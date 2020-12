Google je objavio godišnju listu najtraženijih kategorija na internetu uključujući sport, film i modu. Iako se većinu godine nisu odvijali neki veliki događaji jer su zbog pandemije korona virusa bili otkazani ili održani virtualno, ipak je dosta stajlinga završilo u 'Year In Search'.

POGLEDAJTE VIDEO: Odgođeni Oscari

Na dodjeli nagrada 'CMT Music Awards' krajem listopada je mlađa sestra Miley Cyrus (28), Noah Cyrus (20), pokazala previše na nastupu za pjesmu 'This Is Us'. Nosila je kostim s cirkonima na strateškim dijelovima. Kosom i rukama pokrila je bradavice. Unatoč kritikama da se trebala odjenuti, njezin stajling bio je najtraženiji na Googleu ove godine.

Na drugom mjestu bila je voditeljica Maria Taylor koju je prozvao radijski voditelj Dan McNeil. Putem Twittera joj je poručio da se provokativno odjenula za emisiju 'Monday Night Football' te da je taj outfit bio primjereniji za filmove za odrasle. Objavu je kasnije obrisao, ali i dobio otkaz.

Ovogodišnji Grammyji bili su u siječnju, a tada se na crvenom tepihu u Versace ružičastoj kombinaciji pojavio glazbenik Lil Nas X (21), koji je treći na ovoj listi 'guglanja'.

Poznata po svojoj predimenzioniranoj odjeći, pjevačica Billie Eilish (18) s dodjele Grammyja je otišla s pet kipića, a svih je iznenadila crno-zelenim Gucci odijelom uz kojeg je kombinirala rukavice i naočale. I kosa joj je bila u tim bojama.

Reperica Lizzo (32) pokazala je tange na košarkaškoj utakmici Lakersa i Timberwolvesa, a osim toga, istaknula je i umijeće u twerkanju. Zbog toga je 'zaradila' peto mjesto na ljestvici.

Nastup o kojem se pričalo tjednima, a za koji se latino diva spremala mjesecima. Jennifer Lopez (51) skakutala je u Versace korzetu na nastupu u poluvremenu finala najvećeg američkog sportskog događaja u Miamiju početkom veljače ove godine.

Sedmo mjesto zaslužio je Travis Scott (28) za izdanje Batmana tijekom Noći vještica. Zbog mnogih kritika na račun kostima, ugasio je bio i Instagram profil.

Još uvijek aktualna prva dama Amerike, Melania Trump (50) zasjala je u Valentino haljini, pa je tako bila poprilično tražena na Googleu u ovoj 2020. godini.

Član nekadašnjeg benda 'One Direction', Harry Styles (26) pozirao je za naslovnicu Vogue u haljini. Naišao je na pohvale i kritike, a on je na to sve rekao:

- Kad nam maknu ono: 'Postoji odjeća za muškarce i odjeća za žene', u tom trenutku će se otvoriti jedan veliki prostor u kojem se možemo igrati.

Na desetom mjestu je pjevačica Shakira (43), koja je nastupala s J.Lo na Superbowlu. Sve je prštalo od energije i performansa. Dvije Latino dive izvodile su svoje najveće hitove i pokorile Superbowl. U jednom trenutku su se pratitelji na društvenim mrežama šalili, aludirajući na lockdown, kako je taj njihov nastup bio zapravo bio posljednji tulum na svijetu, ali tada to nitko nije znao.