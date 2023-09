Oženio se 'Gospodin Savršeni': 'Mala i intimna svadba, to nam je najslađe. Obitelj i prijatelji'

Bivši 'Gospodin Savršeni', Mijo Matić (30) se oženio. Vatrogasac i privatni trener vjenčao se za flautisticu Arianu Piknjač (26). Mijo se pohvalio na društvenim mrežama fotografijama s vjenčanja.

- Tek vjenčani - napisao je Mijo pored fotografija na kojoj su pozirali držeći se za ruke, a na drugoj su se poljubili.

Ariana je blistala u bijeloj haljini, a frizuru je podignula u punđu te stavila veo preko. Novi supružnici već su ranije otkrili da će imati malu i intimnu svadbu.

Foto: Mijo Matić/Instagram

- Bit će manje, intimnije vjenčanje s 50, 60 ljudi. Najuža obitelj, prijatelji i to je to - ispričao je Mijo nedavno, a za lokaciju su odabrali Zagreb.

- Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe - pojasnio je tada Mijo.

Foto: Instagram/Mijo Matić

Kako je već ranije objasnio, nakon vjenčanja neće imati medeni mjesec jer Arijana ima turneju u Kini koja traje nekoliko tjedana.

- Nama je stvarno lijepo zajedno da nam ni ne treba bijeg od nečega, da nam treba medeni mjesec da se maknemo. Jako nam je lijepo i nemamo klasične norme - priznao je tada.