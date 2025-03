Ovo je popis svih nominiranih za Oscara: U utrci za kipić je i 'Čovjek koji nije mogao šutjeti'

Hrvatska radiotelevizija (HRT) i ove će godine izravno iz Los Angelesa prenositi 97. dodjelu Oscara, posebnu po tome što Hrvatska po prvi puta od neovisnosti ima svog kandidata za ovu najprestižniju američku i svjetsku filmsku nagradu. 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' redatelja Nebojše Slijepčevića natječe se u kategoriji Najboljeg kratkometražnog igranog filma, a HRT će ga premijerno prikazati u noći dodjele Oscara.

Program počinje u 23.20 na Prvom programu HRT-a uz emisiju 'Noć Oscara', a u 23.50 slijedi hrvatska TV premijera filma 'Čovjek koji nije mogao šutjeti'. U 00.30 kreće izravan prijenos crvenog tepiha i dodjele Oscara iz Dolby Theatrea u Los Angelesu.

Pogledajte tko je sve nominiran za Oscara:

Kategorija za najbolji film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune:Part Two

Emilia Perez

I'm Still Here

Nickelboys

The Substance

Wicked

Kategorija za najbolju mušku ulogu

Adrien Brody

Timothee Chalamet

Colman Domingo

Ralph Fiennes

Sebastian Stan

Kategorija za najbolju žensku ulogu

Cynthia Erivo

Karla Sofia Gascon

Mikey Madison

Demi Moore

Fernanda Torres

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu

Yura Borisov

Kieran Culkin

Edward Norton

Guy Pearce

Jeremy Strong

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu

Monica Barbaro

Ariana Grande

Felicity Jones

Isabella Rossellini

Zoe Saldana

Kategorija za najboljeg redatelja

Anora / Sean Baker

The Brutalist / Brady Corbet

A Complete Unkown / James Mangold

Emilia Perez / Jacques Audiard

The Substance / Coralie Fargeat

Kategorija za dugometražni animirani film

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Kategorija za najbolji kratki animirani film

Beautiful Men

In The Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Kategorija za adaptirani scenarij

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Kategorija za najbolji izvorni scenarij

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Kategorija za najbolji kratkometražni igrani film

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent (Nebojša Slijepčević)

Kategorija za kratki dokumentarni film

Death by Numbers

I am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Kategorija za dugometražni dokumentarni film

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup D'Etat

Sugarcane

Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku

I'm Still Here, Brazil

The Girl With the Needle, Danska

Emilia Perez, Francuska

The Seed of the Sacred Fig, Njemačka

Flow, Latvija

Kategorija za najbolju montažu

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Kategorija za vizualne efekte

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Kategorija za scenografiju

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu

El Mal / Emilia Perez

The Journey / The Six Triple Eight

Like a Bird / Sing Sing

Mi Camino / Emilia Perez

Never Too Late / Elton John: Never Too Late

Kategorija za najbolju filmsku glazbu

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Kategorija za najbolji zvuk

A Complete Unknown

Dune II

Emilia Perez

Wicked

Wild River

Kategorija za šminku i frizuru

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Kategorija za kostimografiju

A Complet Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Kategorija za najbolju fotografiju

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Nosferatu