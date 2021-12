U 21. sezoni američke verzije popularnog showa 'The Voice' pobjedu je odnio trio pod nazivom 'Girl Named Tom'.

Naime, od kada je ovog popularnog showa ovo je prvi put da publika odlučila da je njihov pobjednik trio. Trio čine braća i sestra Liechty - Caleb (26), Joshua (24) i Bekah (20). Oni su porijeklom iz Pettisvillea, Ohio.

Tijekom konferencije za novinare nakon emisije u ponedjeljak navečer, Bekah je rekla da su zahvalni što su doživjeli ovo iskustvo u emisiji.

- I onda da nas Amerika izglasa do finala kao prvi trio, to je iznenađujuće - rekla je Bekah novinarima, prenose strani mediji. Dodala je i kako im je to dalo samopouzdanje.

Njihova vokalna trenerica u ovom pjevačkom natjecanju bila je Kelly Clarkson (39). Pjevačka diva djelovala je oduševljeno što je osigurala i svoju četvrtu pobjedu u showu. Grupa 'Girl Named Tom' i Clarkson pobijedili su Wendy Moten iz ekipe Blakea Sheltona, koja je na posljetku osvojila drugo mjesto.

- Kelly, stvarno si vjerovala u nas od prvog dana i to nam je pomoglo da vjerujemo u sebe - rekla je Bekah prije nego što su kući odnijeli prvo mjesto.

- Ukazala je na naše prednosti i pomogla nam da ih ojačamo. I puno hvala za svaku sitnicu - dodala je.

Nakon pobjede pjevačica je objavila fotografiju na kojoj se nalazi s triom na društvenim mrežama.

- Pobjednici 21. sezone 'The Voicea' i prva grupa ikada koja je odnijela pobjedu. Ne mogu biti uzbuđenija zbog njih - napisala je Clarkson nakon pobjede, a grupu su u komentarima podržali i njezini brojni pratitelji.

'Čestitamo, izgledate odlično', 'Bravo Kelly, puno si im pomogla'. 'Ova pobjeda je tako zaslužena', samo su neki od komentara koji su se mogli naći ispod objave pjevačice.

