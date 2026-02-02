Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO Max je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova, a mi vam donosimo pregled najgledanijih filmova u Hrvatskoj! Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još pokoji skriveni dragulj za bingeanje.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj

1. The Killer's Game, IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 36%

Ovaj napeti akcijski triler prati plaćenika Joea Flooda (Dave Bautista), koji nakon dijagnoze terminalne bolesti naručuje vlastito ubojstvo. No, kad meta postane i njegova bivša djevojka, Joe mora preživjeti napad vlastitih kolega i ponovno osvojiti ljubav svog života. U filmu glume i Sofia Boutella, Terry Crews i Ben Kingsley, a režiju potpisuje J.J. Perry. (SAD, 2024., Akcija)

2. I Know What You Did Last Summer (2025), IMDB: 5.1, Rotten Tomatoes: 36%

Pet prijatelja skriva smrtonosnu nesreću, ali prošlost ih sustiže godinu dana kasnije kada netko odluči osvetiti žrtvu. Ovaj horor/slasher donosi novu generaciju glumaca i jezivu atmosferu. (SAD, 2025., Horor)

3. Blink Twice, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 79%

Na luksuznom privatnom otoku milijardera Slatera Kinga (Channing Tatum), konobarica Frida osjeća da nešto nije u redu. Ispod glamura krije se mračna tajna, a napetost raste iz minute u minutu. U glavnim ulogama su Naomi Ackie, Christian Slater i Geena Davis. (SAD, 2024., Triler/Misterija)

Foto: IMDB

4. Sinners, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 97%

Blizanci se vraćaju u rodni grad kako bi započeli novi život, ali ondje ih čeka još veće zlo. Michael B. Jordan i Hailee Steinfeld vode nas kroz ovaj mračni horor s vampirima i obiteljskim dramama. (SAD, 2025., Horor/Vampiri)

5. I Know What You Did Last Summer (1997), IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 44%

Kultni horor klasik prati četvero mladih koji nakon nesreće skrivaju tijelo, ali netko zna njihovu tajnu. Jennifer Love Hewitt i Sarah Michelle Gellar u legendarnim ulogama. (SAD, 1997., Horor/Slasher)

6. The Angry Birds Movie 2, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 73%

Omiljeni crveni, Chuck i Bomb moraju udružiti snage s praščićima kako bi spasili otok od ledenih ptica. Šarena animacija, puno smijeha i akcije za cijelu obitelj! (SAD, 2019., Animirani)

7. Alien: Romulus, IMDB: 7.5

Mladi kolonizatori svemira suočavaju se s najstrašnijim stvorenjem u svemiru dok istražuju napuštenu svemirsku postaju. Novi nastavak kultne franšize „Alien“ donosi napetost i stravu. (SAD, 2024., Znanstvena fantastika)

8. The Angry Birds Movie, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 43%

Upoznajte Reda, Chuka i Bomba u njihovoj prvoj animiranoj avanturi kada misteriozni zeleni praščići dolaze na otok. (SAD, 2016., Animirani)

9. The Duchess, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 62%

Povijesna drama o Georgiani, vojvotkinji od Devonshirea (Keira Knightley), koja izaziva društvene norme i političke skandale u 18. stoljeću. (UK, 2008., Romansa/Povijesni)

10. Weapons, IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 93%

Misteriozni nestanak djece iz iste škole šokira zajednicu, a napetost i sumnje rastu. Julia Garner i Josh Brolin vode nas kroz psihološki horor koji ne pušta do kraja. (SAD, 2025., Horor)

