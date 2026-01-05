Oženio se Rick Harrison iz 'Zalagaonice': Dvije godine nakon tragedije pronašao sreću

Rick Harrison, zvijezda popularne emisije Pawn Stars (Zalagaonica), ponovno je uplovio u bračne vode. Šezdesetogodišnji poduzetnik i televizijska ličnost oženio se s Agripinom "Angie" Polushkin u subotu, 3. siječnja, na intimnoj ceremoniji održanoj u kapelici Little White Chapel u Las Vegasu.

Vjenčanje je proteklo u prepoznatljivom lasvegaškom stilu – ceremoniju je vodio imitator Elvisa Presleyja, a mladenci su nakon izricanja zavjeta slavlje nastavili u Harrisonovu restoranu Rick’s Rollin Smoke BBQ & Tavern, smještenom nedaleko od slavne zalagaonice Gold & Silver Pawn Shop, javlja People.

"Nevjerojatno smo uzbuđeni što započinjemo novo poglavlje kao muž i žena te što to možemo proslaviti s prijateljima i obitelji u Las Vegasu", poručili su mladenci, dodajući kako ih kasnije ovoga mjeseca očekuje i dodatna proslava vjenčanja.

"Ovo je već prava avantura i veselimo se svemu što dolazi", rekli su.

Harrison i Polushkin upoznali su se početkom 2024. godine, a zaruke su objavili u ožujku iste godine. Prosidba se dogodila tijekom romantičnog putovanja u Čile, u vinogradu u Casablanci, gdje je Harrison kleknuo ispod drveta i zaprosio svoju izabranicu. Zanimljivo je da je to bila druga prosidba – prvu, održanu u dnevnoj sobi, Harrison je odlučio ponoviti nakon što su je njegove pastorke proglasile "najneromantičnijom ikad".

Zaručnički prsten bio je poseban detalj – riječ je o 6,5-karatnom prstenu u obliku kruške iz Harrisonove zalagaonice, koji je opisao kao "zapanjujuć, baš poput Angie".

Angie Polushkin, medicinska sestra iz Las Vegasa, s Harrisonom je često dijelila trenutke s putovanja na društvenim mrežama, uključujući boravke u Europi, Parizu i Londonu. Par je u više navrata isticao koliko uživaju u zajedničkim avanturama i putovanjima.

Rick Harrison iza sebe ima tri braka. Posljednji razvod od Deanne Burditt okončan je 2020. godine, a ranije je bio u braku i s Kim Harrison te Tracy Harrison, s kojima ima djecu. Posebno težak trenutak u njegovu životu bila je smrt sina Adama u siječnju 2024. godine.

Novo vjenčanje za Harrisona predstavlja svježi početak i novu životnu fazu, koju je, kako ističe, spreman dijeliti sa suprugom Angie, okružen obitelji i prijateljima.