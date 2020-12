Jedan od razloga zašto se ljudi vesele blagdanima su božićni filmovi. Iako je teško nadmašiti klasike poput 'Sam u kući', ove godine izašli su filmovi koji predstavljaju Božić na nešto drukčiji način, a u njima ne nedostaje vrhunskih glumaca.

Holidate

U ovoj romantičnoj komediji glume Emma Roberts (29) i Luke Bracey (31). Njih dvoje odluče da će jedno drugom biti pratnja na svim božićnim zabavama jer ne mogu više trpjeti pritisak rodbine koja očekuje od njih da se skrase. Iako to ne planiraju, glumci se na kraju zaljube jedno u drugo.

Jingle Jangle: A Christmas Journey

Ovaj mjuzikl donosi priču o ekscentričnom proizvođaču igračaka, njegovoj avanturističkoj unuci i magičnom izumu koji ima moć zauvijek promijeniti život.

The Princess Switch: Switched Again

Kada vojvotkinja Margaret neočekivano naslijedi tron Montenara i proživljava težak period s Kevinom, na njezinoj dublerici Stacy je da spasi situaciju, prije nego što nova, zabavna djevojka Fiona, poremeti njihove planove. Riječ je o filmu s Vanessom Hudgens (32) u glavnoj ulozi.

Dolly Parton's Christmas on the Square

Sezonsko veselje se zaustavlja kada jedna žena hladnog srca pokuša prodati zemlju svog rodnog grada.

Mogu li joj glazba, magija i sjećanja promijeniti mišljenje? U filmu glume legendarne Dolly Parton (74) i Christine Baranski (68).

The Christmas Chronicles 2

Kate Pierce, sada cinična tinejdžerica, neočekivano se ponovno sastaje s Djedom Mrazom kada misteriozni smutljivac zaprijeti da će otkazati Božić - zauvijek. Kurt Russell (69) i Goldie Hawn (75), inače partneri u stvarnom životu, udružili su snage i na filmu.

The Christmas House

Glave obitelji Mitchell odlučuju da će božićne blagdane cijela obitelj provesti zajedno pa kući stižu njihova dva odrasla sina, Mike i Brandon.

Mariah Carey's Magical Christmas Special

Vjerojatno nema osobe koja ne zna za njezin hit 'All I Want for Christmas Is You'. A glazbena diva je nedavno izbacila, kako se opisuje, 'inovativni specijal koji kombinira glazbu, ples i animaciju, uz toplu priču koja će ujediniti svijet'.