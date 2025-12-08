Obavijesti

IMATE LI FAVORITA?

'Jedna bitka za drugom' vodi na Zlatnim globusima. Ovo je popis svih nominiranih za nagrade

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Mario Anzuoni

U većini od 28 kategorija natječe se po šest nominiranih, dok ih je u kategoriji za filmska i box office postignuća osam. Zlatni globusi ove godine uvode i jednu novost

Hollywood je službeno pritisnuo start! Nominacije za 83. Zlatne globuse su objavljene, a utrka za najpoželjnije zlatne kugle može početi. Glumci Marlon Wayans i Skye P. Marshall u ponedjeljak su otkrili tko je sve u igri ove godine i odmah je jasno da nas čeka zanimljiva i poprilično raznolika sezona. Globusi su ove godine odlučili malo promiješati karte. Većina kategorija ima po šest nominacija, kategorija za box office postignuće čak osam, a uvedena je i nova nagrada, najbolji podcast, prvi takav iskorak među velikim dodjelama.

VELIKA ČAST Helen Mirren dobiva još jedno priznanje: 'Ona je inspiracija...'
Helen Mirren dobiva još jedno priznanje: 'Ona je inspiracija...'

Ceremoniju 11. siječnja ponovno će voditi komičarka Nikki Glaser, koja je prošle godine osvojila publiku bez imalo treme, a ovog puta pred njom je još veći zadatak. Tri dana ranije u posebnoj emisiji 'Golden Eve' bit će uručene i dvije počasne nagrade. Helen Mirren primit će priznanje Cecil B. DeMille, a Sarah Jessica Parker nagradu Carol Burnett.

Prijenos dodjele moći će se pratiti na CBS-u i Paramount+. 

Announcement of nominations and media preview of the venue for the 83rd Golden Globe Awards in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

A sad slijedi ono zbog čega se Hollywood već lagano 'preznojava', nominacije. Ovogodišnja lista miješa velika imena, neočekivane favorite i nekoliko potpuno novih naslova koji su se tiho probili među najbolje. Pogledajte tko je sve ušao u utrku za zlatne kugle ove godine.

Najbolji film - drama

Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners

Najbolji film - mjuzikl ili komedija

Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another

Najbolji animirani film

Arco
Demon Slayer
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2

Kinematografsko i kino ostvarenje godine

Avatar: Fire and Ash
F1: The Movie
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible - The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2

Najbolji film koji nije na engleskom jeziku

It Was Just An Accident
No Other Choice
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirāt
The Voice of Hind Rajab

Glumačke nagrade - film

Najbolja glumica u drami

Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Die My Love
Renate Reinsve, Sentimental Value
Julia Roberts, After the Hunt
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Sorry, Baby

Najbolji glumac u drami

Joel Edgerton, Train Dreams
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, The Secret Agent
Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Najbolja glumica u mjuziklu ili komediji

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo, Wicked: For Good
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
Emma Stone, Bugonia

Najbolji glumac u mjuziklu ili komediji

Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-hun, No Other Choice
Jesse Plemons, Bugonia

Najbolja sporedna glumica u filmu

Emily Blunt, The Smashing Machine
Elle Fanning, Sentimental Value
Ariana Grande, Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Teyana Taylor, One Battle After Another

Najbolji sporedni glumac u filmu

Benecio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, One Battle After Another
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgård, Sentimental Value

POGLEDAJTE NJEZINU TRANSFORMACIJU Časopis People proglasio Demi Moore (62) najljepšom osobom godine: Evo kako se mijenjala...
Časopis People proglasio Demi Moore (62) najljepšom osobom godine: Evo kako se mijenjala...

Režija i scenarij

Najbolji redatelj

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners
Guillermo Del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, It Was Just An Accident
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet

Najbolji scenarij

One Battle After Another
Marty Supreme
Sinners
It Was Just An Accident
Sentimental Value
Hamnet

Glazbene kategorije - film

Najbolja originalna glazba

Frankenstein
Sinners
One Battle After Another
Sirat
Hamnet
F1: The Movie

Najbolja originalna pjesma

Dream as One, Avatar: Fire and Ash
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied To You, Sinners
No Place Like Home, Wicked: For Good
The Girl in the Bubble, Wicked: For Good
Train Dreams, Train Dreams

IZNENADILA NA 'GLOBUSIMA' Glumica skinula 45 kila, fanovi se brinu: 'Što joj se događa?'
Glumica skinula 45 kila, fanovi se brinu: 'Što joj se događa?'

Televizijske kategorije

Najbolja dramska serija

The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
White Lotus

Najbolja serija - mjuzikl ili komedija

Abbott Elementary (ABC)
The Bear (FX)
Hacks
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders in the Building (Hulu)
The Studio

Najbolja limitirana ili antologijska serija / TV film

Adolescence (Netflix)
All Her Fault (Peacock)
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend

Glumačke nagrade - televizija

Najbolja glumica u dramskoj seriji

Kathy Bates, Matlock (CBS)
Britt Lower, Severance (Apple TV)
Helen Mirren, MobLand
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat (Netflix)
Rhea Seehorn, Pluribus (Apple TV)

Najbolji glumac u dramskoj seriji

Sterling K. Brown, Paradise
Diego Luna, Andor (Disney+)
Gary Oldman, Slow Horses (Apple TV)
Mark Ruffalo, Task (HBO)
Adam Scott, Severance (Apple TV)
Noah Wyle, The Pitt (HBO Max)

Najbolja glumica u seriji - mjuzikl ili komedija

Kristen Bell, Nobody Wants This (Netflix)
Ayo Edebiri, The Bear (FX)
Selena Gomez, Only Murders in the Building (Hulu)
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Wednesday (Netflix)
Jean Smart, Hacks (HBO Max)

Najbolji glumac u seriji - mjuzikl ili komedija

Adam Brody, Nobody Wants This (Netflix)
Steve Martin, Only Murders in the Building (Hulu)
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, The Studio (Apple TV)
Martin Short, Only Murders in the Building (Hulu)
Jeremy Allen White, The Bear (FX)

Najbolja glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji ili TV filmu

Claire Danes, The Beast in Me (Netflix)
Rashida Jones, Black Mirror (Netflix)
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault (Peacock)
Michelle Williams, Dying for Sex (FX)
Robin Wright, The Girlfriend (Prime Video)

Najbolji glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji ili TV filmu

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti, Black Mirror
Stephen Graham, Adolescence (Netflix)
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
Jude Law, Black Rabbit (Netflix)
Matthew Rhys, The Beast in Me (Netflix)

Najbolja sporedna glumica u TV seriji

Carrie Coon, The White Lotus (HBO)
Erin Doherty, Adolescence (Netflix)
Hannah Einbinder, Hacks (HBO Max)
Catherine O’Hara, The Studio (Apple TV)
Parker Posey, The White Lotus (HBO)
Aimee Lou Wood, The White Lotus (HBO)

Najbolji sporedni glumac u TV seriji

Owen Cooper, Adolescence (Netflix)
Billy Crudup, The Morning Show (Apple TV)
Walton Goggins, The White Lotus (HBO)
Jason Isaacs, The White Lotus (HBO)
Tramell Tillman, Severance (Apple TV)
Ashley Walters, Adolescence (Netflix)

ŽIVOTNA PRIČA Od 'glumice za kokice' do ikone: Demi Moore pobijedila traume i talentom osvojila Hollywood
Od 'glumice za kokice' do ikone: Demi Moore pobijedila traume i talentom osvojila Hollywood

Posebne kategorije

Najbolji stand-up nastup na televiziji

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman: Postmortem

Najbolji podcast

Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First

