Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna donio raznoliku ponudu serija, a mi vam donosimo najnoviju top listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Night Agent, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 74%

Nakon tajanstvenog noćnog poziva, FBI agent i stručnjakinja za kibernetičku sigurnost otkrivaju mrežu političkih zavjera. Napeta špijunska akcija s Gabrielom Bassom u glavnoj ulozi. (SAD, 2023., Akcija)

2. 1883, IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 89%

Pratite obitelj Dutton na epskom putovanju kroz Velike ravnice prema Montani, u potrazi za boljom budućnošću. Povijesni vestern s izvanrednom glumačkom postavom. (SAD, 2021., Vestern)

3. Reality Check: Inside America's Next Top Model

Definitivni dokumentarac o kultnom reality showu ANTM koji otkriva dramatične trenutke, javne ispade i kontroverze koje su obilježile ovu emisiju. (SAD, 2026., Dokumentarni)

4. Museum of Innocence

U Istanbulu 1970-ih, zabranjena ljubav muškarca prema prodavačici prerasta u cjeloživotnu opsesiju i čežnju. Emotivna turska drama prema romanu nobelovca Orhana Pamuka. (Turska, 2026., Drama)

5. Bridgerton, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 82%

Luksuz, požuda i izdaja u doba engleske regencije, kroz oči moćne obitelji Bridgerton. Serija koja je osvojila svijet svojom romantičnom pričom. (SAD, 2020., Romansa)

6. Unfamiliar, IMDB: 6.9

Bivši špijuni Simon i Meret vode sigurno sklonište u Berlinu, ali prošlost ih sustiže i prisiljeni su bježati od ubojica i agenata, dok pokušavaju spasiti brak. (Njemačka, 2026., Drama)

7. Hightown, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 80%

Na obali Cape Coda, službenica Nacionalne službe za ribarstvo otkriva tijelo i odlučuje riješiti ubojstvo, unatoč protivljenju policije. (SAD, 2020., Kriminalistička drama)

8. Being Gordon Ramsay

Pratite Gordona Ramsaya kroz devet mjeseci pripreme za otvaranje pet restorana u najvišoj londonskoj zgradi. Pogled iza kulisa kulinarskog carstva. (UK, 2026., Dokumentarni)

9. The Lincoln Lawyer, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 79%

Nakon nesreće, odvjetnik Mickey Haller vraća se poslu i preuzima slučaj ubojstva, vozeći svoj prepoznatljivi Lincoln. Pravna drama temeljena na popularnim romanima. (SAD, 2022., Drama)

10. HIS & HERS, IMDB: 7.2

Bivša voditeljica vijesti opsjeda slučaj ubojstva u svom rodnom gradu, dok je detektiv Jack Harper sumnjiči za umiješanost. Napeta kriminalistička serija s Tessa Thompson i Jonom Bernthalom. (SAD, 2026., Kriminalistička drama)





Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?