Ovo su najgori filmovi u 2025.

Filmska godina 2025. donijela je pregršt naslova koji su oduševili publiku i kritiku, no kao i svake godine, ponudila je i one koji će ostati zapamćeni po promašenim ambicijama, lošim izvedbama i katastrofalnim rezultatima na kino blagajnama. Vodeći svjetski kritičari, predvođeni onima iz uglednog časopisa Variety, sastavili su svoje popise najgorih filmskih ostvarenja, a konkurencija je, nažalost, bila iznimno jaka.

Varietyjevi kritičari bez milosti

Glavni filmski kritičari Varietyja, Owen Gleiberman i Peter Debruge, nisu štedjeli riječi pri opisu filmova koji su ih najviše razočarali. Gleiberman je na vrh svog popisa stavio povijesnu dramu "Eden" Rona Howarda, opisujući je kao "kaotičnu, dispeptičnu zbrku" s nepodnošljivim likovima.

Foto: Imagine Entertainment

Nije bio impresioniran ni nastavkom horor franšize "Five Nights at Freddy's 2", za koji kaže da je "slasher film bez krvi, straha i napetosti". Posebno oštar bio je prema glazbenoj drami "The Testament of Ann Lee", koju je nazvao zamornom, te prema filmu "Hurry Up Tomorrow", koji je opisao kao "pretenciozan i isprazan projekt taštine" glazbenika The Weeknda.

Njegov kolega Peter Debruge također je imao pune ruke posla. Među njegove "favorite" uvrstio se SF spektakl "The Electric State" braće Russo, koji unatoč budžetu od 320 milijuna dolara i zvjezdanoj postavi nije uspio isporučiti ništa osim "dosade najviše klase". Debruge je istaknuo i Disneyjev igrani remake "Snjeguljice" (Snow White), zaključivši da je iz priče "isisao svu čaroliju" i pretvorio je u "blok filmskog Velveeta sira". Ipak, jedan se film našao na popisu najgorih kod gotovo svih kritičara.

Velika imena, još veća razočaranja

Ono što posebno zabrinjava jest broj filmova s potpisom cijenjenih redatelja i glumaca koji su ove godine potpuno podbacili. Nakon planetarnog uspjeha "Parazita", svijet je s nestrpljenjem iščekivao novi projekt južnokorejskog oskarovca Bong Joon Hoa. Nažalost, SF film "Mickey 17" doživio je komercijalni fijasko i, prema procjenama, donio studiju Warner Bros. gubitak od otprilike 80 milijuna dolara.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Sličnu sudbinu doživio je i "The Alto Knights", mafijaška drama legendarnog Barryja Levinsona s Robertom De Nirom u dvostrukoj glavnoj ulozi. Unatoč impresivnoj ekipi, film je zaradio svega devet milijuna dolara na budžet od 50 milijuna.

Čak ni Marvelov stroj za novac nije bio imun na probleme; "Captain America: Brave New World" postao je najlošije ocijenjeni film u svojoj franšizi i, unatoč solidnoj zaradi, zbog golemih troškova marketinga jedva je uspio ostvariti profit, signalizirajući sve veći zamor publike superherojima.

Apsolutni pobjednik u kategoriji najgoreg

Iako je konkurencija bila žestoka, jedna se titula istaknula kao neprikosnoveni pobjednik u utrci za najgori film godine. Prema Metacriticu, ta neslavna čast pripala je SF filmu "War of the Worlds", koji je ekskluzivno objavljen na streaming servisu Amazon Prime Video. Redatelj Rich Lee pokušao je modernizirati klasik H.G. Wellsa prikazujući invaziju izvanzemaljaca kao 89-minutni sastanak preko Microsoft Teamsa.

Glavnu ulogu tumači Ice Cube kao analitičar Domovinske sigurnosti koji cijelu apokalipsu promatra kroz male prozore na svom zaslonu. Kritičari su film jednoglasno sasjekli. David Fear iz Rolling Stonea napisao je: 'Ovo nije loš film, niti je toliko loš da je dobar. To je neka treća, tajna stvar: mješavina traljavog CGI-ja i mrtvih pogleda Ice Cubea zbog kojih osjećate da možete identificirati pojedinačne moždane stanice usred procesa umiranja'.

Film je postao viralan upravo zbog svoje katastrofalne kvalitete, a mnogi su primijetili i besramno reklamiranje Amazonovih proizvoda unutar filma koji se prikazuje na Amazonovoj platformi.omedije.