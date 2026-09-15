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Ovo je top 10 serija na HBO-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je top 10 serija na HBO-u
Foto: Imdb
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Donosimo najnoviju tjednu listu najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj! Saznajte koji su naslovi osvojili publiku, od spektakularnih superheroja do uzbudljivih dokumentaraca i komedija.

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HBO je i ovog tjedna okupio raznovrsnu publiku uz svoj bogat katalog filmova i serija. Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, donosimo vam najpopularnije naslove koje Hrvati gledaju ovog tjedna. Pripremite kokice i uživajte u top listi koja sadrži sve – od svjetskih premijera do bezvremenskih klasika!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. 9/11: Dani koji su šokirali svijet

Potresan dokumentarac koji kroz svjedočanstva preživjelih, spasilaca i svjedoka donosi priču o terorističkim napadima 11. rujna. Ova serija otkriva kako su ti događaji zauvijek promijenili svijet. (2026., Dokumentarni, 47 min)

2. Lanterns

Superherojska serija prati dva međugalaktička policajca, Johna Stewarta i Hala Jordana, koji istražuju misteriozno ubojstvo na Zemlji. Mračna istraga vodi ih u srce američkog srednjeg zapada. (SAD, 2026., Superhero, 60 min)

3. Stuart ne uspijeva spasiti svemir (Stuart Fails to Save the Universe)

Vlasnik striparnice Stuart Bloom mora popraviti stvarnost nakon što razbije uređaj koji su napravili Sheldon i Leonard, izazvavši multiverzalnu katastrofu. U pomoć mu priskaču djevojka Denise, prijatelj Bert i kvantni fizičar Kripke. (SAD, 2026., Komedija)

4. President Curtis

Animirana komedija o predsjedniku Curtisu i njegovom ekscentričnom timu koji se suočavaju s krizama poput interdimenzionalne diplomacije i paranormalnih istraga. (SAD, 2026., Animacija, 30 min)

5. Band of Brothers

Legendarna ratna serija temeljena na istinitim događajima prati padobransku postrojbu Easy Company od obuke do završetka Drugog svjetskog rata. Prikazuje izvanrednu hrabrost i strah s kojim su se suočavali. (SAD, 2001., Ratna, 60 min)

6. A Killer Story

Investigativni novinar Joe Sexton istražuje dvostruko ubojstvo iz 2002. godine u Kansasu nakon što dobije tisuće e-mailova od domaćice Eileen Umbehr, koja je uvjerena u nevinost optužene Dane Chandler. (SAD, 2026., Dokumentarni)

7. Prorok pandemije (The Pandemic Prophet)

Francuski dokumentarac o profesoru Didieru Raoultu, koji promovira "čudesni lijek" za COVID-19, dok skupina građana – uključujući njegovu kćer – pokušava otkriti istinu. (Francuska, 2026., Dokumentarni)

8. People Magazine Investigates: Preživjeti serijskog ubojicu

Potresna serija donosi uznemirujuće, ali inspirativne priče o ljudima koji su uspjeli pobjeći iz ruku serijskih ubojica. (SAD, 2024., Dokumentarni, 60 min)

9. The Yogurt Shop Murders

Dokumentarna serija o brutalnom ubojstvu četiri tinejdžerice u slastičarnici u Austinu 1991. godine. Zločin koji i dalje progoni zajednicu i policiju. (SAD, 2025., Dokumentarni, 61 min)

10. Superman & Lois

Nakon godina borbe protiv superzlikovaca i prijetnji čovječanstvu, Clark Kent i Lois Lane suočavaju se s najvećim izazovom – roditeljstvom u suvremenom društvu. (SAD, 2021., Superhero, 44 min)

Koji je vaš favorit s popisa? Sljedeći tjedan donosimo nove hitove s HBO-a u Hrvatskoj.

*uz korištenje AI-ja
 

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