Tko je Karla Sofia Gascon? Prva je transrodna glumica u utrci za Oscara, žena i kći je podržavaju

Karla Sofía Gascón (rođena kao Carlos Gascón, 1972.), španjolska je glumica čija je karijera doživjela izvanredan uspon, kulminirajući povijesnom nominacijom za Oscara. Njezin put, obilježen tranzicijom, izvanrednim glumačkim talentom i nedavnim kontroverzama, priča je o transformaciji, ustrajnosti i borbi za prihvaćanje.

Rani život i karijera u Španjolskoj i Meksiku

Rođena u Alcobendasu, u blizini Madrida, Gascón je rano pokazala strast prema glumi. Već sa 16 godina odlučila se profesionalno baviti glumom, a diplomirala je na prestižnoj Školi za kinematografiju i audiovizualnu umjetnost Zajednice Madrida (ECAM). Njezini rani radovi uključuju nastupe u BBC-jevoj seriji za učenje španjolskog jezika u Londonu, te posuđivanje glasa lutkama u dječjim emisijama u Milanu.

U Španjolskoj je, prije tranzicije, Gascón (tada poznata kao Carlos) izgradila karijeru glumeći u popularnim telenovelama poput "El súper", "Calle nueva" i "El pasado es mañana". Također se pojavila u filmovima kao što su "Se buscan fulmontis" (1999), "Me da igual" (2000), "Box 507" (2002) i "Say I Do" (2004). Željna novih izazova, 2009. godine preselila se u Meksiko, gdje je nastavila nizati uloge u telenovelama, uključujući "Llena de amor", "El Señor de los Cielos" i "Hasta el fin del mundo".

Tranzicija i autobiografija

Godine 2016., Gascón je javno objavila da je transrodna žena, a 2018. godine dovršila je veći dio svoje tranzicije. Iste godine objavila je i svoju autobiografiju pod naslovom "Karsia, Una historia extraordinaria", u kojoj je iskreno progovorila o svom životnom putu i iskustvu tranzicije.

Karla Sofía Gascón je u braku sa suprugom Marisol, s kojom je 2011. dobila i kćer. Obitelj joj pruža veliku podršku tijekom cijele karijere, a posebno su ponosni na njezina postignuća. Marisol i kćer su bile uz nju na brojnim događanjima, uključujući i premijeru filma "Emilia Pérez" u Cannesu.

Uloga života: "Emilia Pérez" i Cannes

Pravu prekretnicu u karijeri Karle Sofíje Gascón donijela je uloga u filmu "Emilia Pérez" francuskog redatelja Jacquesa Audiarda. U ovom glazbenom kriminalističkom trileru, Gascón tumači ulogu Manitas, meksičkog narkobosa koji prolazi kroz operaciju promjene spola kako bi postao Emilia Pérez. Ova zahtjevna uloga, koja obuhvaća širok spektar emocija i fizičkih transformacija, omogućila je Gascón da pokaže svoj izniman glumački talent.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je osvojio nagradu žirija. Gascón je, zajedno sa svojim kolegicama Zoe Saldaña, Selenom Gomez i Adrianom Paz, osvojila nagradu za najbolju glumicu, postavši prva transrodna glumica koja je primila tu prestižnu nagradu. Njen uspjeh se nastavio I osvajanjem Europske filmske nagrade. Ova pobjeda nije bila samo osobni trijumf, već i značajan korak naprijed za transrodnu vidljivost i zastupljenost u filmskoj industriji. Vogue je detaljno popratio njen uspjeh.

Povijesna nominacija za Oscara

U siječnju 2025., Karla Sofía Gascón ušla je u povijest kao prva otvoreno transrodna glumica nominirana za Oscara za najbolju glumicu, za ulogu u filmu "Emilia Pérez". Ova nominacija predstavlja vrhunac njezine karijere i potvrdu njezinog iznimnog talenta. Film "Emilia Pérez" dobio je ukupno 13 nominacija za Oscara, uključujući i one za najbolji film, najbolju režiju (Jacques Audiard) i najbolju sporednu glumicu (Zoe Saldaña).

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Kontroverze i isprike

Usprkos uspjehu, Gascón se suočila s kontroverzama uoči dodjele Oscara. Na društvenim mrežama isplivali su njezini stari tweetovi, objavljeni uglavnom između 2020. i 2021. godine, koji su sadržavali uvredljive komentare o muslimanskoj kulturi, Georgeu Floydu, te raznolikosti na dodjeli Oscara. Ove objave izazvale su oštre kritike i osude.

Gascón je deaktivirala svoj X (bivši Twitter) račun i uputila niz isprika, izražavajući žaljenje zbog boli koju je nanijela svojim riječima. Navela je da je i sama pripadnica marginalizirane skupine i da razumije patnju koju diskriminacija može uzrokovati. Nakon toga, povukla se iz javnosti.