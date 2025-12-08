U većini od 28 kategorija natječe se po šest nominiranih, dok ih je u kategoriji za filmska i box office postignuća osam. Zlatni globusi ove godine uvode i jednu novost
'Jedna bitka za drugom' vodi na Zlatnim globusima. Ovo je popis svih nominiranih za nagrade
Hollywood je službeno pritisnuo start! Nominacije za 83. Zlatne globuse su objavljene, a utrka za najpoželjnije zlatne kugle može početi. Glumci Marlon Wayans i Skye P. Marshall u ponedjeljak su otkrili tko je sve u igri ove godine i odmah je jasno da nas čeka zanimljiva i poprilično raznolika sezona. Globusi su ove godine odlučili malo promiješati karte. Većina kategorija ima po šest nominacija, kategorija za box office postignuće čak osam, a uvedena je i nova nagrada, najbolji podcast, prvi takav iskorak među velikim dodjelama.
Ceremoniju 11. siječnja ponovno će voditi komičarka Nikki Glaser, koja je prošle godine osvojila publiku bez imalo treme, a ovog puta pred njom je još veći zadatak. Tri dana ranije u posebnoj emisiji 'Golden Eve' bit će uručene i dvije počasne nagrade. Helen Mirren primit će priznanje Cecil B. DeMille, a Sarah Jessica Parker nagradu Carol Burnett.
Prijenos dodjele moći će se pratiti na CBS-u i Paramount+.
A sad slijedi ono zbog čega se Hollywood već lagano 'preznojava', nominacije. Ovogodišnja lista miješa velika imena, neočekivane favorite i nekoliko potpuno novih naslova koji su se tiho probili među najbolje. Pogledajte tko je sve ušao u utrku za zlatne kugle ove godine.
Najbolji film - drama
Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Najbolji film - mjuzikl ili komedija
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Najbolji animirani film
Arco
Demon Slayer
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Kinematografsko i kino ostvarenje godine
Avatar: Fire and Ash
F1: The Movie
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible - The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
Najbolji film koji nije na engleskom jeziku
It Was Just An Accident
No Other Choice
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
Glumačke nagrade - film
Najbolja glumica u drami
Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Die My Love
Renate Reinsve, Sentimental Value
Julia Roberts, After the Hunt
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Sorry, Baby
Najbolji glumac u drami
Joel Edgerton, Train Dreams
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, The Secret Agent
Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Najbolja glumica u mjuziklu ili komediji
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo, Wicked: For Good
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Najbolji glumac u mjuziklu ili komediji
Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-hun, No Other Choice
Jesse Plemons, Bugonia
Najbolja sporedna glumica u filmu
Emily Blunt, The Smashing Machine
Elle Fanning, Sentimental Value
Ariana Grande, Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Teyana Taylor, One Battle After Another
Najbolji sporedni glumac u filmu
Benecio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, One Battle After Another
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Režija i scenarij
Najbolji redatelj
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners
Guillermo Del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, It Was Just An Accident
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet
Najbolji scenarij
One Battle After Another
Marty Supreme
Sinners
It Was Just An Accident
Sentimental Value
Hamnet
Glazbene kategorije - film
Najbolja originalna glazba
Frankenstein
Sinners
One Battle After Another
Sirat
Hamnet
F1: The Movie
Najbolja originalna pjesma
Dream as One, Avatar: Fire and Ash
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied To You, Sinners
No Place Like Home, Wicked: For Good
The Girl in the Bubble, Wicked: For Good
Train Dreams, Train Dreams
Televizijske kategorije
Najbolja dramska serija
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
White Lotus
Najbolja serija - mjuzikl ili komedija
Abbott Elementary (ABC)
The Bear (FX)
Hacks
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders in the Building (Hulu)
The Studio
Najbolja limitirana ili antologijska serija / TV film
Adolescence (Netflix)
All Her Fault (Peacock)
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
Glumačke nagrade - televizija
Najbolja glumica u dramskoj seriji
Kathy Bates, Matlock (CBS)
Britt Lower, Severance (Apple TV)
Helen Mirren, MobLand
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat (Netflix)
Rhea Seehorn, Pluribus (Apple TV)
Najbolji glumac u dramskoj seriji
Sterling K. Brown, Paradise
Diego Luna, Andor (Disney+)
Gary Oldman, Slow Horses (Apple TV)
Mark Ruffalo, Task (HBO)
Adam Scott, Severance (Apple TV)
Noah Wyle, The Pitt (HBO Max)
Najbolja glumica u seriji - mjuzikl ili komedija
Kristen Bell, Nobody Wants This (Netflix)
Ayo Edebiri, The Bear (FX)
Selena Gomez, Only Murders in the Building (Hulu)
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Wednesday (Netflix)
Jean Smart, Hacks (HBO Max)
Najbolji glumac u seriji - mjuzikl ili komedija
Adam Brody, Nobody Wants This (Netflix)
Steve Martin, Only Murders in the Building (Hulu)
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, The Studio (Apple TV)
Martin Short, Only Murders in the Building (Hulu)
Jeremy Allen White, The Bear (FX)
Najbolja glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji ili TV filmu
Claire Danes, The Beast in Me (Netflix)
Rashida Jones, Black Mirror (Netflix)
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault (Peacock)
Michelle Williams, Dying for Sex (FX)
Robin Wright, The Girlfriend (Prime Video)
Najbolji glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji ili TV filmu
Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti, Black Mirror
Stephen Graham, Adolescence (Netflix)
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
Jude Law, Black Rabbit (Netflix)
Matthew Rhys, The Beast in Me (Netflix)
Najbolja sporedna glumica u TV seriji
Carrie Coon, The White Lotus (HBO)
Erin Doherty, Adolescence (Netflix)
Hannah Einbinder, Hacks (HBO Max)
Catherine O’Hara, The Studio (Apple TV)
Parker Posey, The White Lotus (HBO)
Aimee Lou Wood, The White Lotus (HBO)
Najbolji sporedni glumac u TV seriji
Owen Cooper, Adolescence (Netflix)
Billy Crudup, The Morning Show (Apple TV)
Walton Goggins, The White Lotus (HBO)
Jason Isaacs, The White Lotus (HBO)
Tramell Tillman, Severance (Apple TV)
Ashley Walters, Adolescence (Netflix)
Posebne kategorije
Najbolji stand-up nastup na televiziji
Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman: Postmortem
Najbolji podcast
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
