeljenim sjećanjima između posla i privatnog života otkrivaju mračne tajne svoje korporacije. Adam Scott u glavnoj ulozi. (SAD, 2022., Drama, Psihološki)





10. Silo

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 100%

U postapokaliptičnoj budućnosti, inženjerka Juliette otkriva šokantne tajne života u podzemnom silosu. Rebecca Ferguson predvodi glumačku ekipu. (SAD, 2023., Znanstvena fantastika)

Ako tražite inspiraciju za bingeanje, ova lista je pravi izbor! Koji je vaš favorit s popisa?