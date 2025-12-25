Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA BLAGDANSKI UGOĐAJ

Ovo je top 10 božićnih pjesama 21. stoljeća: Taylor Swift, Sia...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo je top 10 božićnih pjesama 21. stoljeća: Taylor Swift, Sia...
Foto: screenshot/Youtube

Billboard je odabrao top 10 božićnih pjesama 21. stoljeća za savršeno blagdansko raspoloženje! Od Kelly Clarkson do Taylor Swift, uživajte u modernim hitovima

Za ove blagdane najslađe je pustiti glazbu koja će vas uvesti u dobro raspoloženje. Billboard je objavio ljestvicu najboljih božićnih pjesama ikad, ali ako ste obožavatelj moderne glazbe, odabrali su i 10 pjesama iz 21. stoljeća koje možete puštati ovih dana. 

1. 'Underneath the Tree', Kelly Clarkson 

2. 'Santa Tell Me', Ariana Grande 

3. 'Snowman', Sia 

4. 'Mistletoe', Justin Bieber 

5. 'Oh Santa', Mariah Carey 

6. 'Cold December Night', Michael Buble

7. 'That's Christmas to Me', Pentatonix 

8. 'Christmas Tree Farm', Taylor Swift 

9. 'You Deserve It All', John Legend 

10. 'Winter Song', Ingrid Michaelson & Sara Bareilles 

Infografika: Najbolje božićne pjesme u 21. stoljeću
Infografika: Najbolje božićne pjesme u 21. stoljeću | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Nemaju konkurencije: Ovo su najgori omoti božićnih albuma
ISMIJAVAJU IH

Nemaju konkurencije: Ovo su najgori omoti božićnih albuma

Božić je vrijeme dobrih želja, lampica i blagdanskog kiča, ali ponekad taj kič izmakne kontroli. Dok su pjesme na ovim albumima često bezazlene, tople ili čak kultne, njihovi su omoti nešto sasvim drugo. Krute poze, neprirodni osmijesi, frizure od kojih bole oči, ideje koje su vjerojatno trebale ostati samo skice... Sve je to završilo na naslovnicama božićnih albuma
Ovo su najbolje božićne pjesme
TOP 15

Ovo su najbolje božićne pjesme

Billboard je izabrao top 15 božićnih pjesama! Mariah Carey kraljica je praznika s 'All I Want For Christmas Is You', dok Judy Garland zatvara listu s 'Have Yourself a Merry Little Christmas'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025