ANKETA Hoćete li ići na koncert Thompsona? Ako da - gdje?

Marko Perković Thompson najavio je prije nekoliko dana dvoransku turneju po Hrvatskoj. Nastupit će u četiri grada, Varaždinu, Osijeku, Zadru i Zagrebu, a prodaja ulaznica je krenula u utorak. Velik je interes za njih, što pokazuje i puna 'virtualna čekaonica' na sustavu Entrio, kao i redovi koji su se stvorili na prodajnim mjestima.

Thompson će, nakon održanih velikih koncerata u Sinju i Zagrebu ovog ljeta, održati još četiri do kraja godine.

U Osijeku će nastupiti 21. studenog i to u Dvorani Gradski vrt, u Varaždinu u Sportskoj dvorani 7. prosinca, u Zadar stiže u Dvoranu Krešimira Ćosića 12. prosinca, dok će u Areni Zagreb nastupiti 27. prosinca.