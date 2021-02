TikTokerica Addison Rae ima jedva 20 godina, a na računu već ima više od 5 milijuna dolara. Ona, baš kao i sestre Charli (16) i Dixie D'Amelio (19), koje su dosad zaradile 7 milijuna dolara, proslavile su se viralnim plesovima i skečevima. U svoj su TikTok sadržaj uključile i svoje obitelji, a danas ih prati ukupno 250 milijuna ljudi sa svih strana svijeta. No, do ovakvog uspjeha došle su u svega godinu dana, što još više iznenađuje.

Planetarnu popularnost TikToka prepoznao je i JoomBoos te pokrenuo talent show Videostar u kojemu traži TikTok zvijezde. Prijave za Videostar traju do 12. ožujka, a prijaviti se mogu svi koji se žele proslaviti na ovoj društvenoj mreži. 'Što ste luđi, to ste bolji kandidat, a posebnih pravila zapravo nema', kažu voditelji showa, Luciano Plazibat i Petra Dimić iz JoomBoosa. I vi se možete proslaviti i od snimanja u sobi doći do svjetskih 'pozornica', baš kao što su to napravile Addison, Charli i Dixie.

- Za TikTok sam krenula snimati na nagovor prijateljica. Sve smo u školi bile opsjednute plesovima i zvukovima s ove aplikacije, stalno smo puštale videa koja su drugi ondje objavljivali i rekreirale sve moguće trendove. Jedan dan smo i mi objavile video na TikToku, ja sam bila u pozadini, a moje frendice u prvom planu. Nakon toga sam i ja probala snimiti nekoliko videa i jednostavno sam postala ovisna – ispričala je Addison za Forbes i dodala da obožava snimati s cijelom svojom obitelji.

TikTok obitelj D'Amelio, ipak, otišla je korak dalje. Osim zajedničkih videa na TikToku, gdje po objavi zarađuju i 20-ak tisuća dolara, oni su dobili i vlastiti reality show 'The D’Amelio Show' . Tata Marc, mama Heidi i kćerke Charli i Dixie nedavno su potpisali ugovor s TV mrežom Hulu za reality na kojem će zaraditi nove desetke milijuna dolara, ali su nervozni jer ih svi uspoređuju s Kardashianima.

- Kardashiani su već postali ikone u reality svijetu i ovo nam je sad veliki pritisak. Čim smo objavili da snimamo vlastiti reality show svi nas neprestano uspoređuju s njima, pitaju nas hoćemo li biti poput njih na TV-u, hoćemo li se javno svađati kao što su se oni svađali – ispričali su.

Unatoč pritisku, činjenica je da su u tek godinu dana ove do nedavno anonimne tinejdžerice stigle do TikTok trona, postale najbogatije tinejdžerice na svijetu i proslavile ne samo sebe, već i svoje obitelji. I da u tome uživaju. A da nije nemoguće isto napraviti i u Hrvatskoj i regiji dokazuju brojni regionalni TikTokeri, od Uki Q i Sergeja, najpopularnijeg para ove društvene mreže koje zajedno prati oko 2 milijuna ljudi, kao i Mirta Miler, makeup umjetnica i tiktokerica čije lude transformacije ondje prati više od 2,4 milijuna obožavatelja.

Svi oni pridružili su se JoomBoosu kao članovi žirija u novom TikTok Videostar talent showu, za koji su prijave već krenule i traju do 12. ožujka. Ako mislite da vi – ili vi i cijela vaša obitelj – imate onaj 'faktor x', volite se snimati, plesati i glupirati i želite od toga zarađivati, što prije biste se trebali prijaviti na novi JoomBoosov show. Prijave šaljite na službenu web stranicu: videostar.joomboos.hr i uključite se u borbu za glavne nagrade vrijedne 130.000 kuna. Uz to, dvoje sretnika koji uđu u top osam, osvajaju i brutalne tenisice koje dijeli jedan od sponzora showa, adidas. Prijavite se i 'zapalite' internet!

