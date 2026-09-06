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OBOŽAVATELJI NE VJERUJU

'Ovo je suludo': Beyoncé za 810 eura prodaje drvenu kutiju...

Piše Maša Mai Čigir,
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'Ovo je suludo': Beyoncé za 810 eura prodaje drvenu kutiju...
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Foto: Instagram
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Beyoncé je nedavno brojne kritike nakon što je predstavila kolekcionarsku kutiju za vinile po cijeni od 810 eura

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Beyoncé je nedavno proslavila 45. rođendana pa je odlučila tom prigodom obožavateljima ponudila novi kolekcionarski proizvod, no umjesto očekivanog oduševljenja uslijedile su brojne kritike nakon što su obožavatelji vidjeli o čemu se radi.

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Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Naime, pjevačica je u prodaju pustila posebnu kutiju za čuvanje svoje kolekcije vinilnih ploča, a mnogima je posebno zasmetala njezina cijena. Kolekcionarska kutija nazvana Bey Keeper prodaje se za 948,01 dolara (što je oko 810 eura). Ta cijena nije slučajna jer je referenca na njen datum rođenja, 4. rujna 1981., a proizvedeno je samo 500 primjeraka.

Riječ je o kutiji od borovine dimenzija približno 45 x 35 centimetara, čiji je unutarnji dio obložen tamnozelenim baršunom. Namijenjen je čuvanju i izlaganju Beyoncéinih vinilnih ploča, a dizajn je, prema opisu proizvoda, inspiriran tradicionalnim pčelarskim sanducima. Kutiju krase gravure i zlatni detalji, a ima i remen za nošenje od umjetne kože. No, usprkos visokoj cijeni, ploče nisu uključene u cijenu.

Foto: Instagram

Neki kolekcionari već su požurili nabaviti svoj kolekcionarski primjerak, a drugi su na društvenim mrežama zaključili da je cijena pretjerana, posebno zato što kupci za malo manje od tisuću dolara dobivaju praznu kutiju.

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- Izgleda kao lijes za hrčka - našalio se jedan korisnik društvenih mreža.

- Imalo bi smisla da su vinilne ploče uključene, ali gotovo 1000 dolara samo za kutiju? Djevojko, ne... - komentirao je drugi.

 - Ovo je suludo - komentirali su mnogi.

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Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Jedan korisnik procijenio je da bi se slična kutija mogla napraviti za oko 30 dolara (26 eura). Beyoncé se zasad nije javno osvrnula na kritike zbog cijene novog kolekcionarskog proizvoda.

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