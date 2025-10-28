Obavijesti

Show

Komentari 4
DVORANSKA TURNEJA

ANKETA Hoćete li ići na koncert Thompsona? Ako da - gdje?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Hoćete li ići na koncert Thompsona? Ako da - gdje?
Zagreb: Euforija i bakljada na koncertu Marka Perkovića Thompsona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U četiri grada održat će se koncerti Marka Perkovića Thompsona, u Osijeku, Varaždinu, Zagrebu i Zadru. Prodaja ulaznica krenula je u utorak

Marko Perković Thompson najavio je prije nekoliko dana dvoransku turneju po Hrvatskoj. Nastupit će u četiri grada, Varaždinu, Osijeku, Zadru i Zagrebu, a prodaja ulaznica je krenula u utorak. Velik je interes za njih, što pokazuje i puna 'virtualna čekaonica' na sustavu Entrio, kao i redovi koji su se stvorili na prodajnim mjestima. 

NAVALA I 'ONLINE' FOTO Mnogi došli po ulaznice za Thompsonove koncerte: Stvorili se redovi i gužve, ljudi čekaju...
FOTO Mnogi došli po ulaznice za Thompsonove koncerte: Stvorili se redovi i gužve, ljudi čekaju...

Thompson će, nakon održanih velikih koncerata u Sinju i Zagrebu ovog ljeta, održati još četiri do kraja godine. 

VELIKI INTERES U prodaju krenule ulaznice za Thompsonov koncert, navala je ogromna: 'Čekaonica je puna'
U prodaju krenule ulaznice za Thompsonov koncert, navala je ogromna: 'Čekaonica je puna'

U Osijeku će nastupiti 21. studenog i to u Dvorani Gradski vrt, u Varaždinu u Sportskoj dvorani 7. prosinca, u Zadar stiže u Dvoranu Krešimira Ćosića 12. prosinca, dok će u Areni Zagreb nastupiti 27. prosinca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?
TISUĆE JE PRATE

FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?

Dok ju je Martina oštro iskritizirala, Bilman joj je poručio da zna plesati. Nadju na TikToku i Instagramu je prati više od 300 tisuća obožavatelja...
Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!
TENZIJE NA VRHUNCU

Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!

U napetoj epizodi 'Života na vagi' došlo je do sukoba i emotivnog raspleta pred samo finale. Nakon glasovanja u kojem su presudili članovi crvenog tima, show je napustila Josipa
FOTO Ups! Bijela bluza otkrila je previše: Svi gledali u bradavice, često 'časti' fotkama u tangama
ATRAKTIVNA BROOKS NADER

FOTO Ups! Bijela bluza otkrila je previše: Svi gledali u bradavice, često 'časti' fotkama u tangama

Već dugo Brooks Nader (28) zovu kraljicom bikinija. No to bi se nakon jednog holivudskog partyja prošlog vikenda moglo promijeniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025