Ovo je posljednja uloga Erica Danea: Pojavio se u traileru za 3. sezonu hit serije 'Euforija'

Stigao je novi trailer za treću sezonu HBO-ove serije 'Euforija', a radnja se odvija pet godina nakon završetka druge sezone te se Rue, Cassie, Nate i ostali našu u surovoj stvarnosti odraslog života.

U novom traileru se pojavljuje i Eric Dane, glumac koji je preminuo 19. veljače u 54. godini od posljedica ALS-a, teške neurodegenerativne bolesti s kojom se borio posljednjih nekoliko mjeseci svog života. Svoje posljednje scene za treću sezonu serije snimio je prije smrti, a u 'Euforiji' glumi Cala Jacobsa, oca Natea Jacobsa kojeg je utjelovio Jacob Elordi. U traileru se pojavljuje u sceni s Jules, koju glumi Hunter Schafer.

- Sjećaš li me se? - upita Jules, a on odgovara: 'Kako bih mogao zaboraviti?'

Dane je svoju dijagnozu podijelio lani u travnju, i tada je zahvalio svojoj obitelji na podršci. Svega četiri dana nakon što je javno objavio svoju dijagnozu, vratio se na set 'Euforije'.

Prvi znakovi bolesti, kako je kasnije otkrio u jednom intervjuu, pojavili su se kao neobična slabost u desnoj ruci.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

​- U to vrijeme nisam previše razmišljao o tome. Mislio sam da sam možda previše tipkao ili da mi je ruka jednostavno umorna. Ali nekoliko tjedana kasnije, primijetio sam da se stanje pogoršalo - ispričao je za 'Good Morning America'.