Ovo su cijene ulaznica za koncerte Thompsona: Krenula je i preprodaja na oglasnicima

U utorak točno u 12 sati počela je prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, Zadru, Osijeku i Varaždinu. Ulaznice se mogu kupiti preko sustava Eventim, a trenutno za sve koncerte stoji ista poruka: 'Čekaonica je trenutno puna'.

- Ostani s nama na stranici. Čim se oslobodi mjesto, dobit ćeš mjesto u redu - piše na stranici.

Foto: Screenshot

Na Entriju također navode kako jedan korisnik može kupiti najviše pet ulaznica, a potvrda kupnje s računom stiže e-mailom unutar 48 sati. Osim online, ulaznice se mogu kupiti i na prodajnim mjestima Entrija. Već od 11 sati su neki su čekali u redovima u Zagrebu, kako bi bili sigurni da neće ostati bez ulaznice za željeni koncert.

Ipak, to nije spriječilo neke da odmah krenu s preprodajom ulaznica na oglasniku.

Foto: njuškalo/screenshot

Cijena jedne ulaznice za koncert u Areni Zagreb, za fan pit, košta 60 eura, ista je cijena i za gornje i donje tribine, dok je za parter potrebno izdvojiti 40 eura. Što se tiče koncerata u drugim gradovima, za Osijek i Varaždin cijene za parter su 40 eura, a za tribine 60. U Zadru parter košta također 40 eura, tribine i ring su 60 eura, sekcija teleskop 70 eura, a najskuplje karte su one za sekciju VIP teleskop, koje koštaju čak 100 eura.

Na Njuškalu, jedna ulaznica za parte u Areni Zagreb prodaje se po cijeni od 75 do 100 eura, ovisno o oglasu. Jedan od oglasa je za karte za zadarski koncert, i to za VIP teleskop, a tražena cijena za dvije ulaznice je čak 700 eura, što je 3.5 puta skuplje nego u službenoj prodaji.