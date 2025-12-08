'Jedna bitka za drugom' vodi na Zlatnim globusima. Ovo je popis svih nominiranih za nagrade

Hollywood je službeno pritisnuo start! Nominacije za 83. Zlatne globuse su objavljene, a utrka za najpoželjnije zlatne kugle može početi. Glumci Marlon Wayans i Skye P. Marshall u ponedjeljak su otkrili tko je sve u igri ove godine i odmah je jasno da nas čeka zanimljiva i poprilično raznolika sezona. Globusi su ove godine odlučili malo promiješati karte. Većina kategorija ima po šest nominacija, kategorija za box office postignuće čak osam, a uvedena je i nova nagrada, najbolji podcast, prvi takav iskorak među velikim dodjelama.

Ceremoniju 11. siječnja ponovno će voditi komičarka Nikki Glaser, koja je prošle godine osvojila publiku bez imalo treme, a ovog puta pred njom je još veći zadatak. Tri dana ranije u posebnoj emisiji 'Golden Eve' bit će uručene i dvije počasne nagrade. Helen Mirren primit će priznanje Cecil B. DeMille, a Sarah Jessica Parker nagradu Carol Burnett.

Prijenos dodjele moći će se pratiti na CBS-u i Paramount+.

Foto: Mario Anzuoni

A sad slijedi ono zbog čega se Hollywood već lagano 'preznojava', nominacije. Ovogodišnja lista miješa velika imena, neočekivane favorite i nekoliko potpuno novih naslova koji su se tiho probili među najbolje. Pogledajte tko je sve ušao u utrku za zlatne kugle ove godine.

Najbolji film - drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Najbolji film - mjuzikl ili komedija

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Najbolji animirani film

Arco

Demon Slayer

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Kinematografsko i kino ostvarenje godine

Avatar: Fire and Ash

F1: The Movie

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Najbolji film koji nije na engleskom jeziku

It Was Just An Accident

No Other Choice

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Glumačke nagrade - film

Najbolja glumica u drami

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Sentimental Value

Julia Roberts, After the Hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Najbolji glumac u drami

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Najbolja glumica u mjuziklu ili komediji

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: For Good

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Najbolji glumac u mjuziklu ili komediji

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Najbolja sporedna glumica u filmu

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Sentimental Value

Ariana Grande, Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, One Battle After Another

Najbolji sporedni glumac u filmu

Benecio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, One Battle After Another

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Režija i scenarij

Najbolji redatelj

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, It Was Just An Accident

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

Najbolji scenarij

One Battle After Another

Marty Supreme

Sinners

It Was Just An Accident

Sentimental Value

Hamnet

Glazbene kategorije - film

Najbolja originalna glazba

Frankenstein

Sinners

One Battle After Another

Sirat

Hamnet

F1: The Movie

Najbolja originalna pjesma

Dream as One, Avatar: Fire and Ash

Golden, KPop Demon Hunters

I Lied To You, Sinners

No Place Like Home, Wicked: For Good

The Girl in the Bubble, Wicked: For Good

Train Dreams, Train Dreams

Televizijske kategorije

Najbolja dramska serija

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

White Lotus

Najbolja serija - mjuzikl ili komedija

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Hacks

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio

Najbolja limitirana ili antologijska serija / TV film

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Glumačke nagrade - televizija

Najbolja glumica u dramskoj seriji

Kathy Bates, Matlock (CBS)

Britt Lower, Severance (Apple TV)

Helen Mirren, MobLand

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat (Netflix)

Rhea Seehorn, Pluribus (Apple TV)

Najbolji glumac u dramskoj seriji

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor (Disney+)

Gary Oldman, Slow Horses (Apple TV)

Mark Ruffalo, Task (HBO)

Adam Scott, Severance (Apple TV)

Noah Wyle, The Pitt (HBO Max)

Najbolja glumica u seriji - mjuzikl ili komedija

Kristen Bell, Nobody Wants This (Netflix)

Ayo Edebiri, The Bear (FX)

Selena Gomez, Only Murders in the Building (Hulu)

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday (Netflix)

Jean Smart, Hacks (HBO Max)

Najbolji glumac u seriji - mjuzikl ili komedija

Adam Brody, Nobody Wants This (Netflix)

Steve Martin, Only Murders in the Building (Hulu)

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio (Apple TV)

Martin Short, Only Murders in the Building (Hulu)

Jeremy Allen White, The Bear (FX)

Najbolja glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji ili TV filmu

Claire Danes, The Beast in Me (Netflix)

Rashida Jones, Black Mirror (Netflix)

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault (Peacock)

Michelle Williams, Dying for Sex (FX)

Robin Wright, The Girlfriend (Prime Video)

Najbolji glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji ili TV filmu

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence (Netflix)

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story (Netflix)

Jude Law, Black Rabbit (Netflix)

Matthew Rhys, The Beast in Me (Netflix)

Najbolja sporedna glumica u TV seriji

Carrie Coon, The White Lotus (HBO)

Erin Doherty, Adolescence (Netflix)

Hannah Einbinder, Hacks (HBO Max)

Catherine O’Hara, The Studio (Apple TV)

Parker Posey, The White Lotus (HBO)

Aimee Lou Wood, The White Lotus (HBO)

Najbolji sporedni glumac u TV seriji

Owen Cooper, Adolescence (Netflix)

Billy Crudup, The Morning Show (Apple TV)

Walton Goggins, The White Lotus (HBO)

Jason Isaacs, The White Lotus (HBO)

Tramell Tillman, Severance (Apple TV)

Ashley Walters, Adolescence (Netflix)

Posebne kategorije

Najbolji stand-up nastup na televiziji

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Najbolji podcast

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First