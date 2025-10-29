Obavijesti

Ovo je top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj proteklih tjedan dana

Foto: Netflix

Netflix je i proteklog tjedna donio niz žanrovski različitih filmova, a provjerite koji od njih su bili najgledaniji.

Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj protekloga tjedna. Donosimo detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova, a provjerite koji od njih ćete gledati sljedeće.

1. A House of Dynamite

Ovaj napeti triler prati globalnu utrku protiv vremena nakon što neidentificirana raketa pogodi SAD. U središtu priče su političke igre, međunarodne tenzije i potraga za istinom. Glavne uloge tumače Idris Elba i Rebecca Ferguson, dok režiju potpisuje oskarovka Kathryn Bigelow. 

SAD, 2025., Triler, Terorizam

2. The Woman in Cabin 10

Novinarka na luksuznoj jahti svjedoči bacanju putnice u more, ali nitko joj ne vjeruje jer su svi putnici i članovi posade na broju. Unatoč prijetnjama, odlučuje sama istražiti misterij. U glavnoj ulozi Keira Knightley. 

SAD, 2025., Triler, Misterij

3. The Northman

Ep o osveti smješten u doba Vikinga: mladi princ Amleth kreće u krvavu potragu za ubojicom svog oca i otmičarem svoje majke. U glavnim ulogama Alexander Skarsgård i Nicole Kidman. 

SAD, 2022., Avantura, Povijesni

4. The Twits

Animirana adaptacija kultnog djela Roalda Dahla o najopakijem paru na svijetu i njihovom užasnom zabavnom parku. Dvoje siročadi i čarobne životinje pokušavaju spasiti grad od Twitova. 

SAD, 2025., Animirani, Za stariju djecu

5. Don't Say a Word

Psihijatru otmu kćer, a otmičari traže da izvuče tajnu od traumatizirane mlade žene. U glavnoj ulozi Michael Douglas. 

SAD, 2001., Triler, Nestanak

6. The Secret Life of Pets 2

Nastavak animirane avanture o Maxu i njegovim prijateljima koji se suočavaju s novim izazovima na selu i uče o hrabrosti. Glasove posuđuju Patton Oswalt i Kevin Hart. 

SAD, 2019., Animirani, Obiteljski

7. The Elixir

Indonezijski horor o obitelji koja pokušava pobjeći iz središta zombie apokalipse do posljednjeg sigurnog utočišta. 

Indonezija, 2025., Horor, Zombiji

8. The Perfect Neighbor

Dokumentarac temeljen na stvarnim događajima o smrtonosnom sukobu među susjedima, analizirajući strah, predrasude i zakone o samoobrani. 

SAD, 2025., Dokumentarni, Kriminalistički

9. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Drakula i ekipa odlaze na luksuzni krstarenje za čudovišta, gdje Drakula pronalazi novu ljubav – ali i opasnost. 

SAD, 2018., Animirani, Za stariju djecu

10. The Secret Life of Pets

Što rade kućni ljubimci dok su vlasnici na poslu? Ova zabavna animacija otkriva njihove tajne avanture. 

SAD, 2016., Animirani, Obiteljski
 

