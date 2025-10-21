Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj, uz detaljne opise i ocjene. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton
Ovo je top 10 najgledanijih serija na HBO-u prošlog tjedna
HBO je i ovoga tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili hrvatsku publiku. Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj, uz detaljne opise i ocjene. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:
1. Task
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 90%
U radničkim predgrađima Philadelphije, FBI agent vodi posebnu jedinicu protiv nasilnih pljački koje predvodi naizgled običan obiteljski čovjek. Napeta kriminalistička drama s Markom Ruffalom. (SAD, 2025., Krimić)
2. Twisted Metal
IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 71%
U postapokaliptičnom svijetu, outsider bez sjećanja na prošlost mora dostaviti tajanstveni paket kroz opasnu pustoš, suočavajući se s ludim klaunom i smrtonosnim vozilima. Akcija i crni humor uz Anthonyja Mackieja. (SAD, 2023., Akcija)
3. The Wonderfully Weird World of Gumball
IMDB: 8.6
Povratak u Elmore! Gumball i njegova obitelj suočavaju se s još luđim avanturama i nadrealnim humorom u ovoj animiranoj seriji za stariju djecu i mlade. (UK, 2025., Animirana komedija)
4. Peacemaker
IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 94%
Nastavak priče o Peacemakeru, antiheroju koji vjeruje u mir po svaku cijenu, čak i ako to znači ubijanje. John Cena briljira u ovom akcijskom DC serijalu. (SAD, 2022., Superheroj)
5. Outlander: Blood of My Blood
IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%
Romantična saga kroz vrijeme, od Prvog svjetskog rata do škotskih visoravni 18. stoljeća, prati dvije sudbonosne ljubavne priče koje prkose svim preprekama. (SAD, 2025., Povijesna drama)
6. The Thaw
IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%
Poljski krimić u kojem otkriće tijela mlade žene pod ledom pokreće lavinu pitanja o njezinoj prošlosti, smrti i onima koje je ostavila iza sebe. (Poljska, 2022., Kriminalistička drama)
7. The Leftovers
IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%
Nakon što 2% svjetske populacije nestane bez traga, svijet se bori s posljedicama. Serija prati šefa policije Kevina Garveya i njegovu obitelj u potrazi za smislom. (SAD, 2014., Triler, Nadnaravno)
8. A Killer Among Friends
IMDB: 6.4
Šestodijelna dokumentarna serija o grupi prijatelja koje progoni ubojstvo jednog od njih, otkrivajući tajne, sumnje i izdaje. (SAD, 2025., Dokumentarna, Kriminalistička)
9. The Graft
Nakon iznenadne smrti sestre, liječnik ulazi u svijet lokalnog kriminala i sklapa savez s novim vođom bande. (Turska, 2025., Kriminalistička drama)
10. The Chair Company
IMDB: 7.9
Nakon neugodnog incidenta na poslu, obiteljski čovjek William Trosper istražuje teoriju zavjere koja će mu promijeniti život. (SAD, 2025., Komedija, Dramedija)
