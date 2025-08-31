Obavijesti

82. IZDANJE FESTIVALA

Ovo je film koji je ove godine dobio najduže ovacije na Mostri

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Remo Casilli

Film Guillerma del Tora izazvao je 13-minutne ovacije u Veneciji! Zvijezde Oscar Isaac i Jacob Elrodi emotivno su reagirali, a redatelj del Toro objasnio kako je ostvario svoj dugogodišnji san...

Film 'Frankenstein' redatelja Guillerma del Tora imao je najduže ovacije dosada na ovogodišnjem, 82. izdanju Venecijanskog filmskog festivala. Kako navodi Variety, ovacije su trajale 13 minuta, tijekom kojih su posebno emotivni bili glumci Oscar Isaac, koji glumi naslovnog znanstvenika, te Jacob Elrodi koji je utjelovio njegovu čudovišnu kreaciju.

Njih dvojica su se nekoliko puta zagrlili s redateljem del Torom koji je i mahnuo publici, a Isaac je i kolegu iz filma poljubio u obraz. 

82nd Venice International Film Festival - screening of the movie "Frankenstein" in competition
Foto: Remo Casilli

U Veneciji su uz njih bili i drugi kolege iz filma - Mia Goth, Christopher Waltz i Felix Kammerer, a crvenim tepihom su uoči prikazivanja filma prošetali i Aaron Taylor-Johnson, Jessica Williams te Sofia Carson. 

Elrodi je ranije za Variety ispričao kako je transformacija u čudovište trajala čak 10 sati. 

- Ima toliko različitih slojeva kostima - objasnio je. 

82nd Venice International Film Festival - screening of the movie "Frankenstein" in competition
Foto: Remo Casilli

Zadnji put kada je na Mostri bio prikazan film Guillerma del Tora bilo je 2017., i to film 'The Shape of Water' koji je tada osvojio Zlatnog lava, a kasnije i četiri Oscara, među kojima i onaj za najbolji film te najboljeg redatelja. Njegov 'Frankenstein' u kina dolazi 17. listopada, a na Netflix 7. studenog. Kako je sam del Toro ispričao, radi se o ostvarenju njegovog dugogodišnjeg sna da napravi film o slavnom čudovištu. 

82nd Venice International Film Festival - screening of the movie "Frankenstein" in competition
Foto: Remo Casilli

- Pratim to čudovište otkako sam bio dijete - rekao je na konferenciji za medije u Veneciji. 

