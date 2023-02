VIDEO Kakav gaf u seriji 'The Last of Us', snimili ekipu sa seta pa ih zaboravili izrezati iz kadra

Serija 'The Last of Us' oduševila je kritičare, no obožavatelj s dobrim okom za detalje uočio je bizarnu grešku, a koja je nastala tijekom snimanja i montiranja epizode.

U kutu jednog karda tako se mogu vidjeti članovi snimateljske ekipe što je nasmijalo gledatelje pred malim ekranima. Naime, tijekom snimanja scene u kojoj Joel i Ellie hodaju preko snijegom prekrivenog mosta, određeni kadar snimljen iz zraka obuhvatio je i kut u kojem se vidi grupa ljudi, najvjerojatnije članova filmske ekipe, odnosno, snimatelji ili ton majstori.

Foto: HBO Max

Osim što će ostati zapamćena po gafu, šesta epizoda 'Kin', poznata je, između ostalog, po tome što ju je režirala višestruko nagrađivana bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić (48).

Priča u šestoj epizodi serije prati Joela odnosno Pedra Pascala (47) i Ellie, koju glumi Bella Ramsey (19), a koji nastavljaju put Zapada, a Joel se ponovno ujedinjuje sa svojim bratom Tommyjem kojeg je utjelovio Gabriel Luna (40).

Foto: Youtube/Screenshot

Gaf u 'The Last of Us' je mnoge korisnike Twittera podsjetio na poznatu pogrešku u još jednoj velikoj HBO-ovoj seriji, 'Igri prijestolja', kada je Starbucksova šalica uočena na stolu u blizini Daenerys Targaryen, koju tumači Emilia Clarke (36).

Foto: HBO/Warnerbros

Korisnik TikToka pauzirao je snimku iz zraka, snimljenu desetke metara iznad mosta helikopterom ili dronom. Jedan od članova ekipe uočen je na kraju staze prije mosta, a više ih je uočeno na drugoj stazi južno od mosta.

Što se tiče komentara na ovaj gaf u produkciji, Neil Druckmann (44), kreator igre 'The Last of Us' na kojoj je bazirana serija, smijao se glasinama, odnosno, našalio se da je čovjek u kadru bitan lik iz nastavka igre, Dina.

Foto: HBO/Warnerbros

Hoće li HBO digitalno promijeniti epizodu ili ne, nije poznato, no za sada je ona u rukama korisnika Twittera koji se šale na njen račun.

