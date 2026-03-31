PREMINUO U VELJAČI

Ovo je posljednja uloga Erica Danea: Pojavio se u traileru za 3. sezonu hit serije 'Euforija'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 4 min
Foto: screenshot/Youtube

Glumac, kojeg je proslavila uloga u 'Uvodu u anatomiju' glumio je i u Euforiji, a posljednje scene snimio je prije smrti. Samo četiri dana nakon što je javno objavio svoju dijagnozu, vratio se na set

Stigao je novi trailer za treću sezonu HBO-ove serije 'Euforija', a radnja se odvija pet godina nakon završetka druge sezone te se Rue, Cassie, Nate i ostali našu u surovoj stvarnosti odraslog života.

Foto: HBO Max

U novom traileru se pojavljuje i Eric Dane, glumac koji je preminuo 19. veljače u 54. godini od posljedica ALS-a, teške neurodegenerativne bolesti s kojom se borio posljednjih nekoliko mjeseci svog života.  Svoje posljednje scene za treću sezonu serije snimio je prije smrti, a u 'Euforiji' glumi Cala Jacobsa, oca Natea Jacobsa kojeg je utjelovio Jacob Elordi. U traileru se pojavljuje u sceni s Jules, koju glumi Hunter Schafer. 

FOTO Sydney se izvija pokraj bazena i na krevetu, ide pred oltar: Pogledajte o čemu se radi

- Sjećaš li me se? - upita Jules, a on odgovara: 'Kako bih mogao zaboraviti?' 

POGLEDAJTE TRAILER: 

Dane je svoju dijagnozu podijelio lani u travnju, i tada je zahvalio svojoj obitelji na podršci. Svega četiri dana nakon što je javno objavio svoju dijagnozu, vratio se na set 'Euforije'. 

Jo Nesbø o seriji Detective Hole: 'Santelmann skoro nije dobio glavnu ulogu, bio je prezgodan'

Prvi znakovi bolesti, kako je kasnije otkrio u jednom intervjuu, pojavili su se kao neobična slabost u desnoj ruci.

FILE PHOTO: Premiere of the film Bad Boys: Ride or Die at TCL Chinese Theatre, in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

​- U to vrijeme nisam previše razmišljao o tome. Mislio sam da sam možda previše tipkao ili da mi je ruka jednostavno umorna. Ali nekoliko tjedana kasnije, primijetio sam da se stanje pogoršalo - ispričao je za 'Good Morning America'.

