Owen Cooper (16), koji je osvojio Emmy kao najmlađi muški glumac ikad, najavio je da će odmah nakon GCSE ispita napustiti školu i potpuno se posvetiti glumi
Owen Cooper napušta školu! 'Nadam se da ću postati glumac'
Šok među vršnjacima! Britanski tinejdžer Owen Cooper, poznat kao zvijezda Netflixovog hita Adolescence, priznao je da planira napustiti školu čim završi svoje GCSE ispite - i to samo zato da bi ostvario svoj glumački san rekao je The Standard.
Na nedavnom gostovanju u Graham Norton Show, ovaj 16-godišnjak iz Warringtona otvoreno je poručio: 'Imam još oko šest mjeseci školskih obaveza, a onda sam gotov - i nadam se da ću postati glumac.' Prenosi BBC.
Cooper je svjetsku slavu stekao briljantnom ulogom Jamieja Millera u hit seriji Adolescence, gdje je glumio optuženog tinejdžera u složenoj kriminalističkoj priči. Nakon te uloge osvojio je Emmy nagradu za najboljeg sporednog glumca, čime je postao najmlađi muški dobitnik te prestižne televizijske nagrade u povijesti.
Zvijezda je priznao da je sama Emmy noć bila 'luda i pomalo nejasna iskustva', a prisustvo slavnih i atmosfera ceremonije ostavili su ga bez dah.
- Bilo je ludo… stvarno je bio najbolji dan mog života - Kako prenosi Standard UK, izjavio je glumac.
Serija Adolescence o kojoj svi pričaju, koju globalno prikazuje Netflix, osvojila je i druge nominacije i priznanja, a Cooper je već u utrci i za Golden Globe 2026, gdje bi opet mogao prijeći granicu i postati najmlađi dobitnik te nagrade.
I dok se priprema na ozbiljniji život u glumi i kamerama, poručuje da se ne boji izazova koji ga očekuju - samo nekoliko mjeseci nakon što napusti školu.
