Spoj nespojivog: Baby Lasagna i KUKU$ predstavili su duet 'Bam Bam Bira'. Kako vam se sviđa?

Spoj nespojivog, jedni od vodećih imena na hrvatskoj sceni, trap pioniri KUKU$ (Hiljson Mandela, Goca R.I.P. i Iso Miki) i najviše plasirani hrvatski predstavnik u povijesti Eurovizije, Baby Lasagna, objavili su videospot za novi single 'Bam Bam Bira'. Single je nastavak sage KUKU$-ovih pjesama 'Real Slavs' i 'Slav life', a ujedno je i, ne samo prva suradnja između ova dva titana industrije, već i prvi duet za Baby Lasagnu.

- Do suradnje je došlo spontano, volimo Baby Lazanju i htjeli smo surađivati sa njim, ali javili smo se tek kada smo napravili dovoljno dobru pjesmu na kojoj smo ga mogli čuti. Za to je najviše zaslužan Goca jer se on prvi javio Baby-u i počeo raditi na prvoj verziji demo snimke, a ostalo je povijest - rekli su dečki iz KUKU$-a.

Foto: Ana Cindrić

Eksplozivna suradnja koja spaja dva svijeta - KUKU$ i Baby Lasagna udružili su snage na novoj traci, a riječ je o jedinstvenom spoju svjetski poznatog stila Baby Lasagne i nastavak već prepoznatljivog zvuka KUKU$-a.

KUKU$ (Ivan Hilje, Ivan Godina i Mislav Kljenak) i Baby Lasagna (Marko Purišić) potpisuju tekst pjesme, dok su za produkcijski dio instrumentala zaslužni Goca RIP (Ivan Godina) i Iso Miki (Mislav Kljenak), uz Lockrooma (Mihovil Šoštarić) i Matka Bobića.

Foto: Ana Cindrić

Vizualni identitet pjesme dodatno podiže spot u režiji već poznatog autorskog dua Luke Matkovića i Ane Cindrić, koji svojim prepoznatljivim stilom savršeno prenose energiju i estetiku ove suradnje. CGI je radio Marin Ćosić, grafike Blck.xcvi, a za ikonični styling je zaslužna Ira Rumora.

Single je debitirao na zagrebačkom glavnom gradskom Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je nastupio u sklopu dočeka Nove 2025. godine, na kojem su, uz Miach, Josipu Lisac i Gršu, nastupali i Hiljson Mandela i Baby Lasagna.

Foto: Ana Cindrić

Na kraju seta, Baby Lasagni su se pridružili članovi KUKU$-a te su skupa izveli, tada svima nepoznati single, 'Bam Bam Bira' i na veliko oduševljenje tisuće fanova, najavili svoju suradnju.

Suradnja dolazi u vrijeme kada su i KUKU$ i Baby Lasagna poprilično aktualni na sceni. Prije nešto manje od dva mjeseca, KUKU$ su proslavili 10 godina svog albuma 'O Kukusima se ne raspravlja' u dva dana rasprodane zagrebačke Tvornice kulture.

Foto: Ana Cindrić

Jedan od članova grupe, Hiljson Mandela, već 20 tjedana drži visoku poziciju na Billboard Croatia Songs listi s hit pjesmom 'Anđeo' u suradnji sa pop zvijezdom Miach, a prošle godine održao je najveći i rasprodani samostalni koncert u zagrebačkom Boćarskom domu, a drugi član, Goca R.I.P., nedavno je održao koncert u rasprodanom Boogaloou sa svojim pop-punk bendom Luzeri.

Foto: Ana Cindrić

Baby Lasagna, osim što je osigurao najbolji plasman Hrvatske na Euroviziji sa svojom hit pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim', početkom 2025. godine objavio je svoj prvi studijski album 'DMNS & MOSQUITOES'. Početkom rujna prošle godine, Baby Lasagna održao je tri uzastopna koncerta na Šalati, koja je rasprodao još na proljeće 2024. i debitirao neke od pjesama sa albuma pred 13 tisuća fanova iz regije, ali i inozemstva.

Sva tri koncerta bila su u sklopu 'Meow Back Tour', turneje od dvije etape, prva koja je trajala od lipnja do listopada 2024. godine te je većinom bila u hrvatskim gradovima, a druga koja traje od sredine ožujka do kraja travnja ove godine i smještena je isključivo u inozemstvu, od Hamburga do Atene.

