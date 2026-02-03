Obavijesti

IDEALNO ZA BINDŽANJE

Ovo je top 10 serija na HBO-u

Ovo je top 10 serija na HBO-u
Foto: Imdb

Otkrijte koje su serije najpopularnije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam top 10 najgledanijih naslova – saznajte koji su hitovi i što ne smijete propustiti!

Admiral

HBO Max je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova, a mi vam donosimo pregled najgledanijih serija u Hrvatskoj! Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još pokoji skriveni dragulj za bingeanje.

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj

1. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Medicinska drama smještena u prenatrpanu hitnu službu u Pittsburghu. Noah Wyle i ekipa bore se za svaki život, a serija je osvojila publiku napetim pričama i snažnim likovima. (SAD, 2025., Drama)

Foto: HBO Max

2. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4

Fantastična serija smještena u doba Targaryena, prije događaja iz „Igre prijestolja“. Pratimo hrabre prijatelje i njihove epske pustolovine među zmajevima i moćnim neprijateljima. (SAD, 2026., Fantazija)

"A Knight Of The Seven Kingdoms" (2026)
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

3. The Last of Us, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 96%

Postapokaliptična drama o Joelu i Ellie koji putuju kroz opasnu Ameriku, boreći se za opstanak i pronalazeći nadu u razrušenom svijetu. Pedro Pascal i Bella Ramsey briljiraju u glavnim ulogama. (SAD, 2023., Znanstvena fantastika)

Foto: HBO

4. Heated Rivalry, IMDB: 9.0, Rotten Tomatoes: 98%

Strastvena sportska drama o dvojici hokejaša čija se rivalstva pretvaraju u neočekivane osjećaje. Serija ruši tabue i donosi emotivnu priču o ljubavi i sportu. (Kanada, 2025., Drama)

Foto: Imdb

5. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Liječnica Amy Larsen nakon ozljede mozga zaboravlja osam godina života i mora ponovno upoznati vlastitu kćer i uskladiti privatni i profesionalni život. (SAD, 2025., Drama)

6. The Winter King, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 100%

Povijesno-fantastična serija o usponu Arthura Pendragona iz izopćenika u legendarnog vođu u brutalnoj Britaniji petog stoljeća. (SAD, 2023., Fantazija)

7. Industry, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%

Mladi bankari u Londonu bore se za prestižna radna mjesta, a granice između prijatelja, ljubavnika i neprijatelja brzo nestaju. (UK, 2020., Drama/Posao)

8. The Slavs, IMDB: 6.0

Povijesna serija o mladoj iscjeliteljici Drahi i tajanstvenom ranjeniku bez sjećanja, smještena u vrijeme slavenskih plemena. (Slovačka, 2021., Povijest)

9. The Cult of the Real Housewife, IMDB: 6.1

Dokumentarna serija o Mary Cosby i kontroverznoj vjerskoj zajednici, kroz svjedočanstva bivših članova i obitelji. (SAD, 2026., Dokumentarac)

10. 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, IMDB: 6.7

Reality show koji prati parove iz različitih zemalja koji se prvi put susreću uživo i pokušavaju započeti zajednički život. (SAD, 2017., Reality)

