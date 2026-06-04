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Ovo je top 10 serija na HBO-u

Piše 24sata,
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Ovo je top 10 serija na HBO-u
Foto: IMDB

Provjerite koje su serije na platformi HBO najgledanije u Hrvatskoj proteklih tjedan dana, možda ćete pronaći i ideju za 'bingeanje'

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HBO i ovog tjedna donosi raznovrsnu ponudu hit serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za večernje opuštanje ili vikend bingeanje, ovo su naslovi koje ne smijete propustiti!

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1. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Provokativna drama o skupini srednjoškolaca koji se nose s ljubavlju, prijateljstvima, drogom i traumama u digitalnom dobu. Glavne uloge: Zendaya, Hunter Schafer. (SAD, 2019., Drama)

2. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%

Misteriozna serija o gradu iz noćne more iz kojeg nitko ne može pobjeći. Stanovnici se bore za opstanak, suočeni s prijetnjama iz okolne šume i zastrašujućim stvorenjima. (SAD, 2022., Horor)

3. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Komedija o Georgieju i Mandy koji odgajaju mladu obitelj u Teksasu i suočavaju se s izazovima braka i roditeljstva. (SAD, 2024., Sitcom)

4. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga koja joj briše posljednjih osam godina života, dr. Amy Larsen mora se ponovno povezati sa svojom kćeri i kolegama te naučiti kako ponovno biti liječnica. (SAD, 2025., Drama)

5. Half Man, IMDB: 8.0

Obiteljska drama o Niallu i njegovom otuđenom 'bratu' Rubenu čiji dolazak na vjenčanje pokreće lavinu nasilja i vraća nas u njihovu prošlost. (UK, 2026., Drama)

6. Hacks, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 100%

Mračna komedija o mentorstvu između legendarne komičarke iz Las Vegasa (Jean Smart) i mlade, izopćene spisateljice. (SAD, 2021., Komedija)

7. Rick and Morty, IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%

Animirana znanstveno-fantastična serija o ludim pustolovinama genijalnog znanstvenika Ricka i njegovog unuka Mortyja kroz svemir i više dimenzija. (SAD, 2013., Animacija)

8. The Other Bennet Sister, IMDB: 8.3

Mary Bennet, neobična junakinja, odlučuje uzeti sudbinu u svoje ruke u ovoj duhovitoj i emotivnoj reinterpretaciji klasične priče. (UK, 2026., Drama)

9. The Miniature Wife, IMDB: 6.1

Nakon nesreće koja Lindy smanji na 15 cm, ona i njezin suprug Les moraju preispitati odnose moći u svom braku. (SAD, 2026., Dramedija)

10. Bébés Lemmings

Francuska animirana serija koja prati Baby Lemmingse i njihove životinjske prijatelje u kanadskoj šumi, gdje svaka pustolovina postaje prilika za učenje i zabavu. (Francuska, Animacija)

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