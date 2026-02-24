Obavijesti

KLASIČNA GLAZBA I TRADICIONALNA ROMSKA

Spektakl iz Guinnessove knjige rekorda stiže u Dalmaciju: 'Sto romskih violina' u Splitu i Zadru

Foto: PROMO

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar nastupio je na više od tisuću koncerata diljem svijeta - od lokalnih kulturnih domova do najuglednijih svjetskih dvorana

Jedinstveni glazbeni spektakl upisan u Guinnessovu knjigu rekorda dolazi u Hrvatsku - Budimpeštanski romski simfonijski orkestar, poznat i pod nazivom 'Sto ciganskih violina', nastupit će u Splitu i Zadru u sklopu svoje međunarodne turneje. Publika u Splitu orkestar će moći čuti 10. travnja u dvorani Gripe, dok je 11. travnja zakazan koncert u Zadru, u dvorani Višnjik. Ulaznice su dostupne putem Eventim.hr.

NEMO METTLER Od sviranja violine do pobjede na Eurosongu: Ovo je glazbeni put Švicarca koji je osvojio žiri
Od sviranja violine do pobjede na Eurosongu: Ovo je glazbeni put Švicarca koji je osvojio žiri

Ova jedinstvena glazbena formacija već više od 30 godina djeluje u formatu klasičnog simfonijskog orkestra i broji impresivnih 138 glazbenika, što je čini najvećim romskim simfonijskim orkestrom na svijetu. Nositelj je prestižnih priznanja poput Nagrade za mađarsku baštinu i titule Hungaricum, a 2000. godine službeno je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda.

Foto: PROMO

Repertoar orkestra obuhvaća remek-djela klasične glazbe skladatelja poput Liszta, Bartóka, Kodályja, Hubayja, Erkela, Brahmsa, Čajkovskog, Sarasatea i Straussa, ali i autentičnu tradicionalnu mađarsku romsku glazbu, narodne melodije i pjesme koje publici donose snažno emotivno i energično iskustvo.

IZRAĐIVAO IH NA POSEBAN NAČIN Stradivari iz Zagreba: Violine majstora Husa gudile su se čak i u njujorškoj operi Metropolitan
Stradivari iz Zagreba: Violine majstora Husa gudile su se čak i u njujorškoj operi Metropolitan

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar nastupio je na više od tisuću koncerata diljem svijeta - od lokalnih kulturnih domova do najuglednijih svjetskih dvorana. Među brojnim uspjesima ističu se nastup na otvaranju Svjetske izložbe u Lisabonu pred 20.000 ljudi, nagrada na 45. Međunarodnom glazbenom festivalu u Kartagi te čak 55 koncerata u pariškom Théâtre des Champs-Élysées između 2002. i 2014. godine.

Foto: PROMO

Do danas su objavili 21 CD i 5 DVD izdanja, od kojih su brojna stekla zlatne i platinaste naklade, a kroz vlastiti juniorski orkestar aktivno rade na očuvanju i prijenosu ove jedinstvene glazbene tradicije na nove generacije. Koncerti u Splitu i Zadru predstavljaju rijetku priliku da domaća publika uživo doživi svjetski priznati glazbeni fenomen koji spaja vrhunsku klasiku, virtuoznost i bogatu romsku tradiciju.

