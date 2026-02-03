Otkrijte koje su serije najpopularnije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam top 10 najgledanijih naslova – saznajte koji su hitovi i što ne smijete propustiti!
Ovo je top 10 serija na HBO-u
HBO Max je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova, a mi vam donosimo pregled najgledanijih serija u Hrvatskoj! Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još pokoji skriveni dragulj za bingeanje.
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj
1. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%
Medicinska drama smještena u prenatrpanu hitnu službu u Pittsburghu. Noah Wyle i ekipa bore se za svaki život, a serija je osvojila publiku napetim pričama i snažnim likovima. (SAD, 2025., Drama)
2. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4
Fantastična serija smještena u doba Targaryena, prije događaja iz „Igre prijestolja“. Pratimo hrabre prijatelje i njihove epske pustolovine među zmajevima i moćnim neprijateljima. (SAD, 2026., Fantazija)
3. The Last of Us, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 96%
Postapokaliptična drama o Joelu i Ellie koji putuju kroz opasnu Ameriku, boreći se za opstanak i pronalazeći nadu u razrušenom svijetu. Pedro Pascal i Bella Ramsey briljiraju u glavnim ulogama. (SAD, 2023., Znanstvena fantastika)
4. Heated Rivalry, IMDB: 9.0, Rotten Tomatoes: 98%
Strastvena sportska drama o dvojici hokejaša čija se rivalstva pretvaraju u neočekivane osjećaje. Serija ruši tabue i donosi emotivnu priču o ljubavi i sportu. (Kanada, 2025., Drama)
5. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%
Liječnica Amy Larsen nakon ozljede mozga zaboravlja osam godina života i mora ponovno upoznati vlastitu kćer i uskladiti privatni i profesionalni život. (SAD, 2025., Drama)
6. The Winter King, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 100%
Povijesno-fantastična serija o usponu Arthura Pendragona iz izopćenika u legendarnog vođu u brutalnoj Britaniji petog stoljeća. (SAD, 2023., Fantazija)
7. Industry, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%
Mladi bankari u Londonu bore se za prestižna radna mjesta, a granice između prijatelja, ljubavnika i neprijatelja brzo nestaju. (UK, 2020., Drama/Posao)
8. The Slavs, IMDB: 6.0
Povijesna serija o mladoj iscjeliteljici Drahi i tajanstvenom ranjeniku bez sjećanja, smještena u vrijeme slavenskih plemena. (Slovačka, 2021., Povijest)
9. The Cult of the Real Housewife, IMDB: 6.1
Dokumentarna serija o Mary Cosby i kontroverznoj vjerskoj zajednici, kroz svjedočanstva bivših članova i obitelji. (SAD, 2026., Dokumentarac)
10. 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, IMDB: 6.7
Reality show koji prati parove iz različitih zemalja koji se prvi put susreću uživo i pokušavaju započeti zajednički život. (SAD, 2017., Reality)
