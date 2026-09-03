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HUMANITARKA

Beyoncé je donirala 200 tisuća dolara za pomoć žrtvama koje su pogođene poplavom...

Piše Maša Mai Čigir,
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Beyoncé je donirala 200 tisuća dolara za pomoć žrtvama koje su pogođene poplavom...
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Foto: DANIEL COLE/REUTERS
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Američka pjevačica je putem svoje zaklade donirala 200 tisuća dolara za pomoć žrtvama poplava u saveznoj državi Indiani

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Beyoncé pomaže stanovnicima Indiane nakon što su tu saveznu državu pogodile katastrofalne poplave. U ponedjeljak, 31. kolovoza, njezina zaklada BeyGOOD objavila je na društvenim mrežama da je donirala 200.000 dolara pomoći organizacijama City Life Center i Angel by Nature za potrebe sanacije i pomoći pogođenim područjima, prenosi PEOPLE.

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Prema objavama na društvenim mrežama, te organizacije su 'na terenu' i pomažu zajednicama koje su najteže pogođene rekordnim poplavama izazvanima olujom derecho, koja je uništila infrastrukturu i ostavila više od tisuću ljudi bez doma.

- Sredstva će odmah biti usmjerena na ključne aktivnosti pomoći i oporavka u područjima kojima je pomoć najpotrebnija, uključujući grad Gary, gdje će se osiguravati hrana, kućanske potrepštine i druge osnovne potrepštine za pojedince i obitelji pogođene poplavama - navodi se u objavi.

Oluja Derecho, koju je Nacionalna meteorološka služba definirala kao 'raširenu, dugotrajnu oluju s jakim vjetrom povezanu s pojasom pljuskova ili grmljavinskih oluja koji se brzo kreću', nedavno je pogodila sjevernu Indianu i prouzročila nestanke struje, veliku materijalnu štetu i ozbiljne poplave. Predsjednik Donald Trump proglasio je poplave velikom katastrofom 25. kolovoza.

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Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Posljednji album koji je Beyoncé objavila bio je 'Cowboy Carter' iz 2024. godine, nakon kojeg je uslijedila njezina 'Cowboy Carter Tour' turneja. Nakon smrti Dolly Parton, Beyoncé je na svojoj službenoj internetskoj stranici objavila dirljivu posvetu slavnoj country pjevačici.

- Bila si mjerilo. Sjevernjača. Odvažna i briljantna. Talentirana i ustrajna. Naučila si toliko ljudi kako biti svoj i jedinstven. Zahvalna sam na tvojoj umjetnosti, tvom srcu, tvojoj velikodušnosti, tvom humoru i tvom poduzetničkom duhu. Počašćena sam što sam imala privilegiju raditi s tobom. To ću zauvijek čuvati u srcu. Hvala ti na dubokom utjecaju koji si imala na svijet. Ti si anđeo koji je svojim radosnim stvaralaštvom učinio ovaj svijet sretnijim mjestom. Zaista si bila jedinstvena. Počivaj u miru - napisala je.

Foto: Instagram

Parton se pojavila na dvije pjesme s albuma 'Cowboy Carter', 'Dolly P' i 'Tyrant', a Beyoncé je 2024. godine obradila njezin veliki hit 'Jolene'.

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