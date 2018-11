'Ovo nije čak niti za ulicu': Žiri je izvrijeđao uličnog svirača...

U posljednjoj audicijskoj emisiji vidjeli smo brojne kandidate koji su oduševili žiri, a jedni od njih su i djevojke iz sastava Cabaret a la carte koju su izvele broj Big Spender iz mjuzikla Sweet charity.

- Karolina, pojela si i pomela si pozornicu! Ta minucioznost pogleda, svjesnost kuta pod kojim gledaš, čak si se razigrala s ovim odlijepljenim natjecateljskim brojem. Ti si napsolutno rođena za stage. Ti si po svim karakteristikama i plesačkim i glumačkim i bojom glasa za formu koja se zove glazbeni teatar, najkompleksnija forma jer uključuje sve discipline. Žao mi je što ne mogu pričati o djevojkama s tvoje lijeve i desne strane, jer naprosto od tebe ih nisam vidjela - poručila je Martina voditeljici grupe Karolini Suši.

Davor je komentirao da bi se ipak mogli unaprijediti.

- Uz svoju uskogrudnost sam uspio primijetiti i vaše kolegice jer znam da je ovo interdisciplinarno. Ja sam se više fokusirao na ovaj dio s plesom. Što se izvedbe tiče, siguran sam da si ti vrlo sigurna u to što radiš, da uživaš u tome, čak i izvan granica koliko možda uživaju oni koji to gledaju, što je čak i dobro za izvođača. Ima dijelova u kojima se može nadograditi tvoj plesni izričaj - rekao je Davor.

Osim Cabaret a la carte, žiri je oduševio i natjecatelj Ivor Dvorščak koji je nastupio s krump plesnim stilom.

- Ja definitivno ovu vještinu koja je brutalna nisam nikad vidjela. Nije da nisam vidjela te kretnje, nego ja bih rekla da si ti doista prezentirao krumpanje, krump u cijelosti - komentirala je Martina.

Davor je ples usporedio s robotima, a Janko je dodao da je genijalan.

- Pokreti su ti fantastični, energija ta, nisi padao u njoj, a ubio si se! Ta mimika je suluda, ja sam vidio priču! Genijalan si! - poručio mu je Popović Volarić.

Dozu svježine osigurali su natjecatelji Aleksandar Bošković i Filip Kostić koji su se predstavili talentom hodanja po užetu, a koliko je to teško, uvjerio se kasnije i Davor.

- Ja sam probao stati na ovo i nakon toga nemam potrebe ništa komentirati već samo reći da sam zadivljen.

Uopće nije jednostavno kako god izgledalo, i kada te netko drži. Apsolutno divljenje - ispričao je Davor.

Maja je ustvrdila da to što rade nije nimalo jednostavno.

- Ja sam toliko sigurna da ovo što vi radite je toliko teško. Ja imam puno vrlina, ali imam jedan problem i to je s orijentacijom - priznala je Šuput.

Od plesača u posljednjoj audicijskoj emisiji četiri 'da' od žirija dobili su plesni par Dorotea Matijević i Ivan Ernest Matković koji su se predstavili akrobatskim rock'n'rollom, Paula Kopić s fitkidom te grupa Fusion.

Josipa Butorac oduševila je žiri s pjesmom Whitney Houston - I Have Nothing, a Nensi Mitorvić, koja se predstavila pjesmom Alicia Keys - If I Ain't Got You, Davor je poručio da baca na Pepeljugu.

- Zašto mi bacaš na Pepeljugu? – jer imam osjećaj da si ti negdje čučala, a imaš jako puno toga za pokazati - rekao joj je.

Tri 'da' i jedan 'ne' dobila je violinistica Natalija Stanisavljević.

- Ti si znači klasično školovana violinistica koja je krenula u istraživanje glazbe, kao što si i rekla. Ono što je mene zasmetalo je to što ti nisam povjerovala, prvenstveno zato što je nedostajalo osobnog uvjerenja i strasti da ovo što radiš da je to to. To je nešto na čemu možeš raditi - poručila joj je Martina, a Maja se složila s njom istaknuvši kako nije impresionirana nastupom, no svakako bi voljela da ju idući put demantira.

Martinin 'ne' dobila je i natjecateljica Zrinka Matić koja se predstavila pjevanjem.

- Puni ste neočekivanih momenata i obrata koje ja volim. Izbor pjesme neočekivan za outfit i osobnu prezentaciju. Ne mogu puno prigovoriti vokalu, meni se sviđa, čujem nedorađenosti određene, meni je malo za ovaj tip glazbe i ovu poruku pjesme prezentacija i interpretacija bila previše - komentirala je Martina.

Maja joj je poručilada je imala osjećaj kao da je ušla u neki lagani cabaret.

- Meni se svidjela vaša dramaturgija, nije bila pretjerana - rekla je Šuput.

Natjecatelj Samir Salčin pokazao je svoj talent tehniciranja s nogometnom loptom. Dok Martina i Maja nisu bile pretjerano oduševljenje njegovim talentom, Davor mu je poručio da se divi njegovoj vještini te kako ga želi ponovno vidjeti.

Osmogodišnji Marko Horvat pokazao je žiriju ples kojega je sam naučio preko YouTube-a, no sa dva 'da', i dva 'ne' ipak nije prošao u daljnji krug.

Četiri X-a zasvijetlila su se iznad trojice natjecatelja u prošloj epizodi. Profesionalni ulični svirač, Rade Malobabić, nije uspio osvojiti naklonost žirija.

- Problem je u tome što je ovo i svirački bilo loše, ovo čak nije ni za ulicu. Ljudi nisu gluhi, ima i gluhih, ali ima i nas koji čujemo - komentirala je Maja.

Martina mu je poručila: 'Nekako što sam starija sve mi je teže stiskati ove ikseve, pogotovo kada imamo ovako mlade ljude ispred sebe, ali ti sad ulaziš u godine kada si zakonski odgovoran za sebe i moraš jedan dio samokritičnosti razviti jer je to

dosta bitno tebi i za život. Ovo uzmi kao dobar poticaj, ako se time želiš baviti, da zapneš i zagriješ stolicu opasno.'

Baš kako je i strahovao da žiri neće shvatiti njegov humor, Filipu Ratkoviću, mađioničaru i komičaru se to i obistinilo.

- Ti moraš znati da je ovo sad bilo dno dna - u šoku je bila Martina, a Maja se nadovezala.

- Da ne ubijem atmosferu do kraja, samo ću reći da je ovo bilo možda najlošije ikada u Supertalentu - otvoreno mu je rekla Maja.

Ivan Čurić, koji za sebe kaže da je mladi umirovljenik odlučio se predstaviti talijanskom kanconom, no njegovo pjevanje, kao i šalabahter na ruci nije se svidjelo žiriju.

- Četiri X-a su do sada znali dobiti kandidati koji su katastrofa, poniženje za nas u žiriju, a vi niste taj slučaj. Ja sam imala jako visoka očekivanja od vas. Vaša unesenost u glazbu, ako izuzmemo šalabahter na ruci bi bila ok, ali nije vam ta razina pjevanja za televiziju - objasnila mu je Martina zašto je stisnula X.

Maja mu je dodala da je jako šarmantan i elegantan te bi ga samo zato pustila.

- Vidi ste da ste neki normalan čovjek. Ne pjevate vi loše ili da je to nama bilo grozno, ali nemojte ni da vam ni sekunde bude žao što ste došli jer baš ste nam uljepšali večer - zaključila je Maja.

