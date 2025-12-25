Ovo je top 10 božićnih pjesama 21. stoljeća: Taylor Swift, Sia...

Billboard je odabrao top 10 božićnih pjesama 21. stoljeća za savršeno blagdansko raspoloženje! Od Kelly Clarkson do Taylor Swift, uživajte u modernim hitovima
Za ove blagdane najslađe je pustiti glazbu koja će vas uvesti u dobro raspoloženje. Billboard je objavio ljestvicu najboljih božićnih pjesama ikad, ali ako ste obožavatelj moderne glazbe, odabrali su i 10 pjesama iz 21. stoljeća koje možete puštati ovih dana.
1. 'Underneath the Tree', Kelly Clarkson
2. 'Santa Tell Me', Ariana Grande
3. 'Snowman', Sia
4. 'Mistletoe', Justin Bieber
5. 'Oh Santa', Mariah Carey
6. 'Cold December Night', Michael Buble
7. 'That's Christmas to Me', Pentatonix
8. 'Christmas Tree Farm', Taylor Swift
9. 'You Deserve It All', John Legend
10. 'Winter Song', Ingrid Michaelson & Sara Bareilles
