Na popisu su se našli domaći izvođači, regionalne zvijezde, ali i jedno svjetsko ime. Pogledajte kojih je 10 pjesama trenutno među najslušanijima u Hrvatskoj
TOP LISTA
Ovo su Hrvati slušali u veljači
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatske playliste i dalje su prepune regionalnih hitova, a najnovija Billboardova ljestvica pokazuje što se proteklog tjedna najviše slušalo na streaming servisima. Podaci koji uključuju platforme poput Spotifyja, Deezer-a i drugih digitalnih servisa otkrivaju koje su pjesme dominirale među hrvatskim slušateljima u razdoblju od 14. do 21. veljače 2026.
Na popisu su se našli domaći izvođači, regionalne zvijezde, ali i jedno svjetsko ime. Pogledajte kojih je 10 pjesama trenutno među najslušanijima u Hrvatskoj.
1. Ja volim - Jakov Jozinović
2. Mirjana - Coby
3. Terca na tišinu - Silente
4. TEC-9 - Jala Brat & Buba Corelli
5. Roze suze - Jala Brat & Buba Corelli
6. DTMF - Bad Bunny
7. Ljube se dobri, loši, zli - Magazin
8. Betmen - BakaPrase x Choda
9. Polje ruža - Jakov Jozinović
10. Blokada - Jala Brat & Buba Corelli
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku