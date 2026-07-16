Ovo je Top 5 finalistica za Miss Međimurske županije. Koja je djevojka vaša favoritkinja?

Jedna od najposjećenijih ljetnih manifestacija u Međimurju, Štrigovske noći domaćin izbora Miss Međimurske županije za 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Izbor će se održati u subotu, 18. srpnja, s početkom u 19 sati, ispred Društvenog doma u Štrigovi, a program će voditi poznati televizijski voditelj Davor Garić, a ulaz na događanje je slobodan.

Nova Miss Međimurske županije naslijedit će aktualnu nositeljicu titule Lauru Dasović te osvojiti pravo predstavljanja Međimurske županije na izboru za 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta, gdje će se boriti za nacionalnu krunu i priliku predstavljati Hrvatsku na svjetskoj pozornici. Djevojke će se tijekom večeri predstaviti u nekoliko izlazaka, među kojima i u elegantnim večernjim haljinama i vjenčanicama Nikolina wedding storea, dok će za njihov besprijekoran izgled biti zaduženi Martina Peršić i stilisti Majoška.

- Svake godine krunu Miss Hrvatske sanja više od 100 prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka. Pobjednice županijskih izbora, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje, od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Like, simboli su svog kraja, ali i zajedničke misije kako biti glas mladih žena. Svaka županija ima svojih Top 5 finalistica, što u sustavu Miss Hrvatske tijekom godine čini više od 100 djevojaka - objasnila je nekadašnja hrvatska missica Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Miss Hrvatske.

Predstavljamo Top 5 finalistica Miss Međimurske županije za 31. Miss Hrvatske:

Nika Miloš ima 18 godina, završila je Prvu ekonomsku školu u Zagrebu, a ove godine upisuje Ekonomski fakultet. Svoju budućnost vidi u području marketinga i web dizajna, s ciljem da jednog dana pokrene vlastiti posao. Uz školovanje završila je edukaciju za vizažisticu te stekla certifikat iz područja ljepote i estetike.

Osam godina bavila se plesom, koji ju je naučio disciplini, upornosti i timskom radu, dok danas slobodno vrijeme provodi u teretani. Govori engleski jezik, a uskoro planira naučiti i španjolski. Tijekom školovanja volontirala je i sudjelovala u brojnim projektima, razvijajući odgovornost i organizacijske vještine.

Prijatelji je opisuju kao vedru, društvenu i odanu osobu. Veliku životnu snagu stekla je nakon dijagnoze artritisa u 14. godini, što ju je naučilo strpljenju i ustrajnosti.

Njezin moto glasi: 'Prava ljepota nije u savršenstvu, već u snazi da se nakon svakog izazova ponovno uzdigneš.' Na izboru želi pokazati da prava ljepota dolazi iz karaktera, samopouzdanja i hrabrosti.

Foto: PROMO

Lana Novak ima 17 godina i dolazi iz Čakovca. Pohađa privatnu gimnaziju, a nakon završetka školovanja planira upisati Pravni fakultet u Osijeku. Uz to, san joj je otvoriti vlastiti kozmetički salon, a već je završila edukaciju za nail art.

Slobodno vrijeme provodi na ranču, rekreativno jašući konje, dok plesom izražava svoju kreativnost još od djetinjstva. Govori engleski jezik, a trenutno uči njemački. Redovito sudjeluje u humanitarnim akcijama i donira Crvenom križu. Prijatelji je opisuju kao brižnu, samopouzdanu i odgovornu djevojku.

Njezin životni moto je: 'Ako nikad ne probaš, nećeš uspjeti.' Sudjelovanjem na izboru želi inspirirati mlade djevojke da vjeruju u sebe i hrabro slijede svoje snove'.

Foto: PROMO

Petra Antolović ima 24 godine i živi u Zagrebu gdje je završila Ekonomski fakultet, smjer Poslovanje u turizmu, a trenutno se iz hobija dodatno usavršava kroz edukaciju za nokte. U budućnosti želi otvoriti vlastiti obrt. Slobodno vrijeme provodi u teretani, slikanju, čitanju knjiga, proučavanju vjere i učenju o automobilima. Govori engleski jezik, a služila se i njemačkim. Volontirala je u projektu 'ZDRAVO', gdje je educirala srednjoškolce o štetnosti ovisnosti.

Prijatelji je opisuju kao svestranu, ustrajnu i pouzdanu osobu. Vodi se motom: 'Kad imaš Boga, imaš sve što ti je potrebno u životu.' Sudjelovanjem na izboru želi biti poticaj svima da se odvaže ostvarivati svoje snove, bez obzira na godine ili životne okolnosti.

Foto: PROMO

Margareta Mušnjak ima 19 godina i završila je privatnu školu za komercijalista. Njezin najveći san je postati profesionalna fotografkinja i otvoriti vlastiti fotografski studio, a privlači je i poziv u policiji, gdje bi mogla pomagati ljudima.

Jedanaest godina trenirala je kickboxing te ostvarila zapažene rezultate, a sport ju je naučio disciplini, odgovornosti i ustrajnosti. Govori engleski, njemački i francuski jezik te želi nastaviti usavršavati svoje znanje. Prijatelji je opisuju kao vedru, iskrenu i empatičnu osobu koja uvijek pronalazi vremena za pomoći drugima.

Njezin moto glasi: 'Ostani svoja, vjeruj u sebe i nikada ne odustaj.' Na izboru želi steći nova iskustva, upoznati inspirativne ljude i pokazati da je ljepota puno više od vanjskog izgleda.

Foto: PROMO

Dalia Friščić ima 17 godina podrijetlom je iz Donjeg Vidovca u Međimurju, a trenutno živi u Beču gdje pohađa sportsku gimnaziju i uspješno usklađuje obrazovanje s profesionalnom atletskom karijerom. Državna je prvakinja u atletici, a iza nje stoje godine predanog rada, discipline i odricanja.

Zahvaljujući sportu putovala je diljem Europe, upoznala različite kulture i stekla prijatelje iz cijelog svijeta. Uz atletiku okušala se i u modelingu, a jednog dana želi surađivati s vodećim svjetskim sportskim brendovima. Govori engleski i njemački, a uči francuski jezik. Sudjelovala je u humanitarnim akcijama Crvenog križa u Beču, a prijatelji je opisuju kao upornu, discipliniranu i pozitivnu osobu. Nakon ozljeda i teških trenutaka vratila se jača nego ikad te ostvarila najveće sportske uspjehe.

Njezin moto je: 'Ako vjeruješ u svoje snove i ciljeve, oni će postati stvarnost.' Sudjelovanjem na izboru želi s ponosom predstavljati Međimurje te inspirirati mlade da vjeruju u sebe, budu ustrajni i nikada ne odustaju.