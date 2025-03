Nebojša Slijepčević za 24sata: 'Trudim se ne misliti o dodjeli jer je prisutna velika trema...'

Čudesan je osjećaj, uz sve te nagrade, sad i ovo spremanje za Oscare. Ali reći ću vam iskreno, jedva čekam da sve te ceremonije i dodjele završe pa da se opet mogu normalno posvetiti poslu, rekao nam je Nebojša Slijepčević.

Razgovarali smo nekoliko dana prije puta u Pariz, na dodjelu francuske nacionalne filmske nagrade Cesar. Od tamo će u nedjelju otputovati na poprište dodjele nagrade američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti. Slijepčevićev "Čovjek koji nije mogao šutjeti" nominiran je u kategoriji kratkometražnog filma, a prva je to nominacija za nas od osamostaljenja. Od objave nominacija hrvatski je film favorit za nagradu od kritike, a u zadnje vrijeme i na kladionicama.

- Vidio sam to, ali uskoro ćemo saznati odluku, kad se kuverta otvori. Do tada se time ne želim opterećivati. Ali kakva god odluka bude, to će biti u redu. Tu će glasati 9000 ljudi, a svi su, koliko znam, morali pogledati svih pet filmova u našoj kategoriji. Vjerujem u njihov profesionalizam i njihovu odluku. Pogledao sam svih pet filmova i dobri su, važni, kvalitetni. Kakva god pobjeda o pobjedniku bude, bit će dobra - kaže nam skromno Slijepčević.

Serija nagrada počela je Zlatnom palmom u Cannesu.

“Stvarno nevjerojatan doživljaj popeti se na pozornicu, i to u večeri kad jedan George Lucas prima nagradu za životno djelo iz ruku Francisa Forda Coppole. Malo mi je čudno, sve skupa zvuči nestvarno, no ono možda što je bitnije od toga je da sam ovu nagradu posvetio Tomi Buzovu, čovjeku koji je inspirirao ovaj film", rekao je Slijepčević tad primajući nagradu.

Nije stalo s nagradama, tu je i "Europski Oscar", a sve bi moglo, nadamo se, kulminirati u Los Angelesu u noći na ponedjeljak.

- Uh, nagrada u Cannesu je bila raketa. I ne očekuješ tad i nominaciju za Oscara. Živim trenutačno neki čudan život, nisam nikad mislio da ću tako mijenjati kontinente.

Radi se u svijetu svake godine puno kratkih filmova, a dobiti nagradu u Cannesu, pa biti nominiran za Oscara... Mislio sam da je to nemoguće.

Ponosan je na nagrade, kao i njegova obitelj, koju je "počastio" putovanjima u Pariz. Prvo je išao sin Mika, koji je prošle godine krenuo u prvi razred, a sad i supruga Vanja, filmska producentica. Objavu nominacija za Oscara, koja je po hrvatskom vremenu bila u ranim poslijepodnevnim satima, čekao je u jednom zagrebačkom restoranu, uz punjene paprike.

'Odmoran i koncentriran'

Onda je otišao u obližnji HAVC na konferenciju za novinare. U Los Angelesu se neće moći previše opustiti, barem ne uz punjene paprike.

- Trudim se još ne razmišljati previše o samoj dodjeli, trema je velika. No da, tamo će više biti 'dijeta', tako je na tim velikim priredbama koji su u live prijenosu. Nema baš tu puno jela i pića. Moraš doći puno ranije, odmoran i koncentriran na sve što se događa - rekao je Slijepčević, kojega smo pitali je li pripremio govor.

- Nisam, čekam inspiraciju.

Za "obleku" barem nema problema. Prije Cannesa otišao je u Varteks, tad je još postojao, i kupio smoking. Kako nam je nedavno rekao, morao ga je malo "preurediti", ali zbog njegovih nagrada već je dosta proputovao.

- Da, s njim idem i u Los Angeles. Moram napomenuti i da nije sponzorski - našalio se Slijepčević.

Kako nam je rekao, veseli ga da s njim ide i dobar dio ekipe, "da zajedno dijele sretne trenutke". Neće moći svi prisustvovati samoj ceremoniji, ali bit će tamo. A uz Slijepčevića, u Los Angeles će i glumci Goran Bogdan, Dušan Mićanović, Lara Nekić i Silvio Mumelaš, producenti Katarina Prpić i Danijel Pek, scenograf Ivan Veljača te montažer Tomislav Stojanović. Nebojša je bio nedavno u Los Angelesu s Goranom Bogdanom.

- Imali smo promociju filma, organizirane projekcije, bilo je zanimljivo, upoznao sam neke ljude, jedan od njih je i producent Lawrence Bender (njegovi su filmovi 36 puta bili nominirani za Oscara, op. a.), radio je s Tarantinom. Spominjali smo i potencijalne projekte - otkrio je Slijepčević.

No to će malo pričekati. Sad je sve fokusirano na film "Čovjek koji nije mogao šutjeti". Nije tematika nimalo laka. Priča je istinita, o jednom heroju i i zločincima. Godina je 1993., a vlak na liniji Bar - Beograd zaustavio se u Štrpcima u BiH. Paravojne snage su u akciji etničkog čišćenja, a dok odvode nevine civile, samo jedan od 500 putnika usuđuje im se suprotstaviti. To je gospodin Ivan Buzov. "Ovo je istinita priča o čovjeku koji nije mogao šutjeti", najava je filma.

- Nije lako, ali dolazim iz dokumentarnog filma, navikao sam snimati filmove o stvarnim i ozbiljnim događajima. Imaš tu veliku odgovornost, ne smiješ ljude traumatizirati, ali mora doći do katarze, da se tako nešto više nikad ne ponovi, da ljudi nauče nešto. Nije ni lako ni zabavno, ali je jako bitno - kaže Slijepčević.

U novim projektima

A posla trenutačno ima preko glave. Stoga i ona rečenica s početka teksta, da jedva čeka da završe sve te dodjele.

- Većim sam dijelom u novim projektima nego u nagradama, iako one, naravno, vesele. Završavam kratki dokumentarni film 'Crveni tobogan', o građanskoj inicijativi za očuvanje parka na Savici. To je za Zagreb Dox. A završavam i scenarij za dugometražni film 'Črna mati zemla', prema romanu Kristiana Novaka - otkriva nam Slijepčević.

No sad je ipak još nekoliko dana fokus na filmu "Čovjek koji nije mogao šutjeti". O njemu i sudbini Tome Buzova u tekstu "Čovjek koji nije mogao šutjeti: Tih 13 minuta zaglušujuće istine" pisao je za Express i Emir Imamović Pirke.

- Mogao je Slijepčević razvući ‘Čovjeka...’ na koliko treba, prikazati život dalmatinskog vojnog umirovljenika Tome Buzova u Beogradu, pa njegov odnos sa sinom koji služi u vojsci zemlje čije su snage okupirale trećinu one u kojoj je Buzov rođen, scenaristički svratiti do Bosne i četničkih pokolja tamošnjih muslimana, objasniti kako su se uopće žrtve Vojske Republike Srpske našle u tom vlaku smrti, na čijoj je pruzi stanica u Štrpcima, i tako na najučinkovitiji mogući način ubiti ono najvažnije, onih 13 minuta užasa u koje su zapravo stali život i smrt Tome Buzova, u kojima su sve njegove iluzije spaljene, a svi njegovi davni ideali ugušeni u krvi - piše Pirke za Express.