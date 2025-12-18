Ovom slavnom klasiku je Oscar izmaknuo, a DiCaprio je upravo zbog njega poželio biti glumac

Spielbergovo bezvremensko remek-djelo iz 1985. filmska je adaptacija istoimenog Pulitzerom nagrađenog romana Alice Walker koja i danas snažno odjekuje među gledateljima. Kroz dirljivu priču o mladoj Afroamerikanki Celie, film “Boja purpura” majstorski prikazuje teške izazove s kojima su se crnkinje suočavale početkom 20. stoljeća - od siromaštva i rasizma do rodne i seksualne diskriminacije. Unatoč bolnim iskustvima, ovaj filmski klasik ističe moć ženske solidarnosti i unutarnje snage, prateći Celie na njezinu putu prema samopoštovanju, slobodi i otkrivanju vlastita glasa.



“Boja purpura” je na velikom platnu debitirala 18. prosinca 1985. godine te se u povijest kinematografije upisala zbog brojnih detalja, a označio je i nekoliko prekretnica u karijeri za Stevena Spielberga, Quincyja Jonesa, Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey. Autorica istoimene nagrađene knjige, Alice Walker, zapravo nije htjela prodati prava za film jer nije bila zadovoljna prikazom žena i Afroamerikanaca u Hollywoodu. Pristala se naći s producentima na nagovor prijateljice, a kad je ipak odlučila da će popustiti, čvrsto je stajala uz to da jedino ona može odobriti scenarij. Glazbeni mogul Quincy Jones već je bio dio tima kad je prišao redatelju Stevenu Spielbergu. On je bio nesiguran oko tog angažmana jer je smatrao da premalo zna o američkom jugu. Jonesu je rekao da bi film trebao režirati netko tko je bolje upoznat s temom, po mogućnosti Afroamerikanac.



- Ne, želim da ti režiraš film. Uostalom, jesi li trebao biti izvanzemaljac da režiraš film E.T.? - rekao je Jones na to. Redatelj je kasnije ispričao kako je cijenio brzi i jasan odgovor te je pristao odraditi taj posao. Bio je to njegov osmi film i prvi ozbiljniji u karijeri s obzirom na to da je Spielberg dotad radio na drukčijim žanrovima. “Boja purpura” je i prvi film na kojem Spielberg nije radio sa skladateljem Johnom Williamsom, svojim dugogodišnjim suradnikom s kojim je snimio oko 30 filmova. Quincy Jones je prije ovog projekta radio isključivo glazbu za filmove, a to mu je bio prvi izlet u produkciju. Film “Boja purpura” bio je izrazito važan i za karijere Whoopi Goldberg i Opre Winfrey, a put do njih izgradila je autorica romana.



Goldberg je do tog trenutka bila manje poznata glumica koja se uglavnom bavila komedijama u predstavama na Broadwayu, a na filmu je debitirala nekoliko godina ranije. Imala je niz stand-up nastupa te ju je u jednom trenutku primijetila Alice Walker. Upravo je spisateljica lobirala da Goldberg dobije glavnu ulogu filma. Zanimljivo, glumica je netom prije spisateljici poslala pismo u kojem je izrazila oduševljenje njezinim radom. Iznenadila se kada joj je Walker odgovorila te joj je napisala i da ju je osobno preporučila za film “Boja purpura”. Whoopi Goldberg je došla na audiciju, a u studiju su uz Spielberga bili Quincy Jones i glazbenik Michael Jackson. Whoopi je glavnu ulogu naposljetku dobila tako što je izvela komičnu točku koju je sama osmislila o nadrogiranom E.T.-ju kojeg uhite u Kaliforniji zbog posjedovanja droge. Bila joj je to prva glavna uloga u filmu koja ju je vinula u zvjezdana imena Hollywooda. Oprah Winfrey bila je radijska i TV voditeljica bez prethodnog iskustva u glumi. Angažirana je na filmu na Jonesovo inzistiranje. Bila je velika obožavateljica knjige jer je imala nekoliko sličnih trauma u životu. I sama je bila silovana s 14 godina, a jako je htjela ulogu Sofije s kojom se mogla poistovjetiti. Kada ju je dobila, bila je oduševljena te je prihvatila plaću od 35.000 dolara. Agent joj je tad rekao da ne prihvaća odmah ponudu, no kasnije je komentirala kako je to najboljih 35.000 dolara koje je u životu zaradila.



