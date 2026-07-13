Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj iznimno raznolikom ponudom. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova ina HBO-u u Hrvatskoj za tjedan od ponedjeljka, 13. srpnja. Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj

1. Lee Cronin's The Mummy, IMDB: 6.2

Ovaj napeti horor-triler prati obitelj koja osam godina nakon nestanka kćeri doživljava šok kada se ona iznenada vraća – ali s povratkom dolazi i niz jezivih događaja. Glume: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy. Režija: Lee Cronin. (SAD, 2026., Horor/Triler)

2. The Accountant², IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 75%

Nastavak popularnog trilera prati računovođu Wolffa koji s bratom istražuje ubojstvo starog poznanika, otkrivajući smrtonosnu zavjeru i postajući meta opasne mreže ubojica. Glume: Ben Affleck, Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson. (SAD, 2026., Akcija/Triler)

3. The Accountant, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 52%

Matematički genijalac vodi dvostruki život kao forenzički računovođa za kriminalce, dok mu za petama stoji Ministarstvo financija. Glume: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons. (SAD, 2016., Triler)

4. The Town, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 92%

Priča o pljačkašu iz Bostona koji planira izlazak iz kriminalnog miljea, no neočekivana veza s taocem banke sve komplicira. Glume: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jeremy Renner. (SAD, 2010., Krimi/Drama)

5. Inception, IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 87%

Vizionarski SF-triler o profesionalnom lopovu koji ulazi u snove kako bi izveo "inception" – sad mora nemoguće kako bi povratio svoj život. Glume: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt. Režija: Christopher Nolan. (SAD, 2010., SF/Akcija)

6. They Will Kill You, IMDB: 6.3

Žena prihvaća posao domaćice u zgradi u New Yorku gdje je nestalo više ljudi, ne sluteći da se iza svega krije mračna sekta. Glume: Zazie Beetz, Myha'la, Patricia Arquette. (SAD, 2026., Horor/Triler)

7. Tenet, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 69%

Akcijski SF o agentu koji koristi jedinu riječ – "Tenet" – kako bi spriječio globalnu katastrofu kroz manipulaciju vremenom. Glume: John David Washington, Robert Pattinson. Režija: Christopher Nolan. (SAD, 2020., SF/Akcija)

8. Interstellar, IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 72%

Spektakularna svemirska avantura o timu istraživača koji kroz crvotočinu traže novi dom za čovječanstvo. Glume: Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Režija: Christopher Nolan. (SAD, 2014., SF/Drama)

9. As Good as It Gets, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 86%

Dirljiva komedija o mizantropu i piscu Melvinu Udallu čiji se život mijenja kad preuzme brigu o psu svog susjeda i zbliži se s konobaricom Carol. Glume: Jack Nicholson, Helen Hunt. (SAD, 1997., Komedija/Drama)

10. The Will, IMDB: 7.7

Duhovita i emotivna bosanska priča o nasljedstvu, obiteljskim odnosima i tradiciji, smještena u Zenici i selu početkom 90-ih. Glume: Zlatan Školjić, Nusmir Muharemović. (BiH, 2026., Komedija/Drama)

*uz korištenje AI-ja

