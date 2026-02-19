Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna donio pravu riznicu hitova, a mi vam donosimo najnoviju listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Nepoznati (Unfamiliar), IMDB: 6.9/10

Bivši špijuni Simon i Meret vode sigurno utočište u Berlinu, ali prošlost ih sustiže i moraju se boriti protiv plaćenih ubojica, ruskih agenata i vlastitih pogrešaka, pokušavajući spasiti i brak. (Njemačka, 2026., Drama, Špijunska)





2. 1883, IMDB: 8.8/10, Rotten Tomatoes: 89%

Obitelj Dutton kreće na epsko putovanje kroz Velike ravnice prema Montani, u potrazi za boljim životom na američkom zapadu. (SAD, 2021., Vestern, Yellowstone)



3. Odvjetnik iz Lincolna (The Lincoln Lawyer), IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 79%

Mickey Haller, odvjetnik iz Los Angelesa, nakon nesreće ponovno pokreće karijeru i preuzima slučaj ubojstva koji će mu promijeniti život. (SAD, 2022., Drama)



4. Bridgerton, IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 82%

Ljubav, bogatstvo i izdaja u Engleskoj Regency ere, ispričani kroz oči moćne obitelji Bridgerton. (SAD, 2020., Romansa)

Foto: Netflix





5. Muzej nevinosti (Museum of Innocence)

Priča o zabranjenoj ljubavi u Istanbulu 1970-ih, koja prerasta u cjeloživotnu opsesiju i čežnju. (Turska, 2026., Drama)



6. Djeca olova (Lead Children), IMDB: 7.9/10

Mlada liječnica otkriva trovanje djece olovom u blizini topionice i riskira sve kako bi ih spasila. (Poljska, 2026., Drama)



7. Kako do raja iz Belfasta (How to Get to Heaven from Belfast)

Tri prijateljice kreću u kaotičnu potragu za rješenjem misteriozne smrti stare prijateljice, skrivajući vlastite tajne. (Irska, 2026., Komedija)

Foto: Imdb





8. Ljubav je slijepa (Love Is Blind), IMDB: 6.2/10, Rotten Tomatoes: 70%

Reality show u kojem samci traže ljubav i zaručuju se prije nego što se upoznaju licem u lice. (SAD, 2020., Reality)



9. Njegovo i njezino (His & Hers), IMDB: 7.2/10

Bivša novinarka Anna postaje opsjednuta ubojstvom u svom rodnom gradu, dok je detektiv Jack Harper stavlja pod povećalo svoje istrage. (SAD, 2026., Krimić)



10. Sullivanova raskršća (Sullivan's Crossing), IMDB: 7.2/10

Neurokirurginja Maggie Sullivan vraća se kući kako bi se suočila s prošlošću i složenom sadašnjošću. (Kanada, 2023., Drama)



Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton, ova lista je vaš vodič kroz najpopularnije naslove na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Koji je vaš favorit s popisa?