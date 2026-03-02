Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO Max i ovaj tjedan donosi bogatu ponudu filmova koji osvajaju gledatelje diljem Hrvatske. U nastavku otkrivamo koji su naslovi najgledaniji i što ih čini posebnima – od napetih trilera, horora, do emotivnih drama i novih serija iz omiljenih franšiza!

1. Night Swim, IMDB: 5.0

Ovaj horor prati Raya Wallera, bivšeg bejzbolaša koji se sa svojom obitelji useljava u novu kuću nadajući se miru i oporavku. No, mračna tajna iz prošlosti kuće budi zlu silu u bazenu koja ih uvlači u spiralu strave. U glavnim ulogama su Wyatt Russell i Kerry Condon, a produkciju potpisuju James Wan i Jason Blum. (SAD, 2024., Horor)

2. Locke, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%

Ivan Locke (Tom Hardy) suočava se s najvećim izazovom karijere i života kada jedan telefonski poziv pokrene lanac događaja koji prijeti uništiti sve što je izgradio. Intenzivna psihološka drama koja se odvija gotovo u stvarnom vremenu. (UK, 2014., Drama)

3. Tornado, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 66%

Nakon što njezin otac biva napadnut, Tornado kreće na put osvete protiv zloglasne bande, odlučna ukrasti njihovo zlato i preuzeti sudbinu u svoje ruke. U glavnim ulogama Kōki i Tim Roth. (UK, 2025., Akcija)

4. 28 Years Later, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 89%

Dugo očekivani nastavak kultnog horora – 28 godina nakon izbijanja smrtonosnog virusa, skupina preživjelih pokušava opstati na izoliranom otoku, dok se tajne i opasnosti na kopnu množe. U glavnim ulogama Jodie Comer i Aaron Taylor-Johnson, režija Danny Boyle. (SAD, 2025., Horor, Zombiji)

5. 28 Days Later, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 87%

Kultni britanski horor o smrtonosnom virusu i borbi malene skupine preživjelih za opstanak u postapokaliptičnom Londonu. U glavnim ulogama Cillian Murphy i Naomie Harris, režija Danny Boyle. (UK, 2002., Horor, Zombiji)

6. One Day as a Lion, IMDB: 5.2

Jackie Powers pokušava spriječiti sina da krene njegovim kriminalnim stopama, dok ga mafija progoni. Neočekivan susret u restoranu otvara novu priliku za spas. (SAD, 2023., Akcija, Gangsteri)

7. Migration, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 71%

Obiteljska animacija prati patku Mallard i njezinu obitelj na nezaboravnom putovanju od Nove Engleske do Jamajke. Glasove posuđuju Kumail Nanjiani i Elizabeth Banks. (SAD, 2023., Animacija, Obiteljski)

8. Sunshine, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 76%

Znanstveno-fantastični triler o posadi koja pokušava ponovno upaliti umiruće sunce i spasiti čovječanstvo od ledene smrti. U glavnim ulogama Cillian Murphy i Chris Evans, režija Danny Boyle. (UK, 2007., SF)

9. The Adjustment Bureau, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 71%

Matt Damon i Emily Blunt u napetom trileru o čovjeku koji se suprotstavlja sudbini i tajanstvenoj organizaciji kako bi bio s voljenom ženom. (SAD, 2011., Triler, Fantastika)

10. 28 Weeks Later, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 72%

Šest mjeseci nakon izbijanja virusa, skupina Amerikanaca pokušava obnoviti život na britanskim otocima, no opasnost nije nestala. U glavnim ulogama Robert Carlyle i Rose Byrne. (UK, 2007., Horor, Zombiji)