Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO Max je i ovog tjedna privukao pažnju hrvatske publike s raznolikom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj – pogledajte što se gleda i što ne smijete propustiti!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Migration, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 71%

Ova animirana avantura prati obitelj pataka Mallard koja, inspirirana pričama migranata, kreće na putovanje iz Nove Engleske, kroz New York, sve do tropske Jamajke. Glasove posuđuju Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Awkwafina i Danny DeVito. Film obiluje humorom, toplinom i uzbudljivim pustolovinama za cijelu obitelj. (SAD, 2023., Animacija)

2. I Know What You Did Last Summer (2025), IMDB: 5.1, Rotten Tomatoes: 36%

Pet prijatelja skriva smrtonosnu nesreću, ali godinu dana kasnije njihova tajna počinje ih proganjati. Napeti horor slasher s Madelyn Cline i Jennifer Love Hewitt u glavnim ulogama donosi novu verziju kultnog trilera. (SAD, 2025., Horor)

3. Blink Twice, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 79%

Tehnološki milijarder poziva konobaricu na luksuzni odmor na privatnom otoku, ali idilična atmosfera krije mračne tajne. U glavnim ulogama su Naomi Ackie i Channing Tatum, a režiju potpisuje Zoë Kravitz. (SAD, 2024., Triler, Misterij)

4. Celebration

Kroz život Mije i njegove obitelji u siromašnom hrvatskom selu tijekom Drugog svjetskog rata, film prikazuje vječni ciklus povijesti i izazove promjene na Balkanu. Uloge tumače Bernard Tomić i Krešimir Mikić. (Hrvatska, 2024., Drama)

5. Sunshine, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 76%

Znanstveno-fantastična drama o misiji spašavanja Zemlje ponovnim paljenjem umirućeg Sunca. Glume Cillian Murphy, Rose Byrne i Michelle Yeoh, a režiju potpisuje Danny Boyle. (UK, 2007., SF, Drama)

6. Let Them All Talk, IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 87%

Poznata spisateljica kreće na put s prijateljicama kako bi izliječila stare rane, dok njezin nećak doživljava neočekivane avanture. Glumačku postavu predvodi Meryl Streep. (SAD, 2020., Drama)

7. The Adjustment Bureau, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 71%

Romantični triler o čovjeku koji se bori protiv sudbine kako bi bio s voljenom ženom. U glavnim ulogama su Matt Damon i Emily Blunt. (SAD, 2011., Triler, SF)

8. The Killer's Game, IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 36%

Plaćeni ubojica naručuje vlastito ubojstvo nakon dijagnoze neizlječive bolesti, ali stvari izmiču kontroli. U glavnoj ulozi Dave Bautista. (SAD, 2024., Akcija)

9. Zulu, IMDB: 6.7

Kriminalistička drama o policajcu iz Južnoafričke Republike koji se suočava s traumama iz djetinjstva. Orlando Bloom i Forest Whitaker predvode glumačku postavu. (Francuska, 2013., Krimi, Drama)

10. I Know What You Did Last Summer (1997), IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 44%

Originalni slasher klasik o četvero prijatelja koje progoni tajna iz prošlosti. Jennifer Love Hewitt i Sarah Michelle Gellar u legendarnim ulogama. (SAD, 1997., Horor)

