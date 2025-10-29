Netflix je i proteklog tjedna donio niz žanrovski različitih filmova, a provjerite koji od njih su bili najgledaniji.
Ovo je top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj proteklih tjedan dana
Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj protekloga tjedna. Donosimo detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova, a provjerite koji od njih ćete gledati sljedeće.
1. A House of Dynamite
Ovaj napeti triler prati globalnu utrku protiv vremena nakon što neidentificirana raketa pogodi SAD. U središtu priče su političke igre, međunarodne tenzije i potraga za istinom. Glavne uloge tumače Idris Elba i Rebecca Ferguson, dok režiju potpisuje oskarovka Kathryn Bigelow.
SAD, 2025., Triler, Terorizam
2. The Woman in Cabin 10
Novinarka na luksuznoj jahti svjedoči bacanju putnice u more, ali nitko joj ne vjeruje jer su svi putnici i članovi posade na broju. Unatoč prijetnjama, odlučuje sama istražiti misterij. U glavnoj ulozi Keira Knightley.
SAD, 2025., Triler, Misterij
3. The Northman
Ep o osveti smješten u doba Vikinga: mladi princ Amleth kreće u krvavu potragu za ubojicom svog oca i otmičarem svoje majke. U glavnim ulogama Alexander Skarsgård i Nicole Kidman.
SAD, 2022., Avantura, Povijesni
4. The Twits
Animirana adaptacija kultnog djela Roalda Dahla o najopakijem paru na svijetu i njihovom užasnom zabavnom parku. Dvoje siročadi i čarobne životinje pokušavaju spasiti grad od Twitova.
SAD, 2025., Animirani, Za stariju djecu
5. Don't Say a Word
Psihijatru otmu kćer, a otmičari traže da izvuče tajnu od traumatizirane mlade žene. U glavnoj ulozi Michael Douglas.
SAD, 2001., Triler, Nestanak
6. The Secret Life of Pets 2
Nastavak animirane avanture o Maxu i njegovim prijateljima koji se suočavaju s novim izazovima na selu i uče o hrabrosti. Glasove posuđuju Patton Oswalt i Kevin Hart.
SAD, 2019., Animirani, Obiteljski
7. The Elixir
Indonezijski horor o obitelji koja pokušava pobjeći iz središta zombie apokalipse do posljednjeg sigurnog utočišta.
Indonezija, 2025., Horor, Zombiji
8. The Perfect Neighbor
Dokumentarac temeljen na stvarnim događajima o smrtonosnom sukobu među susjedima, analizirajući strah, predrasude i zakone o samoobrani.
SAD, 2025., Dokumentarni, Kriminalistički
9. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
Drakula i ekipa odlaze na luksuzni krstarenje za čudovišta, gdje Drakula pronalazi novu ljubav – ali i opasnost.
SAD, 2018., Animirani, Za stariju djecu
10. The Secret Life of Pets
Što rade kućni ljubimci dok su vlasnici na poslu? Ova zabavna animacija otkriva njihove tajne avanture.
SAD, 2016., Animirani, Obiteljski
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+