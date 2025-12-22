Obavijesti

ZVIJEZDA HITA 'ADOLESCENCE'

Owen Cooper napušta školu! 'Nadam se da ću postati glumac'

Piše Nadia Reškovac,
Foto: Netflix

Owen Cooper (16), koji je osvojio Emmy kao najmlađi muški glumac ikad, najavio je da će odmah nakon GCSE ispita napustiti školu i potpuno se posvetiti glumi

Šok među vršnjacima! Britanski tinejdžer Owen Cooper, poznat kao zvijezda Netflixovog hita Adolescence, priznao je da planira napustiti školu čim završi svoje GCSE ispite - i to samo zato da bi ostvario svoj glumački san rekao je The Standard.

New Year's Eve Show Graham Norton Show - London
Foto: Jas Lehal Media Assignments/PRES

Na nedavnom gostovanju u Graham Norton Show, ovaj 16-godišnjak iz Warringtona otvoreno je poručio: 'Imam još oko šest mjeseci školskih obaveza, a onda sam gotov - i nadam se da ću postati glumac.' Prenosi BBC.

New Year's Eve Show Graham Norton Show - London
Foto: Jas Lehal Media Assignments/PRES

Cooper je svjetsku slavu stekao briljantnom ulogom Jamieja Millera u hit seriji Adolescence, gdje je glumio optuženog tinejdžera u složenoj kriminalističkoj priči. Nakon te uloge osvojio je Emmy nagradu za najboljeg sporednog glumca, čime je postao najmlađi muški dobitnik te prestižne televizijske nagrade u povijesti.  

OWEN COOPER Uspjeh mladog glumca iz serije 'Adolescencija': Tek mu je 15, a već je zaradio Emmy nominaciju
Uspjeh mladog glumca iz serije 'Adolescencija': Tek mu je 15, a već je zaradio Emmy nominaciju

Zvijezda je priznao da je sama Emmy noć bila 'luda i pomalo nejasna iskustva', a prisustvo slavnih i atmosfera ceremonije ostavili su ga bez dah.

- Bilo je ludo… stvarno je bio najbolji dan mog života - Kako prenosi Standard UK, izjavio je glumac.

The 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Serija Adolescence o kojoj svi pričaju, koju globalno prikazuje Netflix, osvojila je i druge nominacije i priznanja, a Cooper je već u utrci i za Golden Globe 2026, gdje bi opet mogao prijeći granicu i postati najmlađi dobitnik te nagrade.  

POVIJESNI TRENUTAK Oborio rekord star 52 godine: Owen Cooper postao najmlađi glumac koji je osvojio Emmyja
Oborio rekord star 52 godine: Owen Cooper postao najmlađi glumac koji je osvojio Emmyja

I dok se priprema na ozbiljniji život u glumi i kamerama, poručuje da se ne boji izazova koji ga očekuju - samo nekoliko mjeseci nakon što napusti školu.

