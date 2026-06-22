Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO je i ovog tjedna pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje filmova u Hrvatskoj! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova, od akcijskih spektakala i napetih trilera do dirljivih drama i neobičnih komedija. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za večernji maraton!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. The King's Man (IMDB: 6.3)

Ovaj povijesni akcijski film prati jednog čovjeka koji mora spriječiti skupinu najopasnijih svjetskih tirana i kriminalnih umova da izazovu rat koji bi mogao izbrisati milijune života. U glavnim ulogama su Ralph Fiennes, Harris Dickinson i Gemma Arterton, a režiju potpisuje Matthew Vaughn. (Ujedinjeno Kraljevstvo, 2021., Akcija, Špijunski)

2. Sisu: Road to Revenge (IMDB: 7.5)

Nakon što mu je obitelj brutalno ubijena tijekom rata, "čovjek koji odbija umrijeti" kreće na put osvete protiv zapovjednika Crvene armije. Očekuje vas intenzivna akcija i napeta potjera kroz finsku divljinu. (Finska, 2025., Akcija, Osveta)

3. Spy (IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 95%)

Komična špijunska akcija u kojoj Melissa McCarthy glumi CIA analitičarku koja se mora infiltrirati među opasne trgovce oružjem i spriječiti globalnu katastrofu. Uz nju nastupaju Rose Byrne i Jason Statham. (SAD, 2015., Akcija, Špijunski)

4. They Will Kill You (IMDB: 6.3)

Misteriozni horor smješten u njujorški neboder gdje mlada žena postaje žrtva zlokobne zajednice i sotonističkog kulta. U glavnim ulogama su Zazie Beetz i Patricia Arquette. (SAD, 2026., Horor, Slasher)

5. The Fall Guy (IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 87%)

Ryan Gosling tumači kaskadera koji nakon teške nesreće mora pronaći nestalu filmsku zvijezdu, razotkriti zavjeru i pokušati vratiti ljubav svog života. Akcija, humor i romantika na jednom mjestu! (SAD, 2024., Akcija, Buddy film)

6. IF (IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 47%)

Dirljiva obiteljska fantazija o djevojčici koja nakon teškog iskustva počinje viđati imaginarne prijatelje svih ljudi oko sebe. Glume Cailey Fleming i Ryan Reynolds. (SAD, 2024., Obiteljski, Fantazija)

7. Kingsman: The Secret Service (IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 75%)

Spektakularna špijunska akcija u kojoj tajna organizacija regrutira mladog buntovnika upravo kad svijet prijeti tehnološki genijalni zlikovac. U glavnoj ulozi Taron Egerton. (UK, 2015., Akcija, Špijunski)

8. Nightbitch (IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 63%)

Neobična crna komedija o majci koja, suočena s izazovima roditeljstva, počinje sumnjati da se pretvara u psa. Amy Adams briljira u glavnoj ulozi. (SAD, 2024., Komedija)

9. Bring Her Back (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%)

Nakon smrti oca, brat i sestra upoznaju novu sestru koju im predstavlja udomiteljica, no ubrzo otkrivaju da skriva zastrašujuću tajnu. (Australija, 2025., Horor, Nadnaravno)

10. Liar Liar (IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 83%)

Kultna komedija s Jimom Carreyjem o odvjetniku koji na jedan dan ne može lagati zbog želje svog sina, što dovodi do urnebesnih situacija. (SAD, 1997., Komedija)

Ako tražite inspiraciju za bingeanje ili filmsku večer, ova lista je vaš vodič kroz najpopularnije naslove na HBO-u. Koji je vaš favorit s popisa?