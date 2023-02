Ovo je najava za predzadnju epizodu 'The Last of Us'. U njoj će Joel iz igre glumiti negativca

Sedma epizoda serije 'The Last of Us' imala je svoju premijeru, a objavljena je kratka najava i za sljedeću.

Epizoda zvana 'When We Are in Need' emitirat će se 6. ožujka.

Bit će posebna po tome što će se u njoj pojaviti glumac koji je u igrama odglumio protagonista Joela.

Naravno, uloga Joela u seriji već je zauzeta pa će glumac Troy Baker (46) imati drukčiju ulogu i bit će na strani negativaca. Njegov lik zvat će se James i pripadat će družini pod vodstvom Davida.

Sljedeća epizoda ujedno će biti i predzadnja u prvoj sezoni ove serije koja je ubrzo postala hit i prikupila simpatije brojnih gledatelja.

