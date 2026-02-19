Obavijesti

Show

Komentari 0
IDEALNE ZA BINGE

Ovo je top 10 serija na Netflixu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je top 10 serija na Netflixu
Foto: Imdb

Saznajte koji su filmovi i serije najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova – od obiteljskih avantura do uzbudljivih trilera i istinitih drama.

Admiral

Netflix je i ovog tjedna donio pravu riznicu hitova, a mi vam donosimo najnoviju listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Nepoznati (Unfamiliar), IMDB: 6.9/10 
Bivši špijuni Simon i Meret vode sigurno utočište u Berlinu, ali prošlost ih sustiže i moraju se boriti protiv plaćenih ubojica, ruskih agenata i vlastitih pogrešaka, pokušavajući spasiti i brak. (Njemačka, 2026., Drama, Špijunska)



2. 1883, IMDB: 8.8/10, Rotten Tomatoes: 89% 
Obitelj Dutton kreće na epsko putovanje kroz Velike ravnice prema Montani, u potrazi za boljim životom na američkom zapadu. (SAD, 2021., Vestern, Yellowstone)

3. Odvjetnik iz Lincolna (The Lincoln Lawyer), IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 79% 
Mickey Haller, odvjetnik iz Los Angelesa, nakon nesreće ponovno pokreće karijeru i preuzima slučaj ubojstva koji će mu promijeniti život. (SAD, 2022., Drama)

4. Bridgerton, IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 82% 
Ljubav, bogatstvo i izdaja u Engleskoj Regency ere, ispričani kroz oči moćne obitelji Bridgerton. (SAD, 2020., Romansa)

Foto: Netflix



5. Muzej nevinosti (Museum of Innocence) 
Priča o zabranjenoj ljubavi u Istanbulu 1970-ih, koja prerasta u cjeloživotnu opsesiju i čežnju. (Turska, 2026., Drama)

6. Djeca olova (Lead Children), IMDB: 7.9/10 
Mlada liječnica otkriva trovanje djece olovom u blizini topionice i riskira sve kako bi ih spasila. (Poljska, 2026., Drama)

7. Kako do raja iz Belfasta (How to Get to Heaven from Belfast) 
Tri prijateljice kreću u kaotičnu potragu za rješenjem misteriozne smrti stare prijateljice, skrivajući vlastite tajne. (Irska, 2026., Komedija)

Foto: Imdb



8. Ljubav je slijepa (Love Is Blind), IMDB: 6.2/10, Rotten Tomatoes: 70% 
Reality show u kojem samci traže ljubav i zaručuju se prije nego što se upoznaju licem u lice. (SAD, 2020., Reality)

9. Njegovo i njezino (His & Hers), IMDB: 7.2/10 
Bivša novinarka Anna postaje opsjednuta ubojstvom u svom rodnom gradu, dok je detektiv Jack Harper stavlja pod povećalo svoje istrage. (SAD, 2026., Krimić)

10. Sullivanova raskršća (Sullivan's Crossing), IMDB: 7.2/10 
Neurokirurginja Maggie Sullivan vraća se kući kako bi se suočila s prošlošću i složenom sadašnjošću. (Kanada, 2023., Drama)

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton, ova lista je vaš vodič kroz najpopularnije naslove na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Koji je vaš favorit s popisa? 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ksenija iz Ljubav je na selu pokazala fotku prije gubitka kila: Evo kako je izgledala
NEPREPOZNATLJIVA

Ksenija iz Ljubav je na selu pokazala fotku prije gubitka kila: Evo kako je izgledala

Ksenija, koja je u showu osvojila Josipovo srce, na društvenim mrežama je pokazala svoju fenomenalnu transformaciju. Istaknula je kako nije riječ o Ozempicu, već disciplini
Ljubavni život princa Andrewa: Nakon braka sa Sarah Ferguson družio se s Monicom Jakišić
BIO U VEZI S HRVATICOM

Ljubavni život princa Andrewa: Nakon braka sa Sarah Ferguson družio se s Monicom Jakišić

Nekoliko puta si ih paparazzi viđali skupa po večerama, gdje je on njoj ljubio ruku i ponašao se džentlmenski. Spojevi su završavali poljupcem. Monika je izazvala pomutnju objavivši na Twitteru fotografiju dijamantnog prstena...
UŽIVO Uhitili su bivšeg princa Andrewa: Pretražuju mu dom. Kraljica odbila dati komentar...
SKANDAL U KRALJEVSKOJ OBITELJI

UŽIVO Uhitili su bivšeg princa Andrewa: Pretražuju mu dom. Kraljica odbila dati komentar...

Brat kralja Charlesa uhićen je, navode britanski mediji, i to zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026