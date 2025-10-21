Ovo je top 10 najgledanijih serija na HBO-u prošlog tjedna

HBO je i ovoga tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili hrvatsku publiku. Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj, uz detaljne opise i ocjene. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Task

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 90%

U radničkim predgrađima Philadelphije, FBI agent vodi posebnu jedinicu protiv nasilnih pljački koje predvodi naizgled običan obiteljski čovjek. Napeta kriminalistička drama s Markom Ruffalom. (SAD, 2025., Krimić)

2. Twisted Metal

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 71%

U postapokaliptičnom svijetu, outsider bez sjećanja na prošlost mora dostaviti tajanstveni paket kroz opasnu pustoš, suočavajući se s ludim klaunom i smrtonosnim vozilima. Akcija i crni humor uz Anthonyja Mackieja. (SAD, 2023., Akcija)

3. The Wonderfully Weird World of Gumball

IMDB: 8.6

Povratak u Elmore! Gumball i njegova obitelj suočavaju se s još luđim avanturama i nadrealnim humorom u ovoj animiranoj seriji za stariju djecu i mlade. (UK, 2025., Animirana komedija)

4. Peacemaker

IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 94%

Nastavak priče o Peacemakeru, antiheroju koji vjeruje u mir po svaku cijenu, čak i ako to znači ubijanje. John Cena briljira u ovom akcijskom DC serijalu. (SAD, 2022., Superheroj)

5. Outlander: Blood of My Blood

IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%

Romantična saga kroz vrijeme, od Prvog svjetskog rata do škotskih visoravni 18. stoljeća, prati dvije sudbonosne ljubavne priče koje prkose svim preprekama. (SAD, 2025., Povijesna drama)

6. The Thaw

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%

Poljski krimić u kojem otkriće tijela mlade žene pod ledom pokreće lavinu pitanja o njezinoj prošlosti, smrti i onima koje je ostavila iza sebe. (Poljska, 2022., Kriminalistička drama)

7. The Leftovers

IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%

Nakon što 2% svjetske populacije nestane bez traga, svijet se bori s posljedicama. Serija prati šefa policije Kevina Garveya i njegovu obitelj u potrazi za smislom. (SAD, 2014., Triler, Nadnaravno)

8. A Killer Among Friends

IMDB: 6.4

Šestodijelna dokumentarna serija o grupi prijatelja koje progoni ubojstvo jednog od njih, otkrivajući tajne, sumnje i izdaje. (SAD, 2025., Dokumentarna, Kriminalistička)

9. The Graft

Nakon iznenadne smrti sestre, liječnik ulazi u svijet lokalnog kriminala i sklapa savez s novim vođom bande. (Turska, 2025., Kriminalistička drama)

10. The Chair Company

IMDB: 7.9

Nakon neugodnog incidenta na poslu, obiteljski čovjek William Trosper istražuje teoriju zavjere koja će mu promijeniti život. (SAD, 2025., Komedija, Dramedija)