Volite 'Plavušu s Harvarda'? Na Amazon stiže 'prequel' tog hita

Prije 25 godina izašao je popularni film 'Plavuša s Harvarda', komedija s Reese Witherspoon u glavnoj ulozi. Radnja filma prati Elle Woods koja upisuje pravni studij na Harvardu, te usprskos mnogima koji ne vjeruju u nju - biva vrlo uspješna u tome i ruši stereotip da ne može biti i lijepa i pametna. Ove godine, početkom srpnja, dolazi i serija čija radnja prati Elle i kako je izgledao njezin život u srednjoj školi, navodi Variety.

Foto: IMDB/screenshot

- Čak 25 godina nakon što je svijet upoznao Elle Woods po prvi put, napokon se ostvaruje sad o tome da otkrijemo kako je postala nezaustavljiva sila u koju smo se svi zaljubili - rekla je Reese Witherspoon, koja je ovoga puta u ulozi izvršne producentice serije.

Ujedno je i pohvalila Lexi Minetree, koja će u seriji utjeloviti Elle, te navela da je rad s njome bio jedan od divnijih trenutaka njene karijere. Kako navodi Variety, među glumica će se u stalnoj postavi naći i James Van Der Beek.

Foto: Imdb

A koliko se vjeruje u uspjeh serije govori i činjenica da je već 'naručena' i njezina druga sezona.

- To govori o našoj vjeri u kreativnu viziju i nevjerojatan tim iza ove serije, uzbuđeni smo da publika vidi put Elle Woods - rekao je direktor Amazon MGM Studija Peter Friedlander.

Film 'Plavuša s Harvarda' bio je veliki hit te je u kinima zaradio preko 140 milijuna dolara diljem svijeta. Dvije godine nakon prvog dijela, izašao je i drugi.