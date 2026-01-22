Obavijesti

Show

Komentari 0
WITHERSPOON JE PRODUCENTICA

Volite 'Plavušu s Harvarda'? Na Amazon stiže 'prequel' tog hita

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Volite 'Plavušu s Harvarda'? Na Amazon stiže 'prequel' tog hita
4
Foto: Imdb

Na Amazon 1. srpnja stiže serija 'Elle', čija radnja prati Elle Woods, protagonisticu popularnog filma 'Plavuša s Harvarda' iz 2001. godine. Serija se fokusira na njezin period u srednjoj školi

Admiral

Prije 25 godina izašao je popularni film 'Plavuša s Harvarda', komedija s Reese Witherspoon u glavnoj ulozi. Radnja filma prati Elle Woods koja upisuje pravni studij na Harvardu, te usprskos mnogima koji ne vjeruju u nju - biva vrlo uspješna u tome i ruši stereotip da ne može biti i lijepa i pametna. Ove godine, početkom srpnja, dolazi i serija čija radnja prati Elle i kako je izgledao njezin život u srednjoj školi, navodi Variety

Foto: IMDB/screenshot

- Čak 25 godina nakon što je svijet upoznao Elle Woods po prvi put, napokon se ostvaruje sad o tome da otkrijemo kako je postala nezaustavljiva sila u koju smo se svi zaljubili - rekla je Reese Witherspoon, koja je ovoga puta u ulozi izvršne producentice serije.

SLIČNOST JE NEUPITNA FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom
FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Ujedno je i pohvalila Lexi Minetree, koja će u seriji utjeloviti Elle, te navela da je rad s njome bio jedan od divnijih trenutaka njene karijere. Kako navodi Variety, među glumica će se u stalnoj postavi naći i James Van Der Beek. 

Foto: Imdb

A koliko se vjeruje u uspjeh serije govori i činjenica da je već 'naručena' i njezina druga sezona. 

- To govori o našoj vjeri u kreativnu viziju i nevjerojatan tim iza ove serije, uzbuđeni smo da publika vidi put Elle Woods - rekao je direktor Amazon MGM Studija Peter Friedlander. 

EMOTIVNO PRIZNANJE Reese Witherspoon progovorila o borbi s depresijom: 'Bila sam sretna i plakala u isto vrijeme'
Reese Witherspoon progovorila o borbi s depresijom: 'Bila sam sretna i plakala u isto vrijeme'

Film 'Plavuša s Harvarda' bio je veliki hit te je u kinima zaradio preko 140 milijuna dolara diljem svijeta. Dvije godine nakon prvog dijela, izašao je i drugi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
TRENUTAK ZA PAMĆENJE

FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Bivša predsjednica RH javila se s Antarktike, a potom je s gumenjaka skočila u ledeno more. Skok je bio kratak i pod nadzorom, ali dovoljan da se pretvori u jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog putovanja
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali
RASPLAKALI KANDIDATE

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali

Jedini par sezone, koji je i danas zajedno, ispričao je kako se ljubav odvija i iza kamera. Obitelji su njihovu vezu odlično primile, a zadovoljna su i njihova djeca
FOTO A gdje je Šime? Maja Šuput objavila je da se vraća s Balija: 'Povratak u realnost...'
KRAJ AVANTURE

FOTO A gdje je Šime? Maja Šuput objavila je da se vraća s Balija: 'Povratak u realnost...'

Koliko je doma? S 30°C na -5°C, napisala je Maja otkrivši kako je njen siječanjski odmor završio. No neki su primijetili da pored nje nema Šime Eleza s kojim je inače pozirala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026