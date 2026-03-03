Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO Max i ovaj tjedan donosi bogatu ponudu serija koji osvajaju gledatelje diljem Hrvatske. U nastavku otkrivamo koji su naslovi najgledaniji i što ih čini posebnima – od napetih trilera, horora, do emotivnih drama i novih serija iz omiljenih franšiza!

1. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4

Nova hit serija iz svijeta Igre prijestolja! Pratimo vrijeme kada Targaryeni još vladaju Željeznim prijestoljem, a posljednji zmaj nije zaboravljen. Sudbine, neprijatelji i epske avanture čekaju neobične junake. (SAD, 2026., Fantazija)

2. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Uzbudljiva medicinska drama prati liječnike i osoblje preopterećenog hitnog prijema u Pittsburghu, gdje svakodnevno spašavaju živote i bore se s osobnim izazovima. (SAD, 2025., Drama)

3. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Dr. Amy Larsen nakon moždane ozljede budi se bez sjećanja na posljednjih osam godina. Sada, uz pomoć kćeri i prijatelja, mora ponovno naučiti živjeti i liječiti druge. (SAD, 2025., Drama)

4. Heated Rivalry, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 98%

Dvojica hokejaških rivala suočavaju se s neočekivanim osjećajima, što komplicira njihovu karijeru i odnose u sportu. Snažna LGBT drama s odličnim kritikama. (Kanada, 2025., Drama)

5. Charlotte's Web, IMDB: 6.9

Obiteljska serija o praščiću Wilburu kojemu prijeti klanje, no pametna paučica Charlotte koristi svoju mrežu kako bi ga spasila. (SAD, 2025., Obiteljska)

6. Lord of the Flies, IMDB: 6.6

Nakon avionske nesreće, skupina dječaka mora preživjeti na pustom otoku. Borba za vlast i opstanak pretvaraju njihovu zajednicu u kaos. (UK, 2026., Drama)

7. Red Eye, IMDB: 7.0

Napeta akcijska serija prati londonsku policajku koja na letu za Peking otkriva smrtonosnu zavjeru i niz ubojstava. (UK, 2024., Akcija)

8. A Knight In The Making

Dokumentarna serija koja otkriva kako je nastala nova HBO-ova uspješnica iz svijeta Igre prijestolja. (SAD, 2026., Dokumentarac)

9. Lost Women of Alaska

Šokantna true crime dokumentarna serija o brutalnim ubojstvima dviju domorodačkih žena i istrazi koja je šokirala Ameriku. (SAD, 2026., Dokumentarac)

10. Sobrevivir al Paraíso: Más Allá de los Testigos de Jehová, IMDB: 6.7

Bivši članovi Jehovinih svjedoka otkrivaju manje poznate aspekte svoje vjere i osobna svjedočanstva. (Španjolska, 2026., Dokumentarac)