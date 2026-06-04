Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO i ovog tjedna donosi raznovrsnu ponudu hit serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za večernje opuštanje ili vikend bingeanje, ovo su naslovi koje ne smijete propustiti!

1. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Provokativna drama o skupini srednjoškolaca koji se nose s ljubavlju, prijateljstvima, drogom i traumama u digitalnom dobu. Glavne uloge: Zendaya, Hunter Schafer. (SAD, 2019., Drama)

2. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%

Misteriozna serija o gradu iz noćne more iz kojeg nitko ne može pobjeći. Stanovnici se bore za opstanak, suočeni s prijetnjama iz okolne šume i zastrašujućim stvorenjima. (SAD, 2022., Horor)

3. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Komedija o Georgieju i Mandy koji odgajaju mladu obitelj u Teksasu i suočavaju se s izazovima braka i roditeljstva. (SAD, 2024., Sitcom)

4. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga koja joj briše posljednjih osam godina života, dr. Amy Larsen mora se ponovno povezati sa svojom kćeri i kolegama te naučiti kako ponovno biti liječnica. (SAD, 2025., Drama)

5. Half Man, IMDB: 8.0

Obiteljska drama o Niallu i njegovom otuđenom 'bratu' Rubenu čiji dolazak na vjenčanje pokreće lavinu nasilja i vraća nas u njihovu prošlost. (UK, 2026., Drama)

6. Hacks, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 100%

Mračna komedija o mentorstvu između legendarne komičarke iz Las Vegasa (Jean Smart) i mlade, izopćene spisateljice. (SAD, 2021., Komedija)

7. Rick and Morty, IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%

Animirana znanstveno-fantastična serija o ludim pustolovinama genijalnog znanstvenika Ricka i njegovog unuka Mortyja kroz svemir i više dimenzija. (SAD, 2013., Animacija)

8. The Other Bennet Sister, IMDB: 8.3

Mary Bennet, neobična junakinja, odlučuje uzeti sudbinu u svoje ruke u ovoj duhovitoj i emotivnoj reinterpretaciji klasične priče. (UK, 2026., Drama)

9. The Miniature Wife, IMDB: 6.1

Nakon nesreće koja Lindy smanji na 15 cm, ona i njezin suprug Les moraju preispitati odnose moći u svom braku. (SAD, 2026., Dramedija)

10. Bébés Lemmings

Francuska animirana serija koja prati Baby Lemmingse i njihove životinjske prijatelje u kanadskoj šumi, gdje svaka pustolovina postaje prilika za učenje i zabavu. (Francuska, Animacija)