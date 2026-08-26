Koje su to najupečatljivije TV i filmske uloge Dolly Parton?

Dolly Parton bila je legenda country glazbe, ali ostvarila je i čitav niz nezaboravnih uloga što na malom, a što velikome platnu. Tako smo je gledali u filmovima '9 do 5', 'Steel Magnolias' i 'Hannah Montana'. Glumila je bok uz bok s nekim od najvećih zvijezda Hollywooda kao što su Jane Fonda, Burt Reynolds i Queen Latifaha, a ovo su neke od njenih najupečatljivijih uloga.

'9 do 5' (1980.)

Parton je debitirala na velikom platnu 1980. godine tumačeći lik Doralee Rhodes uz Jane Fondu i Lily Tomlin u hit glazbenoj komediji. Film, u režiji Colina Higginsa, govori o tri kolegice s posla koje otmu svog šefa jer im je dosta njegovog seksualnog uznemiravanja u uredu. Parton je zaradila svoju prvu nominaciju za Oscara za najbolju originalnu pjesmu '9 to 5'. Također je osigurala svoje prve nominacije za Zlatni globus, uključujući nominacije za najbolju originalnu pjesmu, najbolju glumačku izvedbu u mjuziklu ili komediji i novu zvijezdu godine.

'Najbolji mali kupleraj u Teksasu' (1982.)

Film prati priču o gradskom šerifu koji je čest gost lokalnog bordela Chicken Ranch te koji udružuje snage s vlasnicom, gospođicom Monom Stangley, u borbi da ga održe otvorenim nakon što ga televizijski novinar pokuša zatvoriti. Jedan od najupečatljivijih trenutaka u filmu događa se kada gospođica Stangley izvodi Partoninu baladu, 'I Will Always Love You', za šerifa Eda Earla Dodda nakon što je odbio bračnu ponudu kako bi zaštitio svoju političku karijeru. Parton je za ovu ulogu dobila svoju drugu nominaciju za najbolju glumicu u kategoriji filmskog mjuzikla ili komedije.

'Rhinestone' (1984.)

Parton se pojavila uz Sylvester Stallonea u mjuziklu glumeći lik Jake Farris, country pjevačicu koja se kladi da može imitirati bilo koju glazbenu country zvijezdu. Međutim, ubrzo se suočava s izazovom gdje mora taksista Nicka Martinellija uzeti kao svog štićenika i naučiti ga svemu prije njegovog velikog nastupa u country noćnom klubu.

'Čelične magnolije' (1989.)

Uz Shirley MacLaine, Sally Field, Olympiju Dukakis, Daryl Hannah i Juliju Roberts, Parton se u komediji pojavila kao vlasnica kozmetičkog salona Truvy Jones. Priča se vrti oko mlade kozmetičarke koja se naseljava u malom gradiću u Louisiani i pronalazi posao u lokalnom salonu, gdje postaje dio bliskog kruga žena.

'Hannah Montana' (2006.)

Brojni mlađi gledatelji upoznali su Parton kroz hit Disney Channela, Hannah Montanu, gdje je glumila sa svojom stvarnom kumom, pjevačicom Miley Cyrus, i country umjetnikom Billyjem Rayom Cyrusom. U seriji je glumila kumu Miley Stewart (Cyrus), tetu Dolly, koja je imala izmišljenu vezu s Elvisom Presleyjem.

'Vesela galama' (2012.)

Parton se pojavila uz Queen Latifahu u ovoj gospel glazbenoj komediji, a ta uloga ujedno je bila i jedan od njenih posljednjih značajnih pojavljivanja u filmskoj industriji. Film se usredotočuje na dvije žene koje se bore za prevlast nad crkvenim zborom u malom, financijski osiromašenom gradiću u Georgiji, a koje se moraju ujediniti kako bi se natjecale za slavu na nacionalnom pjevačkom natjecanju.