- Odglumila bih tu ulogu i besplatno. Upravo zato znam da sam voljela to što sam radila - rekla je prije dvije godine u intervjuu objavljenom na njezinoj stranici Oprah Daily. U vrijeme snimanja filma Oprah je bila u kampu za mršavljenje, iz kojeg je trebala otići jer je uloga zahtijevala da bude punije građe. Na setu je nerijetko gledala izravno u kameru zbog navike koju je stekla na televiziji, što je izrazito frustriralo redatelja. Neke od njezinih scena nekoliko su puta zbog toga ponavljali. Danny Glover, Adolph Caesar i Carl Anderson i prije “Boje purpura” su se bavili glumom, no nitko od njih nije imao značajnije uloge, na što je produkcija pokušavala paziti. Uloga Shug Avery pripala je glumici Margaret Avery nakon što su je odbile pjevačice Tina Turner i Chaka Khan. Originalna radnja knjige odvila se u Eatontonu, no film su snimali na nekoliko lokacija u Sjevernoj Karolini. Pazilo se da okruženje bude što vjerodostojnije onome s juga SAD-a početkom 20. stoljeća, a snimali su tijekom ljeta. Zimske scene snimali su uz pomoć umjetnog snijega, a ono što nisu na setu mogli postići, snimili su u Universal Studiju u Hollywoodu. Steven Spielberg je tijekom čitavog snimanja ohrabrivao Whoopi i Opru da što više improviziraju. Poznate dame kasnije su komentirale da su ga shvatile doslovno te su u tome i uspjele, no tijekom snimanja su se i posvađale. Razlog svađi bio je komentar koji je Goldberg uputila Winfrey, a odnosio se na kvalitetu njezine glume, koju je Whoopi pohvalila. Kolegica joj je samo odbrusila i rekla da nije samo ona prvi put na takvom setu, aludirajući na to da ni Goldberg iza sebe nije imala previše glumačkog iskustva. U dobrim odnosima nisu bili ni Spielberg i spisateljica Walker jer je ona do posljednjeg trenutka smatrala da redatelj nije dobar odabir za temu koju je obradila. Bila je izrazito nervozna pri kraju montaže, no kad je film pogledala na premijeri, rekla je da je odličan unatoč tome što se radnja ne poklapa potpuno s originalnom pričom u knjizi.



- Film sam prvi put pogledala sama u praznoj kinodvorani. Potpuno me opčinio, a do službene premijere sam ga skroz zavoljela. Cijela moja obitelj ga je zavoljela čim ga je pogledala - rekla je Walker u intervjuu za Black Film 2003. godine.



Spielberg je imao i osobne detalje koje je uklopio u ovaj film. Dok je snimao “Boju purpura”, dobio je prvo dijete, sina Maxa, te je redateljsku palicu morao na neko vrijeme predati svom asistentu kako bi bio s obitelji. Dijete je dobio taman u vrijeme dok su se pripremali snimati scene u kojima Celie rađa. Snimku plača vlastite bebe iskoristio je za tu scenu kad se vratio na set. “Boju purpura” odlično su prihvatili publika i struka, a film koji je imao budžet 15 milijuna dolara na kinoblagajnama zaradio je 98 milijuna. Nominiran je za čak 11 Oscara, no nije dobio niti jedan zlatni kipić. Akademija je zbog toga dobila mnoge kritike te su ih prozvali da bojkotiraju Afroamerikance. Film i 40 godina kasnije ima veliku težinu, a našao se i na listama najinspirativnijih filmova svih vremena. U prilog tome ide i komentar Leonarda DiCaprija, koji je na audiciji za “Titanic” rekao da je zbog “Boje purpura” poželio postati glumcem.