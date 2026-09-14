Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO je i ovog tjedna okupio raznovrsnu publiku uz svoj bogat katalog filmova. Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton, donosimo vam najpopularnije naslove koje Hrvati gledaju ovog tjedna. Pripremite kokice i uživajte u top listi koja sadrži sve – od svjetskih premijera do bezvremenskih klasika!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Supergirl

Ovaj spektakularni superherojski film prati Karu Zor-El, poznatu kao Supergirl, koja se nakon iznenadnog napada nemilosrdnog neprijatelja mora udružiti s neočekivanim saveznikom. Njihova međugalaktička potraga za osvetom i pravdom vodi ih kroz nevjerojatne avanture i izazove. (SAD, 2026., Superhero, 108 min)

2. Clown in a Cornfield

Horor koji će vas držati na rubu sjedala! Quinn i njezin otac sele u mirni gradić Kettle Springs, ali umjesto novog početka, nailaze na zajednicu podijeljenu tragedijom. Kada se iz kukuruzišta pojavi jezivi klaun, počinje krvava borba za preživljavanje. (SAD, 2025., Horor, 96 min)

3. Mamurluk (The Hangover)

Kultna komedija prati trojicu prijatelja koji se bude nakon divlje momačke večeri – s bebom u ormaru, tigrom u kupaonici i bez mladoženje! Kroz urnebesne situacije pokušavaju pronaći Douga i stići na vjenčanje na vrijeme. (SAD, 2009., Komedija, 100 min)

4. The Bad Guys

Obiteljski animirani hit o skupini životinjskih kriminalaca koji, nakon što ih konačno uhvate, pokušavaju spasiti sebe od zatvora sklapanjem neobičnog dogovora. (SAD, 2022., Obiteljski, 100 min)

5. Despicable Me 4

Gru, Lucy i njihove tri djevojčice dočekuju novog člana obitelji – nestašnog Grua Jr.-a. Uz to, Gru se suočava s novim neprijateljem Maximeom Le Malom i njegovom opasnom djevojkom Valentinom, što cijelu obitelj tjera u bijeg. (SAD, 2024., Animacija, 95 min)

6. Mamurluk 2 (The Hangover Part II)

Ekipa iz Mamurluka putuje u Tajland na Stuovo vjenčanje. Iako pokušavaju izbjeći prošle pogreške, Bangkok postaje poprište novih ludih avantura. (SAD, 2011., Komedija, 102 min)

7. Mamurluk 3 (The Hangover Part III)

Nema vjenčanja, nema momačke – što može poći po zlu? Wolfpack ekipa ponovno upada u nevolje na putovanju koje će im zauvijek promijeniti živote. (SAD, 2013., Komedija, 100 min)

8. Diabolical – The Epstein Files

Šokantni dokumentarac o skandalu koji je potresao Ameriku i razotkrio mračnu stranu pravosuđa i politike. Film istražuje što zapravo otkrivaju Epsteinovi dosjei. (Australija, 2026., Dokumentarni, 75 min)

9. Sentimental Value

Norveška drama u kojoj se sestre Nora i Agnes ponovno susreću s otuđenim ocem, slavnim redateljem Gustavom. Kad Nora odbije glavnu ulogu u njegovom povratničkom filmu, otkriva da je istu ponudio mladoj hollywoodskoj zvijezdi. (Norveška, 2025., Drama, 133 min)

10. Creed

Rocky Balboa postaje mentor Adonisu Johnsonu, sinu svog pokojnog prijatelja i rivala Apolla Creeda, u inspirativnoj sportskoj drami o boksu, nasljeđu i upornosti. (SAD, 2015., Sportski, 133 min)

Koji je vaš favorit s popisa? Sljedeći tjedan donosimo nove hitove s HBO-a u Hrvatskoj.

*uz korištenje AI-ja



