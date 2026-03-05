Ovo su Hrvati slušali u veljači

Obavijesti

Piše 24sata,
Na popisu su se našli domaći izvođači, regionalne zvijezde, ali i jedno svjetsko ime. Pogledajte kojih je 10 pjesama trenutno među najslušanijima u Hrvatskoj

Admiral

Hrvatske playliste i dalje su prepune regionalnih hitova, a najnovija Billboardova ljestvica pokazuje što se proteklog tjedna najviše slušalo na streaming servisima. Podaci koji uključuju platforme poput Spotifyja, Deezer-a i drugih digitalnih servisa otkrivaju koje su pjesme dominirale među hrvatskim slušateljima u razdoblju od 14. do 21. veljače 2026.

Na popisu su se našli domaći izvođači, regionalne zvijezde, ali i jedno svjetsko ime. Pogledajte kojih je 10 pjesama trenutno među najslušanijima u Hrvatskoj.

1. Ja volim - Jakov Jozinović

2. Mirjana - Coby

3. Terca na tišinu - Silente

4. TEC-9 - Jala Brat & Buba Corelli

5. Roze suze - Jala Brat & Buba Corelli

6. DTMF - Bad Bunny

7. Ljube se dobri, loši, zli - Magazin

8. Betmen - BakaPrase x Choda

9. Polje ruža - Jakov Jozinović

10. Blokada - Jala Brat & Buba Corelli

