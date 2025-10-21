Obavijesti

Show

Komentari 0
INSPIRACIJA ZA 'BINGANJE'

Ovo je top 10 najgledanijih serija na HBO-u prošlog tjedna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je top 10 najgledanijih serija na HBO-u prošlog tjedna
Foto: YouTube

Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj, uz detaljne opise i ocjene. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton

HBO je i ovoga tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili hrvatsku publiku. Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj, uz detaljne opise i ocjene. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Task

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 90%

U radničkim predgrađima Philadelphije, FBI agent vodi posebnu jedinicu protiv nasilnih pljački koje predvodi naizgled običan obiteljski čovjek. Napeta kriminalistička drama s Markom Ruffalom. (SAD, 2025., Krimić)

2. Twisted Metal

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 71%

U postapokaliptičnom svijetu, outsider bez sjećanja na prošlost mora dostaviti tajanstveni paket kroz opasnu pustoš, suočavajući se s ludim klaunom i smrtonosnim vozilima. Akcija i crni humor uz Anthonyja Mackieja. (SAD, 2023., Akcija)

3. The Wonderfully Weird World of Gumball

IMDB: 8.6

Povratak u Elmore! Gumball i njegova obitelj suočavaju se s još luđim avanturama i nadrealnim humorom u ovoj animiranoj seriji za stariju djecu i mlade. (UK, 2025., Animirana komedija)

POGLEDAJTE IH Top 10 filmova na HBO-u: Ovi su hitovi osvojili hrvatsku publiku
Top 10 filmova na HBO-u: Ovi su hitovi osvojili hrvatsku publiku

4. Peacemaker

IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 94%

Nastavak priče o Peacemakeru, antiheroju koji vjeruje u mir po svaku cijenu, čak i ako to znači ubijanje. John Cena briljira u ovom akcijskom DC serijalu. (SAD, 2022., Superheroj)

5. Outlander: Blood of My Blood

IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%

Romantična saga kroz vrijeme, od Prvog svjetskog rata do škotskih visoravni 18. stoljeća, prati dvije sudbonosne ljubavne priče koje prkose svim preprekama. (SAD, 2025., Povijesna drama)

6. The Thaw

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%

Poljski krimić u kojem otkriće tijela mlade žene pod ledom pokreće lavinu pitanja o njezinoj prošlosti, smrti i onima koje je ostavila iza sebe. (Poljska, 2022., Kriminalistička drama)

7. The Leftovers

IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%

Nakon što 2% svjetske populacije nestane bez traga, svijet se bori s posljedicama. Serija prati šefa policije Kevina Garveya i njegovu obitelj u potrazi za smislom. (SAD, 2014., Triler, Nadnaravno)

NAJNOVIJI POPIS Ovo je top 10 serija na HBO-u prošlog tjedna. Koje ste gledali?
Ovo je top 10 serija na HBO-u prošlog tjedna. Koje ste gledali?

8. A Killer Among Friends

IMDB: 6.4

Šestodijelna dokumentarna serija o grupi prijatelja koje progoni ubojstvo jednog od njih, otkrivajući tajne, sumnje i izdaje. (SAD, 2025., Dokumentarna, Kriminalistička)

9. The Graft

Nakon iznenadne smrti sestre, liječnik ulazi u svijet lokalnog kriminala i sklapa savez s novim vođom bande. (Turska, 2025., Kriminalistička drama)

10. The Chair Company

IMDB: 7.9

Nakon neugodnog incidenta na poslu, obiteljski čovjek William Trosper istražuje teoriju zavjere koja će mu promijeniti život. (SAD, 2025., Komedija, Dramedija)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...
DOROTEA, IVANA, ŽELJKO, RENATA...

FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...

Na osobnoj je jedno ime, a na plakatima za koncerte je drugo. I često nemaju baš veze jedno s drugim... Brojne su regionalne zvijezde, baš kao i one u Hollywoodu, 'popravljale' svoja imena kako bi bila 'primamljivija'. Krenimo u pregled...
Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'
PROMIJENILA PLOČU

Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'

Iako je sama za sebe naglasila da plaši ljude noseći tenisice i traperice, obožavateljima se, sudeći prema komentarima, očigledno svidjela kombinacija
Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu
TOČNO U PODNE

Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu

Umjesto očekivanog sukoba, glazbenici su u 12 sati odlučili obožavatelje počastiti novom zajedničkom pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025