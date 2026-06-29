Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO je i ovog tjedna u Hrvatskoj ponudio pregršt uzbudljivih filmova i serija. Donosimo vam najgledanije naslove koje trenutačno svi gledaju – jeste li ih već pogledali?

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. The Accountant², IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 75%

Nastavak popularnog trilera prati računovođu Wolffa (Ben Affleck) koji, nakon ubojstva starog znanca, kreće u potragu za istinom. U pomoć mu dolazi otuđeni, ali smrtonosni brat Brax, a uz Marybeth Medina otkrivaju smrtonosnu zavjeru i postaju mete opasne mreže ubojica. Napeta akcija i obiteljska dinamika čine ovaj film obaveznim za sve ljubitelje trilera. (SAD, 2026., Akcija/Triler)

2. The Accountant, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 52%

Prvi dio ove franšize donosi priču o matematičkom geniju koji "čisti" knjige za opasne klijente, dok mu je za petama Ministarstvo financija. Kako raste broj mrtvih, raste i napetost. (SAD, 2016., Akcija/Triler)

3. The King's Man, IMDB: 6.3

Povijesni akcijski spektakl u kojem se najgori tirani i kriminalci udružuju kako bi izazvali rat i uništili milijune života. Jedan čovjek mora ih zaustaviti u utrci s vremenom. (UK/SAD, 2021., Akcija/Povijesni)

4. Back to Black, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 55%

Biografski film o Amy Winehouse prikazuje njezin uspon iz Camdena do svjetske slave, kroz stvaranje legendarnog albuma "Back to Black". Kroz Amyn pogled i njezine pjesme, film uranja u složenu osobnost i burnu ljubavnu priču slavne pjevačice. (UK, 2024., Biografija/Drama)

5. Nightbitch, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 63%

Neobična drama o ženi koja, zaglavljena u rutini majčinstva u predgrađu, počinje vjerovati da se pretvara u psa. Film istražuje divlju stranu majčinstva kroz crni humor i nadrealne elemente. (SAD, 2026., Drama/Triler)

6. Sisu: Road to Revenge, IMDB: 7.5

Priča o čovjeku koji se vraća na mjesto gdje mu je obitelj ubijena, odlučan da obnovi kuću u njihovu čast. No, povratak krvavog neprijatelja pokreće spektakularnu borbu za preživljavanje. (Finska, 2026., Akcija)

7. Spy, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 95%

Komedija o CIA analitičarki (Melissa McCarthy) koja odlazi na tajni zadatak i mora spriječiti globalnu katastrofu. Neočekivani obrati i urnebesni trenuci čine ovaj film idealnim za opuštanje. (SAD, 2015., Komedija/Akcija)

8. Kingsman: The Secret Service, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 75%

Super-tajna špijunska organizacija regrutira problematičnog mladića u svoj elitni program dok svijet prijeti tehnološki genijalac. Akcija, humor i britanski šarm na vrhuncu. (UK/SAD, 2014., Akcija/Špijunski)

9. Nightmare Alley, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 81%

Mračni triler Guillerma del Tora o karnevalistu (Bradley Cooper) koji manipulira ljudima, ali nailazi na još opasniju psihijatricu. Vizualno impresivan i psihološki dubok film. (SAD, 2021., Triler/Drama)

10. They Will Kill You, IMDB: 6.3

Misteriozni triler o ženi koja prihvaća posao kućne pomoćnice u njujorškom neboderu, ne znajući da ulazi u zajednicu pod utjecajem sotonističkog kulta i niza nestanaka. (SAD, 2026., Horor/Triler)

*uz korištenje AI-ja

