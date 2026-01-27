Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO Max u Hrvatskoj i ovog tjedna nudi sjajan izbor serija koji su osvojili gledatelje. Provjerite što se najviše gleda, saznajte detalje o svakom naslovu i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 96%

Medicinska drama o osoblju hitne službe u Pittsburghu koji svakodnevno spašavaju živote u pretrpanoj i nedovoljno financiranoj bolnici. Noah Wyle predvodi glumačku postavu. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

2. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4

Fantastična serija smještena u doba kada Targaryeni još vladaju Westerosom, a zmajevi nisu samo legenda. Pratite avanture neobičnih prijatelja u svijetu igre prijestolja. (SAD, 2026., Fantastika, Zmajevi)

3. Heated Rivalry, IMDB: 9.0, Rotten Tomatoes: 98%

Dva hokejaška rivala suočavaju se s neočekivanim osjećajima, što komplicira njihove karijere i odnose u sportu. Emotivna drama o ljubavi i sportu, s izvanrednim kritikama. (Kanada, 2025., Drama)

4. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen pokušava nastaviti liječničku karijeru, iako se ne sjeća posljednjih osam godina života. Dirljiva priča o borbi i obiteljskim odnosima. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

5. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Grupa srednjoškolaca suočava se s ljubavlju, prijateljstvom, ovisnostima i društvenim mrežama. Zendaya u glavnoj ulozi donosi snažnu i emotivnu izvedbu. (SAD, 2019., Drama, Tinejdžeri)

6. The Winter King, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 100%

Priča o Arturu Pendragonu, od izopćenika do legendarnog vođe, smještena u brutalno doba prije ujedinjenja Britanije. (SAD, 2023., Fantastika, Vitezovi)

7. Task, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 96%

FBI agent vodi specijalni tim u Philadelphiji kako bi zaustavio seriju nasilnih pljački koje vodi naizgled običan obiteljski čovjek. Mark Ruffalo u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Krimi, Kriminalistička drama)

8. Mel Brooks: The 99 Year Old Man!

Dvodijelni dokumentarac o legendi komedije Melu Brooksu, s ekskluzivnim intervjuima i pogledom iza kulisa. (SAD, 2026., Dokumentarni, Biografija)

9. Industry, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%

Mladi ambiciozni diplomci bore se za mjesto u vrhunskoj investicijskoj banci u Londonu, gdje granice između privatnog i poslovnog života postaju nejasne. (UK, 2020., Drama, Biznis)

10. The Slavs, IMDB: 6.0

U povijesnoj drami, mlada iscjeliteljica Draha spašava nepoznatog ratnika bez sjećanja, što pokreće niz događaja među zaraćenim slavenskim plemenima. (Slovačka, 2021., Povijest, Vitezovi)